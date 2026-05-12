Βρετανία: Ανταρσία στους Εργατικούς – Κοντά στην «εκπαραθύρωση» ο Στάρμερ

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, βρίσκεται αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη πολιτική κρίση της θητείας του, καθώς αυξάνονται δραματικά οι φωνές μέσα στους Εργατικούς που ζητούν ανοιχτά την παραίτησή του μετά το εκλογικό «φιάσκο» στις τοπικές εκλογές.

Η πίεση προς τον Βρετανό πρωθυπουργό κορυφώνεται, με τουλάχιστον 77 βουλευτές του Εργατικού Κόμματος να ζητούν είτε την άμεση αποχώρησή του είτε σαφές χρονοδιάγραμμα αποχώρησης από την ηγεσία. Ανάμεσα στις πιο ηχηρές παρεμβάσεις ξεχώρισε εκείνη της υπουργού Εσωτερικών Shabana Mahmood, η οποία κάλεσε δημόσια τον Στάρμερ να παραιτηθεί.

Η εσωκομματική ανταρσία ξέσπασε μετά τη βαριά ήττα των Εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές στην Αγγλία, όπου το κόμμα έχασε περισσότερα από 30 δημοτικά συμβούλια και περίπου 1.500 δημοτικούς συμβούλους. Οι ψηφοφόροι στράφηκαν τόσο προς το δεξιό Reform UK όσο και προς τους Πράσινους, καταγράφοντας σαφή αποδοκιμασία προς την κυβέρνηση.

Σε ομιλία του τη Δευτέρα (12/5), ο Στάρμερ ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα και παραδέχθηκε ότι υπάρχουν «αμφισβητίες» εντός του κόμματος. Παράλληλα, υποσχέθηκε ότι θα επικεντρωθεί στην εθνική ασφάλεια, τη μετανάστευση και την ενίσχυση των σχέσεων με την Ευρώπη. Ωστόσο, η παρέμβασή του δεν κατάφερε να κατευνάσει τις αντιδράσεις, ενώ αρκετοί κυβερνητικοί συνεργάτες υπέβαλαν αργότερα την παραίτησή τους.

Σύμφωνα με το CNBC, αναλυτές του Eurasia Group εκτιμούν ότι η προσπάθεια του Στάρμερ να σταματήσει την εσωκομματική εξέγερση απέτυχε, σημειώνοντας ότι «δίνει μάχη για την πολιτική του επιβίωση». Μάλιστα, αύξησαν στο 80% την πιθανότητα να απομακρυνθεί από την πρωθυπουργία μέσα στο 2026.

Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, το πιθανότερο σενάριο είναι να οδηγηθούν οι Εργατικοί σε εσωκομματική αναμέτρηση μέχρι τον Σεπτέμβριο, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο συντεταγμένης αποχώρησης του Στάρμερ.

Την ίδια ώρα, οι αγορές παρακολουθούν με έντονη ανησυχία τις πολιτικές εξελίξεις. Οι αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων εκτινάχθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2008, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι πιθανός νέος ηγέτης των Εργατικών θα εγκαταλείψει τη δημοσιονομική πειθαρχία και θα αυξήσει τις κρατικές δαπάνες.

Στο επίκεντρο των σεναρίων διαδοχής βρίσκονται ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρνχαμ, η αντιπρόεδρος των Εργατικών Άντζελα Ράινερ και ο υπουργός Υγείας Γουες Στριτινγκ χωρίς μέχρι στιγμής κάποιος να έχει εκδηλώσει επίσημα πρόθεση αμφισβήτησης του Στάρμερ.

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