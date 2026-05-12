EY: Το πρώτο Corporate Reporting Insights ανέδειξε την αξία της εταιρικής πληροφόρησης σε μία εποχή αβεβαιότητας

Η EY Ελλάδος πραγματοποίησε για πρώτη φορά το συνέδριο Corporate Reporting Insights στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας ουσιαστική ενημέρωση για τις εξελίξεις, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στον τομέα των εταιρικών αναφορών.

Το συνέδριο έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο των νέων γραφείων της EY στην πόλη, με τους ομιλητές να εστιάζουν στις βασικές εξελίξεις που επαναπροσδιορίζουν το ρυθμιστικό περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην εταιρική πληροφόρηση.

Την εκδήλωση άνοιξε με μήνυμά του ο Ανδρέας Χατζηδαμιανού, Εταίρος και Επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική αναβάθμιση του ρόλου της οικονομικής διεύθυνσης των επιχειρήσεων. Όπως τόνισε, «σήμερα, η οικονομική διεύθυνση έχει εξελιχθεί από έναν απλό “θεματοφύλακα αριθμών”, σε στρατηγικό εταίρο, που προωθεί την καινοτομία, διαμορφώνει την αξία του οργανισμού και παρέχει ουσιαστικό αντίκτυπο, υπερβαίνοντας κατά πολύ την απλή συμμόρφωση».

Παγκόσμιες τάσεις, ρυθμιστικές προτεραιότητες και απαιτήσεις

Την πρώτη ενότητα παρουσίασαν η Χριστιάνα Παναγίδου, Εταίρος Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος και Επικεφαλής για θέματα Εταιρικής Πληροφόρησης στον νότιο τομέα της περιοχής Europe Central, και η Σοφία Καλομενίδου, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Υπηρεσιών Κεφαλαιαγορών της EY για την περιοχή Europe Central. Η συζήτηση ανέδειξε τις παγκόσμιες τάσεις και τις προτεραιότητες των εποπτικών αρχών, με τις ομιλήτριες να υπογραμμίζουν ότι οι κεφαλαιαγορές συνεχίζουν να απαιτούν ποιοτική πληροφόρηση. Οι εταιρείες αναμένεται να αποδείξουν την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε διαταραχές (disruptors), είτε προέρχονται από την κλιματική αλλαγή είτε από τεχνολογικές εξελίξεις είτε από τις μακροοικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή πληροφόρησης στους επενδυτές για την αξιολόγηση πιθανής μεταβλητότητας στα αποτελέσματα λόγω αυτών των νέων πιέσεων.

Ακολούθησε πάνελ με τη συμμετοχή της Αγγελικής Σαμαρά, προέδρου του Δ.Σ. του ΟΛΘ Α.Ε., και της Αναστασίας Κωνσταντίνου, Deputy CFO του ομίλου της EpsilonNet, υπό τον συντονισμό του Βασίλη Τζίφα, Εταίρου Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον νέο, στρατηγικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η οικονομική διεύθυνση των επιχειρήσεων σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, ταχύτατης τεχνολογικής εξέλιξης και εντεινόμενων απαιτήσεων για διαφάνεια και αξιόπιστη πληροφόρηση. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις επιπτώσεις της γεωπολιτικής αστάθειας, στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, καθώς και στον καθοριστικό ρόλο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στην παροχή έγκαιρης και ουσιαστικής πληροφόρησης προς τη διοίκηση. Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία των ποιοτικών εταιρικών αναφορών για την ενίσχυση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης, ενώ τονίστηκε ότι η πραγματική αξία δεν βρίσκεται μόνο στα δεδομένα, αλλά κυρίως στον τρόπο αξιοποίησής τους, ώστε η πληροφορία να μετατρέπεται σε ουσιαστική γνώση για καλύτερη λήψη αποφάσεων.

Βιώσιμη ανάπτυξη: στρατηγικός μοχλός δημιουργίας αξίας

Στη δεύτερη ενότητα, η Σπυριδούλα Σταματοπούλου, Director, Υπηρεσίες Βιώσιμης Ανάπτυξης της EY Ελλάδος, ανέδειξε τη βιώσιμη ανάπτυξη ως στρατηγικό μοχλό που ενισχύει την ανθεκτικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη μακροπρόθεσμη αξία των εταιρειών. Όπως υπογράμμισε, οι οργανισμοί που ενσωματώνουν τη βιωσιμότητα στη λήψη αποφάσεων και στη βασική τους λειτουργία, αποκτούν σαφές πλεονέκτημα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας. Με αφορμή την πρώτη χρονιά εφαρμογής της Οδηγίας CSRD στην Ελλάδα, τόνισε ότι η βιωσιμότητα εξελίσσεται πλέον σε πυλώνα στρατηγικής κατεύθυνσης, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη διαχείριση κινδύνων και την εμπιστοσύνη της αγοράς. Όπως σημείωσε, όταν η βιώσιμη ανάπτυξη λειτουργεί ως εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού, μπορεί να στηρίξει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, την προσέλκυση ταλέντου και τη συνολική ανθεκτικότητα των οργανισμών, μαζί με τις προσδοκίες της αγοράς, συμβάλλοντας αποφασιστικά - πέρα από τις κανονιστικές απαιτήσεις - στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Το GenAI επιταχύνει τον μετασχηματισμό της οικονομικής διεύθυνσης

Στην τρίτη ενότητα, ο Βασίλης Μητρόπουλος, Senior Manager, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, EY Ελλάδος, παρουσίασε πώς η τεχνητή νοημοσύνη, και ειδικότερα οι δυνατότητες GenAI, επηρεάζουν τις διαδικασίες reporting και επιταχύνουν τον μετασχηματισμό της οικονομικής διεύθυνσης. Όπως τονίστηκε, το AI μπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής βελτιστοποίησης ροών εργασίας, αλλά προϋποθέτει αξιόπιστα δεδομένα, κατάλληλες τεχνολογικές βάσεις, σαφές πλάνο υλοποίησης, ενίσχυση δεξιοτήτων εργαζομένων (upskilling) και συμμόρφωση. Στο πλαίσιο αυτό δόθηκαν και πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής.

Εξελίξεις με τα πρότυπα IFRS 18 και IFRS 19

Η τεχνική ενότητα του συνεδρίου περιλάμβανε παρουσιάσεις από τη Γεωργία Καλπακλή, Senior Manager, Υπηρεσίες Εταιρικής Πληροφόρησης, και τη Χριστίνα Βάσσου Γιαννακοπούλου, Senior Manager, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικής Λογιστικής της EY Ελλάδος, με έμφαση στις βασικές εξελίξεις στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ - IFRS) για την περίοδο 2025–2027, καθώς και σε επιλεγμένες αποφάσεις (agenda decisions) του IFRIC.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο νέο πρότυπο, IFRS 18 «Παρουσίαση και Γνωστοποιήσεις Οικονομικών Καταστάσεων», το οποίο αλλάζει τη δομή, κυρίως, της κατάστασης αποτελεσμάτων, εισάγοντας νέες κατηγορίες και υποχρεωτικά υποσύνολα, απαιτεί γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις για τα λεγόμενα Management‑Defined Performance Measures και ενισχύει τις αρχές για aggregation/disaggregation κονδυλίων, απαντώντας σε αιτήματα επενδυτών. Όπως τόνισαν οι ομιλήτριες, το νέο πρότυπο απαιτεί έγκαιρη προετοιμασία, στρατηγικό σχεδιασμό και επικοινωνία από τις εταιρείες. Αναλύθηκε, επίσης, το νέο πρότυπο IFRS 19 «Θυγατρικές εταιρείες που δεν αποτελούν εταιρείες δημοσίου ενδιαφέροντος - Γνωστοποιήσεις», το οποίο εισάγει μία σημαντική απλοποίηση για τις οικονομικές καταστάσεις θυγατρικών χωρίς δημόσια λογοδοσία, επιτρέποντάς τους να έχουν μειωμένες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων.