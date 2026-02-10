Απάντηση Αθήνας σε Λαβρόφ: Η Ελλάδα δεν μπορούσε να μην στηρίξει την αμυνόμενη Ουκρανία

Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε παρά να στηρίξει τη χώρα που δέχεται επίθεση στην Ουκρανία, τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, κατά την τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, απαντώντας σε πρόσφατες δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Η κ. Ζωχιού σημείωσε ότι οι τοποθετήσεις του Ρώσου ΥΠΕΞ δεν συνιστούν κάτι καινούργιο ούτε προκαλούν αιφνιδιασμό, επισημαίνοντας παράλληλα πως η στάση της Ελλάδας εδράζεται σε πάγιες αρχές, με κυριότερη το σεβασμό στο απαραβίαστο των συνόρων. Υπενθύμισε δε ότι οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας - Ρωσίας βρίσκονταν σε ικανοποιητικό επίπεδο έως το 2022.

Όπως ανέφερε, η Αθήνα λαμβάνει υπόψη της τις δηλώσεις της ρωσικής πλευράς, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η χώρα μας επιδιώκει τη διατήρηση καλών σχέσεων με τη Ρωσία. Παράλληλα, εξέφρασε τη βούληση της Ελλάδας να αποκαταστήσει τις σχέσεις των δύο χωρών στο μέλλον, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.