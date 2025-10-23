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Άλιμος: 15χρονος έπαθε ανακοπή σε γυμναστήριο
Ειδήσεις
11:50 - 23 Οκτ 2025

Άλιμος: 15χρονος έπαθε ανακοπή σε γυμναστήριο

Reporter.gr Newsroom
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Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε γυμναστήριο στον Άλιμο, όταν ένας 15χρονος μαθητής υπέστη ανακοπή την ώρα που βρισκόταν στον χώρο γυμναστικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος έχασε τις αισθήσεις του ενώ εκτελούσε κάποια άσκηση. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στις 7:20 το απόγευμα πολίτης κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε το συμβάν, ζητώντας άμεση βοήθεια.

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Ασκληπιείο Βούλας και κατόπιν διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου και νοσηλεύεται.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβώσει τις συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο νεαρός παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και φέρεται να έχει υποστεί και κάταγμα στο ινιακό οστό, πιθανότατα από την πτώση του τη στιγμή που έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο γυμναστήριο.

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