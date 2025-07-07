ΚΕΦΙΜ: Οι Έλληνες οικονομολόγοι απορρίπτουν το προτεινόμενο επίδομα ενοικίου

Σαφής είναι η αντίθεση της πλειονότητας των μελών του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων στο μέτρο της επιστροφής του 1/12 των ενοικίων στους ενοικιαστές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ερώτησης του Πάνελ για τον Μάιο. Από τους 16 οικονομολόγους που απάντησαν στη σχετική Ερώτηση, το 94% διαφωνεί με το μέτρο, ενώ μόλις το 6% συμφωνεί.

Το υπό ψήφιση μέτρο προβλέπει την επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου ετησίως σε όσους δηλώνουν μισθωτή κατοικία και έχουν καταβάλει τα ενοίκια ηλεκτρονικά. Στόχος, σύμφωνα με την Κυβέρνηση, είναι η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των ενοικιαστών και η αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης στην αγορά κατοικίας.



Ωστόσο, οι οικονομολόγοι εκτιμούν η συγκεκριμένη παρέμβαση:

Δεν στοχεύει αποτελεσματικά στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς πολλοί ενοικιαστές δεν είναι κατ’ ανάγκη άποροι,

Τείνει να ενισχύει τη ζήτηση ενοικιαζόμενων κατοικιών αντί να αυξάνει τη συνολική προσφορά κατοικιών,

Δεν εντάσσεται σε μια συνολική στεγαστική πολιτική.

Μεταξύ των λύσεων που προτείνουν οι συμμετέχοντες του Πάνελ είναι:

Η αξιοποίηση των αδρανών ακινήτων του Δημοσίου,

Η απλοποίηση των διαδικασιών έξωσης σε περιπτώσεις συστηματικής κακοπληρωμής,

Η αναμόρφωση της φορολόγησης των ενοικίων με στόχο την αύξηση της προσφοράς.

Τέλος, αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα του μέτρου ως εργαλείου καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, δεδομένων των ήδη προωθούμενων ψηφιακών πληρωμών και της αποδεδειγμένης επινοητικότητας για δημιουργικές παρακάμψεις.