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ΠΟΥ: Η επιδημία Έμπολα στo Κονγκό ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη από τα επίσημα στοιχεία
Υγεία
14:30 - 10 Ιουλ 2026

ΠΟΥ: Η επιδημία Έμπολα στo Κονγκό ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη από τα επίσημα στοιχεία

Reporter.gr Newsroom
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Τέσσερα από τα πέντε νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δεν συνδέονται με γνωστές αλυσίδες μετάδοσης ή ήδη καταγεγραμμένους ασθενείς, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Ειδικότερα, ο ίδιος προειδοποίησε ότι η πραγματική έκταση της επιδημίας ενδέχεται να είναι δύο έως τέσσερις φορές μεγαλύτερη από αυτή που αποτυπώνουν τα επίσημα δεδομένα, γεγονός που καταδεικνύει τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικές αρχές στην προσπάθειά τους να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη, η τρέχουσα επιδημία έχει μέχρι στιγμής προκαλέσει 1.792 μολύνσεις και 625 θανάτους.

Στην Μπούνια, πρωτεύουσα της επαρχίας Ιτούρι, η οποία θεωρείται το επίκεντρο της επιδημίας, περίπου το 80% των νέων επιβεβαιωμένων περιστατικών αφορά ανθρώπους που δεν περιλαμβάνονται στους γνωστούς καταλόγους επαφών, δήλωσε στο Reuters ο διευθυντής εκτάκτων καταστάσεων του ΠΟΥ, Τσίκουε Ιχεκουεάζου.

Αντίθετα, σε περιοχές με μικρότερο αριθμό κρουσμάτων, όπως η επαρχία Βόρειο Κίβου, σχεδόν όλα τα νέα περιστατικά εντοπίζονται μεταξύ ατόμων που βρίσκονται ήδη στους καταλόγους επαφών, στοιχείο που, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, αποτελεί ένδειξη προόδου στον περιορισμό της μετάδοσης.

Οι εκτιμήσεις του ΠΟΥ, οι οποίες βασίζονται σε μαθηματικά μοντέλα και στα ποσοστά θετικότητας των διαγνωστικών ελέγχων, δείχνουν ότι η επιδημία, η οποία κηρύχθηκε επισήμως στα μέσα Μαΐου, πιθανόν να είναι δύο έως τέσσερις φορές μεγαλύτερη από τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Περίπου το 90% των καταγεγραμμένων περιστατικών εξακολουθεί να εντοπίζεται στην επαρχία Ιτούρι, κυρίως στις περιοχές Μπούνια, Ρουαμπάρα, Μονγκμπουάλου και Νιακούντε, όπου η μετάδοση παραμένει έντονη. Ωστόσο, ο ιός έχει πλέον εξαπλωθεί και στις επαρχίες Βόρειο και Νότιο Κίβου, ενώ πιο πρόσφατα καταγράφηκαν περιστατικά και στην επαρχία Τσόπο.

Στην Μπούνια, μια πόλη με πληθυσμό περίπου ενός εκατομμυρίου κατοίκων, σχεδόν ένας στους δύο ανθρώπους που υποβάλλονται σε έλεγχο για τον ιό Έμπολα βγαίνει θετικός, γεγονός που αποτελεί ένδειξη εκτεταμένης και συνεχιζόμενης κοινοτικής μετάδοσης, σύμφωνα με τον Ιχεκουεάζου.

Τα μέχρι στιγμής προκαταρκτικά δεδομένα δείχνουν ότι το στέλεχος Bundibugyo, το οποίο ευθύνεται για την τρέχουσα επιδημία, ενδέχεται να προκαλεί ηπιότερα συμπτώματα σε σύγκριση με άλλα στελέχη του ιού. Αυτό, ωστόσο, φαίνεται να δημιουργεί επιπλέον προβλήματα, καθώς ορισμένες κοινότητες υποτιμούν τον κίνδυνο της νόσου, ενώ κάποιες οικογένειες επιλέγουν να φροντίζουν ασθενείς στο σπίτι πριν αναζητήσουν ιατρική βοήθεια.

Παρότι τα ηπιότερα συμπτώματα φαίνεται να συνδέονται με υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης μεταξύ των ασθενών που φτάνουν εγκαίρως στα κέντρα υγείας, παράλληλα αυξάνουν τον χρόνο παραμονής των μολυσμένων ατόμων στην κοινότητα, με αποτέλεσμα να ενισχύεται ο κίνδυνος μετάδοσης.

«Οι ασθενείς παραμένουν εκτός των δομών υγείας για περισσότερο χρόνο από όσο θα θέλαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιχεκουεάζου, προσθέτοντας: «Όσο περισσότερο οι ασθενείς δεν λαμβάνουν θεραπεία, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να μεταδώσουν τη νόσο».

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν επίσης οι θάνατοι που σημειώνονται εκτός υγειονομικών δομών. Ανάλυση των πρώτων 400 θανάτων από Έμπολα έδειξε ότι περίπου το 70% καταγράφηκε μέσα στην κοινότητα και όχι σε νοσοκομεία ή ειδικές μονάδες περίθαλψης.

Ο Ιχεκουεάζου εκτίμησε ότι η ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον περιορισμό της επιδημίας. Για τον λόγο αυτό, οι αρχές της ΛΔ Κονγκό ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα την εκπαίδευση 21.000 εργαζομένων και εθελοντών της κοινότητας που παρέχουν βασικές υπηρεσίες υγείας, ώστε να πραγματοποιούν επισκέψεις από σπίτι σε σπίτι, να εντοπίζουν ύποπτα περιστατικά και να ενθαρρύνουν τα άτομα με συμπτώματα να αναζητούν άμεσα ιατρική φροντίδα.

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