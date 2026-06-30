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ΤΙΤΑΝ: Στις πιο βιώσιμες εταιρείες του κόσμου από το περιοδικό TIME για τρίτη χρονιά
Επιχειρήσεις
11:13 - 30 Ιουν 2026

ΤΙΤΑΝ: Στις πιο βιώσιμες εταιρείες του κόσμου από το περιοδικό TIME για τρίτη χρονιά

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος TITAN αναγνωρίστηκε από το περιοδικό TIME ως μια από τις πιο Βιώσιμες Εταιρίες του Κόσμου (World’s Most Sustainable Companies) για τρίτη συνεχή χρονιά, καταλαμβάνοντας την υψηλότερη θέση μεταξύ των ομοειδών εταιριών στη λίστα και την 7η θέση στην ευρύτερη κατηγορία «Παραγωγή Πόρων και Υποδομές - ResourceGenerationandInfrastructure».  

Η διάκριση αυτή υπερβαίνει τη βελτίωση επιδόσεων σε έναν δείκτη αξιολόγησης. Αντανακλά τη συνεπή εξέλιξη του Ομίλου, με τη βιώσιμη ανάπτυξη να είναι πλήρως ενσωματωμένη στον πυρήνα της στρατηγικής του—διαμορφώνοντας τον τρόπο λήψης αποφάσεων, την κατεύθυνση της καινοτομίας και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Καθώς οι προσδοκίες αυξάνονται διαρκώς στις αγορές και την κοινωνία, ο TITAN ενισχύει σταθερά την εμπιστοσύνη των συμ-μετόχων του—εργαζομένων, συνεργατών, επενδυτών, πελατών και κοινωνικών εταίρων—αποδεικνύοντας στην πράξη ότι επιχειρηματική επίδοση και υπευθυνότητα εξελίσσονται παράλληλα.

Σε ευρύτερο επίπεδο, η διάκριση αυτή εκφράζει τη φιλοδοξία του Ομίλου να συμβάλει ενεργά στον βιομηχανικό μετασχηματισμό και στη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη παγκόσμια οικονομία— δείχνοντας την κατεύθυνση, ανεβάζοντας διαρκώς τον πήχη και καλλιεργώντας μια κουλτούρα καινοτομίας σε όλο τον οργανισμό για τη δημιουργία θετικού αποτυπώματος με διάρκεια στον χρόνο.

Ο Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Διευθυντής Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξηςτου Ομίλου TITAN,δήλωσε: «Η αναγνώριση από το TIME αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της στρατηγικής μας κατεύθυνσης και αναδεικνύει τη δέσμευσή μας να διαδραματίζουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στις συστημικές αλλαγές που απαιτούνται , προωθώντας υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές και δράσεις για το κλίμα. Παράλληλα, αντανακλά την ουσιαστική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον μετασχηματισμό του Ομίλου στο πλαίσιο της στρατηγικής TITAN Forward 2029.»

Η αξιολόγηση του 2026 κάλυψε συνολικά 5.800 εταιρίες παγκοσμίως. Η λίστα περιλαμβάνει τις 750 εταιρίες με τις υψηλότερες επιδόσεις από 43 χώρες και 20 διαφορετικούς κλάδους.

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη λίστα των πιο βιώσιμων εταιριών του κόσμου για το 2026 από το περιοδικό TIME εδώ: https://time.com/article/2026/06/23/worlds-most-sustainable-companies-2026/

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