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Ανελκυστήρες: Νέα ρύθμιση δίνει περιθώριο έως το 2027 για απογραφή χωρίς πρόστιμο
Ειδήσεις
10:54 - 09 Ιουλ 2026

Ανελκυστήρες: Νέα ρύθμιση δίνει περιθώριο έως το 2027 για απογραφή χωρίς πρόστιμο

Γιώργος Αλεξάκης
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Δεύτερη ευκαιρία αποκτούν χιλιάδες ιδιοκτήτες και διαχειριστές πολυκατοικιών που δεν πρόλαβαν να δηλώσουν τους ανελκυστήρες τους στο νέο Μητρώο. Τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει μεταβατική διαδικασία, δίνοντας τη δυνατότητα απογραφής χωρίς την επιβολή προστίμου έως τις 10 Ιουλίου 2027, ενώ καθορίζει το νέο πλαίσιο για τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, τις προθεσμίες και τις κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Τη σχετική τροπολογία κατέθεσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, μετά από πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ, με στόχο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή της διαδικασίας απογραφής.

Απογραφή χωρίς πρόστιμο έως τον Ιούλιο του 2027

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά όσους δεν ολοκλήρωσαν εγκαίρως την απογραφή. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, οι μη δηλωμένοι ανελκυστήρες μπορούν να καταχωριστούν έως τις 10 Ιουλίου 2027 χωρίς την επιβολή προστίμου.

Η διαδικασία πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο συντηρητή ή τον εγκαταστάτη, με υπεύθυνη δήλωση ενός τουλάχιστον ιδιοκτήτη, του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου του κτιρίου, στην οποία καταγράφονται τα βασικά στοιχεία του ακινήτου και του ανελκυστήρα.

Τι αφορά η απογραφή

Η τροπολογία διευκρινίζει ότι στο Μητρώο πρέπει να εγγραφούν όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες, ανεξάρτητα από το αν διαθέτουν ήδη πιστοποίηση ή όχι.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται ότι η απογραφή δεν ταυτίζεται με την πιστοποίηση ή τον εκσυγχρονισμό του ανελκυστήρα. Πρόκειται αποκλειστικά για διαδικασία καταγραφής, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου εθνικού Μητρώου. Στοιχεία όπως η πιστοποίηση, η δήλωση συμμόρφωσης (σήμανση CE) ή τυχόν τεχνικές εκκρεμότητες μπορούν να δηλωθούν προαιρετικά.

Οι προθεσμίες που ισχύουν

Η βασική προθεσμία για την ολοκλήρωση της απογραφής παραμένει τέσσερις μήνες από την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων, με δυνατότητα μίας μόνο παράτασης.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα εξακολουθεί να δέχεται δηλώσεις για εκπρόθεσμες απογραφές, νέους ανελκυστήρες, καθώς και διορθώσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων.

Για τους ανελκυστήρες που θα εγκατασταθούν μετά την 1η Ιουνίου 2026, η καταχώριση θα πρέπει να γίνεται από τον εγκαταστάτη μέσα σε 90 ημέρες από την έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού, η απογραφή θα θεωρείται εκπρόθεσμη.

Τα πρόστιμα για τη μη συμμόρφωση

Η νέα ρύθμιση προβλέπει κλιμακωτά πρόστιμα ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου. Ειδικότερα:

1.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα για κτίρια κατοικίας.

2.500 ευρώ για κτίρια επαγγελματικής ή μικτής χρήσης.

5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό.

Αλλαγές και στη συντήρηση

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στη διαδικασία συντήρησης των ανελκυστήρων. Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας απογραφής, η τακτική συντήρηση δεν θα μπορεί να ολοκληρώνεται νόμιμα εάν ο ανελκυστήρας δεν διαθέτει αριθμό απογραφής, με μοναδική εξαίρεση τις απολύτως αναγκαίες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση άμεσου κινδύνου.

Ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί πλέον το βασικό στοιχείο ταυτοποίησης κάθε ανελκυστήρα.

Τι ισχύει έως την πλήρη λειτουργία του Μητρώου

Μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων, αναστέλλεται η επιβολή κυρώσεων που σχετίζονται με τις προθεσμίες πιστοποίησης και καταχώρισης.

Παράλληλα, με κοινή υπουργική απόφαση θα καθοριστούν η διαδικασία της εκπρόθεσμης απογραφής, ο τρόπος επιβολής και είσπραξης των προστίμων, καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του νέου πλαισίου.

Το υπουργείο Ανάπτυξης διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν συνιστά γενική παράταση της απογραφής, αλλά μεταβατικό μέτρο που αποσκοπεί στην καταγραφή των ανελκυστήρων που δεν είχαν δηλωθεί. Επισημαίνεται, τέλος, ότι σε περίπτωση ελέγχου ή καταγγελίας εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα επιβολής προστίμων, εφόσον διαπιστωθεί ανελκυστήρας που παραμένει εκτός Μητρώου.

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