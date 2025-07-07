ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 21/7 η υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής για συγκεκριμένα ακίνητα του Δήμου Αθηναίων

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά ακίνητα που δεν υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου 2Α του άρθρου 111 του Ν. 4446/2016 και για τα οποία έχει εκδοθεί νέος Αριθμός Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) μετά την 1/1/2025. Για τα ακίνητα αυτά, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων που αντιστοιχούν στους μήνες Ιανουάριο έως και Μάιο 2025 παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 21/7/2025.
Η παράταση στοχεύει στη διευκόλυνση των διαχειριστών των παραπάνω ακινήτων, προκειμένου να τακτοποιήσουν τις σχετικές δηλώσεις εντός της νέας προθεσμίας.