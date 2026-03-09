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Επτά μικρά «μυστικά» για να μειώσετε την κόπωση
Υγεία
07:43 - 09 Μαρ 2026

Επτά μικρά «μυστικά» για να μειώσετε την κόπωση

Reporter.gr Newsroom
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Η κούραση της καθημερινότητας είναι δεδομένη και ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες επιβαρύνεται από τις ιώσεις. Αν η κόπωση επιμένει επί εβδομάδες, απαιτεί ιατρικό έλεγχο. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αντιμετωπιστεί με απλές, φυσικές παρεμβάσεις.

Το TIME απαριθμεί 7 συγκεκριμένα «μυστικά» που μπορούν να σας κάνουν να νιώσετε καλύτερα.

1.Ήπια, σταθερή άσκηση
Η συστηματική κίνηση θεωρείται από τα πιο αποτελεσματικά αντίδοτα στην κόπωση. Περπάτημα, ελαφριά ενδυνάμωση ή γιόγκα μπορούν να μειώσουν σημαντικά την ένταση των συμπτωμάτων. Μελέτες έχουν δείξει ότι ακόμη και χαμηλής έντασης άσκηση μπορεί να μειώσει την κόπωση περισσότερο από μέτριας έντασης δραστηριότητες. Το κλειδί είναι η σταδιακή έναρξη — και η αποφυγή έντονης άσκησης αργά το βράδυ.

2. Επαρκής ενυδάτωση
Η ήπια αφυδάτωση αρκεί για να προκαλέσει λήθαργο, μειωμένη συγκέντρωση και χαμηλή ενέργεια. Η κατανάλωση τουλάχιστον ενός λίτρου νερού ημερησίως —και ιδιαίτερα το πρωί— βοηθά στη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας και της κυκλοφορίας του αίματος. Έρευνες έχουν δείξει ότι η επαρκής ενυδάτωση μπορεί να βελτιώσει μνήμη και χρόνο αντίδρασης μέσα σε μία ώρα.

3. Ποιοτικός νυχτερινός ύπνος
Η υπερβολική ανάπαυση μέσα στην ημέρα μπορεί να επιδεινώσει την κόπωση. Αντί για συχνούς ύπνους, προτιμάται σταθερό πρόγραμμα ύπνου σε σκοτεινό, δροσερό περιβάλλον, με περιορισμό οθονών, καφεΐνης και αλκοόλ πριν την κατάκλιση.

4. Μέτρια καφεΐνη
Η καφεΐνη μπορεί να ενισχύσει τη συγκέντρωση και να μειώσει τη γνωστική κόπωση, ιδιαίτερα πριν από απαιτητικά νοητικά έργα. Η συνιστώμενη ποσότητα κυμαίνεται από 40 έως 300 mg ημερησίως — περίπου μισό έως τέσσερα φλιτζάνια καφέ. Η υπερβολή όμως μπορεί να προκαλέσει ενεργειακές «καταρρεύσεις».

5. Επαφή με τη φύση
Η παραμονή σε φυσικούς χώρους, όπως πάρκα ή δάση, έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τη μνήμη, τον έλεγχο της προσοχής και τη γνωστική ευελιξία. Η φύση λειτουργεί ως παράγοντας αποκατάστασης, επιταχύνοντας την ανάκαμψη από τη νοητική κόπωση.

6. Μουσική
Η ακρόαση αγαπημένης μουσικής ενεργοποιεί το σύστημα ντοπαμίνης του εγκεφάλου και μπορεί να μειώσει τα λάθη σε καταστάσεις γνωστικής εξάντλησης. Αν και η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, τα πρώτα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά.

7. Επανανακάλυψη της χαράς
Η ενασχόληση με δραστηριότητες που προσφέρουν καθαρή απόλαυση —χωρίς στόχο ή υποχρέωση— ενισχύει την ψυχική ανθεκτικότητα. Το παιχνίδι, ο εθελοντισμός, η κοινωνική υποστήριξη και η μείωση του άγχους αποτελούν κρίσιμους παράγοντες αντιμετώπισης της κόπωσης.

Η κόπωση είναι σύνθετη και συχνά υποτιμημένη. Όμως με μικρές, συστηματικές παρεμβάσεις, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά , επαναφέροντας την ενέργεια και την ισορροπία στην καθημερινότητα.

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