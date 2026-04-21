Όμιλος Σαράντη: Δυναμική παρουσία στο φαρμακευτικό συνέδριο Hellas Pharm 2026

Ο Όμιλος Σαράντη συμμετείχε με επιτυχία στο φαρμακευτικό συνέδριο, Hellas Pharm 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 4–5 Απριλίου στο κλειστό Γήπεδο Φαλήρου, Tae Kwon Do, ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα για τον φαρμακευτικό κλάδο στην Ελλάδα.

Η φετινή διοργάνωση προσέλκυσε συνολικά 3.830 επισκέπτες, εκ των οποίων 2.230 φαρμακοποιοί, 840 βοηθοί φαρμακείου και 760 επαγγελματίες από συναφείς τομείς, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τη σημασία του θεσμού.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, Όμιλος Σαράντη είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το ισχυρό του χαρτοφυλάκιο και να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του στο κανάλι του φαρμακείου, εδραιώνοντας τον ρόλο του ως αξιόπιστου συνεργάτη για τους επαγγελματίες υγείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η ομιλία της Δρ. Λίλας Παπαδοπούλου, Παιδοδοντιάτρου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διοργάνωσης, με θέμα «Οι ανάγκες της στοματικής υγείας σε κάθε στάδιο της ζωής», εκπροσωπώντας το brand Jordan.

Η συμμετοχή του Ομίλου ανέδειξε τη στρατηγική του δέσμευση για συνεχή ανάπτυξη στον χώρο του φαρμακείου, καθώς και τη σημασία της ουσιαστικής επικοινωνίας και συνεργασίας με την επιστημονική κοινότητα.