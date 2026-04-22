ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Sanitas: «Τα Δένουμε με Αγάπη»: Μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν τη διαφορά
Επιχειρήσεις
18:34 - 22 Απρ 2026

Sanitas: «Τα Δένουμε με Αγάπη»: Μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν τη διαφορά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη Δευτέρα 20 Απριλίου, ο Όμιλος Σαράντη και η SANITAS πραγματοποίησαν μια βιωματική εκδήλωση αφιερωμένη στη σημασία των μικρών καθημερινών πράξεων που μπορούν να συμβάλλουν σε μια πιο καθαρή και ανθρώπινη πόλη.

Με κεντρικό μήνυμα «Τα Δένουμε με Αγάπη», η πρωτοβουλία ανέδειξε πώς μια απλή κίνηση —το σωστό δέσιμο μιας σακούλας απορριμμάτων— μπορεί να εκφράσει σεβασμό προς τους εργαζομένους της καθαριότητας και να βελτιώσει ουσιαστικά την καθημερινότητα στον αστικό χώρο.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης υπήρξε μια ανοιχτή συζήτηση για τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν πολίτες, οργανισμοί και επιχειρήσεις στην καλλιέργεια μιας πιο υπεύθυνης στάσης απέναντι στον δημόσιο χώρο και το περιβάλλον μας. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Συρίγος, αναδεικνύοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα της Sanitas και τη σημασία της ενσυναίσθησης προς τους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για την καθαριότητα των πόλεων.

Στο συγκεκριμένο forum συμμετείχαν και εκπρόσωποι μη κερδοσκοπικών περιβαλλοντικών οργανισμών και κινημάτων όπως η We4All και η Save your Hood που μοιράστηκαν εμπειρίες από δράσεις ευαισθητοποίησης και εθελοντισμού που πραγματοποιούν σε συνεργασία με την Sanitas με στόχο την καλυτέρευση της ζωής όλων μας. Συγκεκριμένα, η We4All αναφέρθηκε στη σημασία της εκπαίδευσης μια υπεύθυνης γενιάς πολιτών που μπορεί ν’ αλλάξει λανθασμένες συνήθειες ως προς την καθαριότητα με ειδικές ενημερώσεις που λαμβάνουν χώρα στα σχολεία ενώ η Save your Hood περιέγραψε τις δράσεις καθαρισμού που αναλαμβάνει με πολύ πάθος σε γειτονιές, παραλίες και δημόσιους χώρους με στόχο την προστασία και τη βιωσιμότητά τους.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η βιώσιμη στρατηγική του Ομίλου Σαράντη τόσο στην παραγωγική διαδικασία της σακούλας απορριμμάτων Flex & Strong με την μοναδική τεχνολογία Embossing που δημιουργεί ένα ανθεκτικό πλέγμα στο περίβλημά της ώστε να αποφεύγονται σκισίματα και διαρροές, αλλά και με την πρόσφατη επένδυση ύψους 17 εκατ. Ευρώ σε παραγωγική μονάδα που συμβάλλει στην Κυκλική Οικονομία καθώς μπορεί να παράγει σακούλες απορριμμάτων από οικιακά απόβλητα! Συνεπώς μιλάμε για προϊόντα που παράγονται από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό.

Στο τέλος της βραδιάς, οι καλεσμένοι παρακολούθησαν μια μοναδική έκθεση φωτογραφίας σ’ έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, έχοντας την ευκαιρία να εκτεθούν από κοντά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Τα στιγμιότυπα αυτά από πρωτοετείς σπουδαστές της σχολής φωτογραφίας Luz Studies και του καταξιωμένου φωτογράφου Γιώργου Λούβαρη, ενέπνευσαν τη μάρκα Sanitas να αναδείξει τους αφανείς πρωταγωνιστές της δημόσιας υγείας και να συμβάλλει εμπράκτως σε ένα καλύτερο αύριο!

Μέσα από την πρωτοβουλία «Τα Δένουμε με Αγάπη», η SANITAS συνεχίζει να επενδύει στη γνώση που μας κάνει πιο συνειδητούς, στη δράση που φέρνει ουσιαστικό αποτέλεσμα και στην επένδυση που χτίζει ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Για τη μάρκα, η καθαριότητα δεν είναι μόνο ζήτημα πρακτικών λύσεων, αλλά και στάσης ζωής που ξεκινά από μικρές πράξεις φροντίδας, από τον σεβασμό που δείχνουμε ο ένας στον άλλον διακριτικά και αθόρυβα, δένοντας σωστά μια σακούλα…

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαρινάκης: H κυβέρνηση διορθώνει τα λάθη της και επιστρέφει φορολογικά έσοδα πίσω στην κοινωνία
Πολιτική

Μαρινάκης: H κυβέρνηση διορθώνει τα λάθη της και επιστρέφει φορολογικά έσοδα πίσω στην κοινωνία

Η Intralot Gaming Services Pty εξασφαλίζει 15ετή άδεια εποπτείας ηλεκτρονικών παιγνιομηχανών στη Βικτώρια της Αυστραλίας
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Η Intralot Gaming Services Pty εξασφαλίζει 15ετή άδεια εποπτείας ηλεκτρονικών παιγνιομηχανών στη Βικτώρια της Αυστραλίας

Ανανέωση της αδειοδότησης του IQOS από τον FDA ως Προϊόν Καπνού Διαφοροποιημένου Κινδύνου
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ανανέωση της αδειοδότησης του IQOS από τον FDA ως Προϊόν Καπνού Διαφοροποιημένου Κινδύνου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μπούρας (CEO Ομίλου Σαράντη) στο «R»: Σε περιόδους αβεβαιότητας, οι άνθρωποι στρέφονται σε brands που εμπιστεύονται
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Μπούρας (CEO Ομίλου Σαράντη) στο «R»: Σε περιόδους αβεβαιότητας, οι άνθρωποι στρέφονται σε brands που εμπιστεύονται

Το Möller’s γυρίζει σελίδα στην Ελλάδα με τη δύναμη του Ομίλου Σαράντη
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Το Möller’s γυρίζει σελίδα στην Ελλάδα με τη δύναμη του Ομίλου Σαράντη

Όμιλος Σαράντη: Δυναμική παρουσία στο φαρμακευτικό συνέδριο Hellas Pharm 2026
Υγεία

Όμιλος Σαράντη: Δυναμική παρουσία στο φαρμακευτικό συνέδριο Hellas Pharm 2026

Όμιλος Σαράντη: Κατατάσσεται στην κατηγορία «Diamond» του Δείκτη Διαφάνειας ESG 2025
ΕΜΠΟΡΙΟ

Όμιλος Σαράντη: Κατατάσσεται στην κατηγορία «Diamond» του Δείκτη Διαφάνειας ESG 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 06:30

Το «παρών» της Ντόρας

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 23:39

Νευρικότητα στη Wall Street με το βλέμμα στις Big Tech – «Βουτιά» άνω του 8% στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
27/07/2026 - 23:19

Γαλλία και Ισπανία: Νέο κύμα καύσωνα απειλεί να επιδεινώσει την πρωτοφανή πύρινη καταστροφή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 22:55

Πειραιάς: Συνελήφθη πλοίαρχος για παρατυπίες στη μεταφορά υγραερίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 22:33

Αυστρία: Η κυβέρνηση προωθεί παράταση της στρατιωτικής θητείας στους 9 μήνες

Magazino
27/07/2026 - 22:04

Tetragono Art Space: Το καταφύγιο όπου κάθε παιδί είναι ο πρωταγωνιστής της δικής του ιστορίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/07/2026 - 21:41

AEGEAN: Τι λέει η εταιρεία για την πτήση που επέστρεψε προληπτικά στην Αθήνα

Υγεία
27/07/2026 - 21:15

Πώς το κόκκινο κρέας και το έντερο συνδέονται με την κολπική μαρμαρυγή

ΑΜΥΝΑ
27/07/2026 - 20:55

THEON: Έσοδα €248,7 εκατ. (+35,4%) το εξάμηνο – Στα €1,46 δισ. το ανεκτέλεστο (πίνακες)

Πολιτική
27/07/2026 - 20:39

Στην επόμενη Βουλή η «τύχη» της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Οικονομία
27/07/2026 - 20:00

Ελληνική οικονομία: Στο «κόκκινο» αποταμίευση και επενδύσεις των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 19:31

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου

Πολιτική
27/07/2026 - 19:09

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους, απαντά η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 19:02

ΣΤΑΣΥ: Πειθαρχικός έλεγχος μετά το βίντεο-σοκ με οδηγό τραμ εν ώρα εργασίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:49

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Έρευνα για διαρροή προπανίου

Πολιτική
27/07/2026 - 18:40

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης θέλει ένα Σύνταγμα που να αφήνει ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:36

Politico: Οι μεγάλες εταιρείες στο στόχαστρο της ΕΕ - Aλλαγές στον φόρο CORE μετά τις αντιδράσεις

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:17

Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Πολιτική
27/07/2026 - 18:10

Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι – Έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ»

Υγεία
27/07/2026 - 17:49

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ματίνα Παγώνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 17:48

Η Nissan καταγράφει 1,25 εκατομμύρια πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 17:47

AKTOR: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €300 εκατ. – Στο 7,875% η απόδοση

Σχόλια Αγοράς
27/07/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Μια «ανάσα» από τα φετινά υψηλά με οδηγό τις τράπεζες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:36

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τις πυρκαγιές: Ενισχύεται η βοήθεια σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:29

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:11

Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αθήνα: Εννέα άτομα νοσηλεύτηκαν μετά από γεύμα σε κατάστημα στο Περιστέρι

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 17:05

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Αναλύσεις
27/07/2026 - 16:50

Optima: «Buy» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι αναλυτές προβλέπουν νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:37

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμισης κάνει λόγο η ΤΕΧΑΝ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:32

Σαουδική Αραβία: Απειλεί με αντίποινα μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε με drones από φιλοϊρανικές ομάδες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ