Κάτω από τα $80.000 το Bitcoin λόγω πληθωριστικού «σοκ» και γεωπολιτικής έντασης
14:02 - 14 Μάι 2026

Το ψυχολογικό όριο των 80.000 δολαρίων χάθηκε για το Bitcoin υπό την πίεση διαδοχικών πληθωριστικών σοκ, ενώ η προειδοποίηση του Σι Τζινπίνγκ για την Ταϊβάν επιδείνωσε περαιτέρω τις προσδοκίες για ανάκαμψη.

Πιο αναλυτικά, οι δηλώσεις που έκανε νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και η προειδοποίησή του προς τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ σχετικά με την Ταϊβάν προκάλεσαν «αναταράξεις» στη γενικότερη αγορά κρυπτονομισμάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της CoinDesk, το Bitcoin κινείται στα 79.450 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 1,64%, αφού υποχώρησε κάτω από το επίπεδο των 80.000 δολαρίων που λειτουργούσε ως βασική στήριξη το μεγαλύτερο μέρος της προηγούμενης εβδομάδας.

Η κεφαλαιοποίησή του υποχωρεί, κοντά στα 1,59 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά των altcoins διατηρείται πάνω από το 60%, σύμφωνα με στοιχεία του CoinMarket Cap.

Την ίδια στιγμή, το Solana (SOL) ηγείται των απωλειών με πτώση 4,02% στα 90,96 δολάρια, επιστρέφοντας σχεδόν όλα τα εβδομαδιαία κέρδη που το είχαν αναδείξει ως το ισχυρότερο altcoin των τελευταίων δύο εβδομάδων.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Ethereum υποχωρεί κατά 2,12% στα 2.258 δολάρια, αποτελώντας τη δεύτερη πιο αδύναμη επίδοση μεταξύ των μεγάλων κρυπτονομισμάτων μετά το Bitcoin.

Μεταξύ των υπόλοιπων μεγάλων tokens, το BNB χάνει 1,8% και διαμορφώνεται στα 672 δολάρια, διατηρώντας ωστόσο εβδομαδιαία άνοδο, ενώ το XRP υποχωρεί κατά 1,6% στα 1,43 δολάρια.

Το sell-off στα κρυπτονομίσματα ενίσχυσε την πίεση που είχε ήδη προκληθεί από τα στοιχεία του δείκτη τιμών παραγωγού την Τετάρτη (13/5), ο οποίος διαμορφώθηκε στο 1,4% σε μηνιαία βάση έναντι πρόβλεψης 0,5%, και στο 6% σε ετήσια βάση. Αυτό ακολούθησε την ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή την Τρίτη (12/5), ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,8%, καταγράφοντας την υψηλότερη ένδειξη πληθωρισμού εδώ και σχεδόν τρία χρόνια.

Οι διαδοχικές πληθωριστικές εκπλήξεις περιπλέκουν την πορεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) προς πιθανές μειώσεις επιτοκίων αργότερα μέσα στο έτος, αφαιρώντας έναν από τους βασικούς παράγοντες στήριξης που είχε προεξοφλήσει η αγορά κρυπτονομισμάτων.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς «παίζει» στα 2,738 τρισ. δολάρια με ημερήσιες απώλειες στο -1,2%.

Θέσεις στα παράγωγα

Ο όγκος συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) αυξήθηκε κατά 14% στα 189 εκατ. δολάρια, ενώ το ανοιχτό ενδιαφέρον (open interest) μειώθηκε κατά 2% στα 133 δισ. δολάρια, γεγονός που δείχνει ότι αρκετές θέσεις έκλεισαν παρά την αυξημένη δραστηριότητα.

Οι ρευστοποιήσεις εκτοξεύθηκαν κατά 68% και έφτασαν σχεδόν τα 400 εκατ. δολάρια, με τη μεγάλη πλειονότητα να αφορά long θέσεις. Αυτό δείχνει ότι η πρόσφατη κίνηση «έσβησε» μεγάλο μέρος των ανοδικών στοιχημάτων με μόχλευση.

Ενδεικτικά, οι ρευστοποιήσεις στο Βitcoin έφτασαν τα 117 εκατ. δολάρια σε 24 ώρες, εκ των οποίων τα 102 εκατ. ήταν long θέσεις. Αυτό ενισχύει την εικόνα ότι η αγορά ήταν έντονα τοποθετημένη σε άνοδο πάνω από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών, που βρίσκεται λίγο πάνω από τα 82.000 δολάρια.

Το open interest στο Ethereum έφτασε σε ιστορικό υψηλό 15,42 εκατ. tokens, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 15,33 εκατ. του Ιουλίου. Αυτό αντανακλά αυξημένη ζήτηση για μόχλευση σε μια αγορά που κινείται πλάγια, με το ETH να κυμαίνεται μεταξύ 2.200 και 2.450 δολαρίων τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες.

Στην ευρύτερη αγορά, το προσαρμοσμένο στο open interest 24ωρο CVD για τα περισσότερα από τα 25 κορυφαία κρυπτονομίσματα παραμένει αρνητικό, δείχνοντας συνεχιζόμενη πίεση πωλήσεων. Αν συνεχιστεί, ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο περαιτέρω πτώσης, ειδικά στα altcoins, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/05/2026 - 14:19
