Ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα από νέο εμβόλιο ενάντια στον καρκίνο του εγκεφάλου

Ένα νέο εξατομικευμένο εμβόλιο για την αντιμετώπιση του γλοιοβλαστώματος -ενός από τους πιο επιθετικούς και δύσκολα αντιμετωπίσιμους καρκίνους του εγκεφάλου- φαίνεται να παρουσιάζει ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε πρώιμη κλινική δοκιμή που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Washington University School of Medicine στο Σεντ Λούις.

Πιο αναλυτικά, το γλοιοβλάστωμα επηρεάζει περίπου τέσσερα άτομα ανά 100.000 κατοίκους στις ΗΠΑ και θεωρείται ιδιαίτερα επιθετικός όγκος, με περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές. Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα της μελέτης, το νέο εμβόλιο αποδείχθηκε ασφαλές, ενώ παράλληλα ενεργοποίησε ισχυρές και εκτεταμένες ανοσολογικές αποκρίσεις, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να συνδέονται με μεγαλύτερη επιβίωση χωρίς επανεμφάνιση της νόσου μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Ειδικότερα, η θεραπευτική προσέγγιση βασίζεται σε τροποποιημένα μόρια DNA που έχουν σχεδιαστεί ώστε να κινητοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα του ίδιου του ασθενούς εναντίον των καρκινικών κυττάρων. Επειδή κάθε όγκος διαθέτει διαφορετικά γενετικά χαρακτηριστικά και μεταλλάξεις, το εμβόλιο προσαρμόζεται εξατομικευμένα, δίνοντας στο ανοσοποιητικό τη δυνατότητα να αναγνωρίζει πολλαπλούς στόχους στον καρκίνο και να δυσκολεύει έτσι τη διαφυγή του όγκου από την ανοσολογική επίθεση.

Οι ερευνητές επισημαίνουν επίσης ότι το γλοιοβλάστωμα θεωρείται «ψυχρός» όγκος, καθώς το μικροπεριβάλλον του καταστέλλει ή αποκρύπτει την ανοσολογική δραστηριότητα. Το συγκεκριμένο εμβόλιο, που αναπτύχθηκε από τη βιοτεχνολογική εταιρεία Geneos Therapeutics, στοχεύει να μετατρέψει αυτούς τους «ψυχρούς» όγκους σε «θερμούς», δηλαδή περισσότερο αναγνωρίσιμους και ευάλωτους στο ανοσοποιητικό σύστημα.

Η κλινική δοκιμή φάσης 1 πραγματοποιήθηκε στο Siteman Cancer Center, σε συνεργασία με το σύστημα υγείας Mass General Brigham και τη Geneos Therapeutics, ενώ τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nature Cancer.

Στη μελέτη συμμετείχαν εννέα ενήλικες ασθενείς με πρόσφατη διάγνωση γλοιοβλαστώματος, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία στο Siteman Cancer Center. Η χορήγηση του εμβολίου ξεκινούσε περίπου δέκα εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση και οι δόσεις επαναλαμβάνονταν αρχικά ανά τρεις εβδομάδες για διάστημα εννέα εβδομάδων. Στη συνέχεια, οι ασθενείς συνέχιζαν να λαμβάνουν ενισχυτικές δόσεις κάθε εννέα εβδομάδες, όσο ήταν εφικτό.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δεν καταγράφηκαν σοβαρές παρενέργειες, ενώ η συνολική επιβίωση των ασθενών φάνηκε να ξεπερνά εκείνη που συνήθως παρατηρείται με τη συμβατική θεραπεία, η οποία περιλαμβάνει χειρουργική αφαίρεση του όγκου και χημειοακτινοθεραπεία.

Η τεχνολογία του DNA εμβολίου κατάφερε να ενεργοποιήσει το ανοσοποιητικό σύστημα κάθε ασθενούς ώστε να αναγνωρίζει έως και 40 πρωτεΐνες που σχετίζονται ειδικά με τον όγκο του, επίδοση που, σύμφωνα με τους ερευνητές, υπερβαίνει σημαντικά τις δυνατότητες προηγούμενων αντικαρκινικών εμβολίων.

Όλοι οι συμμετέχοντες, εκτός από έναν ασθενή που λάμβανε ανοσοκατασταλτικά στεροειδή, εμφάνισαν αυξημένη δραστηριότητα ανοσοκυττάρων, γεγονός που υποδηλώνει ότι το εμβόλιο πέτυχε να ενεργοποιήσει αποτελεσματικά την ανοσολογική απόκριση.

Τα πρώτα στοιχεία για την επιβίωση κρίνονται επίσης ενθαρρυντικά. Περίπου τα δύο τρίτα των ασθενών παρέμεναν στη ζωή έναν χρόνο μετά τη διάγνωση, όταν το αντίστοιχο ποσοστό για το γλοιοβλάστωμα συνήθως δεν ξεπερνά το 40%. Επιπλέον, το ένα τρίτο των συμμετεχόντων εξακολουθούσε να ζει δύο χρόνια αργότερα, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τα συνήθη ιστορικά δεδομένα. Μάλιστα, μία από τις ασθενείς παραμένει χωρίς υποτροπή σχεδόν πέντε χρόνια μετά την αρχική διάγνωση της νόσου.