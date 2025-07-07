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Νέα Γεωργία Νέα Γενιά: Στα €40 εκατ. η συνεισφορά στην ελληνική οικονομία την περίοδο 2018-2023
Επιχειρήσεις
12:33 - 07 Ιουλ 2025

Νέα Γεωργία Νέα Γενιά: Στα €40 εκατ. η συνεισφορά στην ελληνική οικονομία την περίοδο 2018-2023

Reporter.gr Newsroom
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Ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά στήριξε σημαντικά την ελληνική αγροδιατροφή την περίοδο 2018-2024, σύμφωνα με τις οι Ανεξάρτητες Εκθέσεις Εκτίμησης Κοινωνικοοικονομικού Αντίκτυπου & Αξιολόγησης Απόδοσης που εκπόνησαν η BDO και η Deloitte.

Έξι χρόνια έμπρακτης υποστήριξης στον αγροδιατροφικό τομέα

Από το 2018 έως το 2024, οι δράσεις του οργανισμού είχαν άμεσο και έμμεσο θετικό αντίκτυπο σε πάνω από 31.000 ωφελούμενους και επαγγελματίες του αγροδιατροφικού τομέα, με ποσοστό ικανοποίησης που αγγίζει το 86%. Είναι αξιοσημείωτο πώς το 44% των συμμετεχόντων στα προγράμματά του το 2024 ήταν γυναίκες, ενισχύοντας έμπρακτα τη γυναικεία συμμετοχή και ενδυνάμωση στον αγροδιατροφικό τομέα.

Πολλαπλασιαστική αξία για την ελληνική οικονομία

Η εκτιμώμενη συνολική συνεισφορά του οργανισμού στην ελληνική οικονομία για την περίοδο 2018-2023 αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων:

  • 21,4 εκατ. ευρώ προέρχονται από τις άμεσες δράσεις του οργανισμού.
  • 18,6 εκατ. ευρώ δημιουργήθηκαν από τις δράσεις και πρωτοβουλίες των ίδιων των ωφελούμενων.

Για το έτος 2023, κάθε 1 ευρώ που επενδύθηκε από τον οργανισμό, δημιούργησε 5,35 ευρώ αξίας στην πραγματική οικονομία.

Μετρήσιμος κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος

Κατά την περίοδο 2018-2023:

  • Το 63% των ωφελούμενων εισήγαγαν νέες παραγωγικές και τεχνικές διαδικασίες.
  • Το 80% βελτίωσαν τις παραγωγικές και τεχνικές τους δυνατότητες.
  • Το 37% των επιχειρηματιών ή αυτοαπασχολούμενων ωφελούμενων βελτίωσαν την αποδοτικότητά τους και αύξησαν το περιθώριο κέρδους τους.
  • Το 25% επένδυσαν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων.
  • Το 64% των άνεργων ωφελούμενων έχουν πλέον σταθερή εργασία ή δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση.
  • Το 36% των επιχειρηματιών ή αυτοαπασχολούμενων μείωσαν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα (2020-2023).
  • Οι δραστηριότητες του οργανισμού υποστηρίζουν έμμεσα 135 θέσεις εργασίας ετησίως.
  • 486 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν από τις επιχειρήσεις των ωφελούμενων.
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