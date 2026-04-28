ΕΕ: Σχέδιο για «πάγωμα» αποπληρωμής του χρέους από την πανδημία του Covid-19

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να καθυστερήσει την αποπληρωμή των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ που δανείστηκε για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19, εξέλιξη που ενδέχεται να αναζωπυρώσει τη διαμάχη γύρω από ένα από τα πιο διχαστικά ζητήματα της Ένωσης: την έκδοση κοινού χρέους. ΕΕ: Σχέδιο για «πάγωμα» αποπληρωμής του χρέους που δημιουργήθηκε κατά την πανδημία Covid 19

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει ανάλυση για τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης ανακύλισης (rollover) του χρέους, του οποίου η αποπληρωμή πρόκειται να ξεκινήσει το 2028.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν -με τη στήριξη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη- υποστήριξε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι δεν έχει νόημα η άμεση αποπληρωμή του χρέους, από τη στιγμή που υπάρχει ισχυρή ζήτηση για ευρωπαϊκούς τίτλους.

Βραχυπρόθεσμα, η συζήτηση αυτή ενδέχεται να επηρεάσει τη διαπραγμάτευση για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ. Μέρος της αντιπαράθεσης γύρω από το πακέτο δαπανών ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Ένωση θα χρηματοδοτήσει την αποπληρωμή των άνω των 800 δισεκατομμυρίων ευρώ του χρέους της πανδημίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία υποστηρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να αποκτήσει ίδιους πόρους και να μη βασίζεται αποκλειστικά στις συνεισφορές των κρατών-μελών, εκτιμά ότι οι ετήσιες αποπληρωμές θα ανέρχονται περίπου σε 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα ποσά αυτά ενδέχεται να ανταγωνιστούν νέες προτεραιότητες του επόμενου προϋπολογισμού, όπως η ενίσχυση της άμυνας και η αναζωογόνηση της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής.

Σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνεται ότι οι εντάσεις ενδέχεται να επανέλθουν μεταξύ των παραδοσιακά «σφιχτών» χωρών της ΕΕ, -όπως η Γερμανία και η Ολλανδία-, και εκείνων που εμφανίζονται πιο θετικές απέναντι στον δανεισμό, όπως η Γαλλία.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία δείχνουν ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό μεταξύ των καταναλωτών της ευρωζώνης αυξήθηκαν σε όλους τους τομείς το Μάρτιο, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς αξιολογεί τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Οι τιμές εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 4% τους επόμενους 12 μήνες, από 2,5% το Φεβρουάριο, σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα της ΕΚΤ.

Οι εξελίξεις αυτές προηγούνται της απόφασης της Πέμπτης για τα επιτόκια. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Bloomberg, όλοι οι συμμετέχοντες αναμένουν ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει αμετάβλητο το επιτόκιο καταθέσεων στο 2%, πριν προχωρήσει σε αύξηση κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας στην επόμενη συνεδρίαση τον Ιούνιο.