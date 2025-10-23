Άλιμος: 15χρονος έπαθε ανακοπή σε γυμναστήριο

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε γυμναστήριο στον Άλιμο, όταν ένας 15χρονος μαθητής υπέστη ανακοπή την ώρα που βρισκόταν στον χώρο γυμναστικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος έχασε τις αισθήσεις του ενώ εκτελούσε κάποια άσκηση. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στις 7:20 το απόγευμα πολίτης κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε το συμβάν, ζητώντας άμεση βοήθεια.

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Ασκληπιείο Βούλας και κατόπιν διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου και νοσηλεύεται.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβώσει τις συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο νεαρός παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και φέρεται να έχει υποστεί και κάταγμα στο ινιακό οστό, πιθανότατα από την πτώση του τη στιγμή που έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο γυμναστήριο.