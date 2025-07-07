ΔΑΑ: Ετήσια αύξηση 4,6% της επιβατικής κίνησης τον Ιούνιο

Αυξημένη κατά 4,6% ήταν η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας τον Ιούνιο του 2025, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ).

Αναλυτικότερα, η επιβατική κίνηση του κατά τη διάρκεια του Ιουνίου 2025 ανήλθε σε 3,45 εκατ., αυξημένη κατά 4,6% σε σύγκριση με το 2024. Τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασαν άνοδο, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2024 κατά 1,9% και 5,8%, αντίστοιχα.

Συνολικά, κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 15,07 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 7,6%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 2,2% και 9,8%, αντίστοιχα.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των έξι πρώτων μηνών του 2025 ανήλθε σε 127.992, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 6,8% σε σχέση με το 2024. Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 1,1%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 10,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.