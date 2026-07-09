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Ανοδική αντίδραση στις ασιατικές και ευρωπαϊκές αγορές παρά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
10:39 - 09 Ιουλ 2026

Ανοδική αντίδραση στις ασιατικές και ευρωπαϊκές αγορές παρά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Τάσεις ανάκαμψης καταγράφηκαν στις ασιατικές αγορές στη συνεδρίαση της Πέμπτης (9/7), παρά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ιαπωνικός Nikkei σημείωσε άλμα 1,55% στις 67.856 μονάδες, ο CSI 300 της Κίνας ενισχύθηκε κατά 1,65% στις 4.036,59 μονάδες και ο SZSE Component κατέγραψε ράλι 3,07% στις 15.398,73 μονάδες.

Από την άλλη, ο ASX της Αυστραλίας έχασε 0,26%, κλείνοντας στις 8.762,50 μονάδες, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,56% στις 24.064,50 μονάδες.

Παράλληλα, ο Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 0,62% στις 7.291,91 μονάδες, ενώ ο Nifty της Ινδίας κατέγραψε άνοδο 0,65% στις 24.038,50 μονάδες.

Πιο δυτικά, οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται, ως επί το πλείστον, ανοδικά στο άνοιγμα της συνεδρίασης. Ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,6% στις 25.014,88 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει κέρδη 0,46% στις 8.290,87 μονάδες και ο ιταλικός MIB ανεβαίνει κατά 0,8% στις 52.229,50 μονάδες. Στην Ιβηρική, ο ισπανικός IBEX κερδίζει 1,37% στις 19.312,24 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI κινείται επίσης ανοδικά, με κέρδη 0,27% στις 9.110,17 μονάδες. Τέλος, ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,41% στις 10.446,53 μονάδες.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/07/2026 - 10:56
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