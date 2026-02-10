Απάντηση Αθήνας σε Λαβρόφ: Η Ελλάδα δεν μπορούσε να μην στηρίξει την αμυνόμενη Ουκρανία
14:45 - 10 Φεβ 2026

Απάντηση Αθήνας σε Λαβρόφ: Η Ελλάδα δεν μπορούσε να μην στηρίξει την αμυνόμενη Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε παρά να στηρίξει τη χώρα που δέχεται επίθεση στην Ουκρανία, τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, κατά την τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, απαντώντας σε πρόσφατες δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Η κ. Ζωχιού σημείωσε ότι οι τοποθετήσεις του Ρώσου ΥΠΕΞ δεν συνιστούν κάτι καινούργιο ούτε προκαλούν αιφνιδιασμό, επισημαίνοντας παράλληλα πως η στάση της Ελλάδας εδράζεται σε πάγιες αρχές, με κυριότερη το σεβασμό στο απαραβίαστο των συνόρων. Υπενθύμισε δε ότι οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας - Ρωσίας βρίσκονταν σε ικανοποιητικό επίπεδο έως το 2022.

Όπως ανέφερε, η Αθήνα λαμβάνει υπόψη της τις δηλώσεις της ρωσικής πλευράς, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η χώρα μας επιδιώκει τη διατήρηση καλών σχέσεων με τη Ρωσία. Παράλληλα, εξέφρασε τη βούληση της Ελλάδας να αποκαταστήσει τις σχέσεις των δύο χωρών στο μέλλον, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/02/2026 - 14:53
