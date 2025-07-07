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ΚΕΦΙΜ: Οι Έλληνες οικονομολόγοι απορρίπτουν το προτεινόμενο επίδομα ενοικίου
Ακίνητα
13:09 - 07 Ιουλ 2025

ΚΕΦΙΜ: Οι Έλληνες οικονομολόγοι απορρίπτουν το προτεινόμενο επίδομα ενοικίου

Reporter.gr Newsroom
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Σαφής είναι η αντίθεση της πλειονότητας των μελών του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων στο μέτρο της επιστροφής του 1/12 των ενοικίων στους ενοικιαστές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ερώτησης του Πάνελ για τον Μάιο. Από τους 16 οικονομολόγους που απάντησαν στη σχετική Ερώτηση, το 94% διαφωνεί με το μέτρο, ενώ μόλις το 6% συμφωνεί. 

Το υπό ψήφιση μέτρο προβλέπει την επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου ετησίως σε όσους δηλώνουν μισθωτή κατοικία και έχουν καταβάλει τα ενοίκια ηλεκτρονικά. Στόχος, σύμφωνα με την Κυβέρνηση, είναι η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των ενοικιαστών και η αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης στην αγορά κατοικίας.

Ωστόσο, οι οικονομολόγοι εκτιμούν η συγκεκριμένη παρέμβαση:

  • Δεν στοχεύει αποτελεσματικά στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς πολλοί ενοικιαστές δεν είναι κατ’ ανάγκη άποροι,
  • Τείνει να ενισχύει τη ζήτηση ενοικιαζόμενων κατοικιών αντί να αυξάνει τη συνολική προσφορά κατοικιών,
  • Δεν εντάσσεται σε μια συνολική στεγαστική πολιτική.

Μεταξύ των λύσεων που προτείνουν οι συμμετέχοντες του Πάνελ είναι:

  • Η αξιοποίηση των αδρανών ακινήτων του Δημοσίου,
  • Η απλοποίηση των διαδικασιών έξωσης σε περιπτώσεις συστηματικής κακοπληρωμής,
  • Η αναμόρφωση της φορολόγησης των ενοικίων με στόχο την αύξηση της προσφοράς.

Τέλος, αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα του μέτρου ως εργαλείου καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, δεδομένων των ήδη προωθούμενων ψηφιακών πληρωμών και της αποδεδειγμένης επινοητικότητας για δημιουργικές παρακάμψεις.

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