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Digital Detox: Η απλή κίνηση που μειώνει τον χρόνο στο κινητό
Υγεία
22:30 - 31 Μαρ 2026

Digital Detox: Η απλή κίνηση που μειώνει τον χρόνο στο κινητό

Reporter.gr Newsroom
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Οι οθόνες βρίσκονται παντού και οι περισσότεροι από εμάς περνάμε μεγάλο μέρος της ημέρας συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Είναι αλήθεια ότι είμαστε πιο διασυνδεδεμένοι από ποτέ, με τρόπους που οι προηγούμενες γενιές δύσκολα θα μπορούσαν να φανταστούν.

Ωστόσο, η ζωή στον ψηφιακό κόσμο έχει και τις σκοτεινές της πλευρές. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε αναπτύξει μια σχεδόν αντανακλαστική σχέση με τις συσκευές μας. Έρευνες δείχνουν ότι πιάνουμε το κινητό περίπου 205 φορές την ημέρα, ενώ περνάμε γύρω στις 35 ώρες την εβδομάδα κοιτάζοντας την οθόνη του. Και βέβαια υπάρχει και η αδιάκοπη ροή ειδοποιήσεων που διεκδικούν την προσοχή μας κάθε λίγα λεπτά.

Ονομάστε το όπως θέλετε – εξάρτηση, συνήθεια, πλήξη ή εθισμό. Το γεγονός είναι ότι πολλοί από εμάς θέλουμε να μειώσουμε τον χρόνο που περνάμε στο κινητό μας, αλλά δυσκολευόμαστε να το καταφέρουμε. Κατά καιρούς δοκιμάζουμε μικρά «τρικ»: να αφήνουμε το τηλέφωνο σε ένα συρτάρι ώστε να μην το βλέπουμε, ή ακόμη και να το αφήνουμε στο σπίτι όταν βγαίνουμε για περπάτημα ή για φαγητό. Μια πρόσφατη έρευνα εξέτασε ένα ακόμη απλό τέχνασμα ψηφιακής αποτοξίνωσης – το οποίο μπορεί να είναι πιο εφικτή λύση από τις προηγούμενες!

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