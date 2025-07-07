ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 21/7 η υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής για συγκεκριμένα ακίνητα του Δήμου Αθηναίων

Παράταση δόθηκε στην υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής για ακίνητα που βρίσκονται στα όρια του 1ου, 2ου και 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργου Πιτσιλή (Α.1087/2025).

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά ακίνητα που δεν υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου 2Α του άρθρου 111 του Ν. 4446/2016 και για τα οποία έχει εκδοθεί νέος Αριθμός Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) μετά την 1/1/2025. Για τα ακίνητα αυτά, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων που αντιστοιχούν στους μήνες Ιανουάριο έως και Μάιο 2025 παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 21/7/2025.

Η παράταση στοχεύει στη διευκόλυνση των διαχειριστών των παραπάνω ακινήτων, προκειμένου να τακτοποιήσουν τις σχετικές δηλώσεις εντός της νέας προθεσμίας.