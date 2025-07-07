Unibios: Εκπληρώθηκαν τα προαπαιτούμενα για την απόκτηση του 65% της Osmosun SA

Τις εξελίξεις σχετικά με τη συμφωνία για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου 65% της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Παρισιού εταιρείας Osmosun SA, ανακοίνωσε η Unibios Συμμετοχών ΑΕ.

Η συναλλαγή τελούσε υπό τις παρακάτω αιρέσεις:

Την έγκριση των μετόχων της Osmosun κατά την Γενική Συνέλευση της 30.06.2025 και

Την λήψη έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Γαλλίας (Autorité des Marchés Financiers - AMF), για την απαλλαγή της Unibios από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης για την εξαγορά των υπολοίπων μετοχών της Osmosun.

Κατά την συνεδρίαση των μετόχων της OSMOSUN την 30.06.2025, οι παρευρισκόμενοι μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 3.829.134 μετοχές επί συνόλου 5.613.582 (ποσοστό 68,21%) ενέκριναν ομόφωνα την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τον Όμιλο Unibios.

Την Παρασκευή 4 Ιουλίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Γαλλίας (AMF) ενέκρινε την απαλλαγή της Unibios Συμμετοχών από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης για την εξαγορά των υπολοίπων μετοχών της Osmosun.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η συναλλαγή μεταξύ των δυο εταιρειών μπορεί να υλοποιηθεί όπως έχει συμφωνηθεί έτσι ώστε ο Όμιλος Unibios Συμμετοχών να αποκτήσει πλειοψηφικό μερίδιο 65% στην Osmosun SA.

Ποια είναι η Osmosun SA

Η Osmosun SA είναι γαλλική εταιρεία, εισηγμένη στο Euronext Growth Paris με τον κωδικό ALWTR. Ιδρύθηκε το 2014 και εδρεύει στο Gellainville της Γαλλίας. Η Osmosun σχεδιάζει, κατασκευάζει και εγκαθιστά συστήματα αφαλάτωσης που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια, μετατρέποντας θαλασσινό και υφάλμυρο νερό σε πόσιμο. Η πατενταρισμένη τεχνολογία OSMOSUN λειτουργεί αποδοτικά χωρίς μπαταρίες, χρησιμοποιώντας ηλιακή ενέργεια από φωτοβολταϊκά κατά τη διάρκεια της ημέρας και, εάν χρειαστεί, συνδέεται και με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας άλλες πηγές για 24ωρη λειτουργία. Αυτά τα συστήματα εξυπηρετούν διάφορους τομείς παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων απομακρυσμένων κοινοτήτων, δήμων, ξενοδοχειακών μονάδων, εργοταξίων εξόρυξης και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η Osmosun διαθέτει επί του παρόντος περισσότερες από 70 εγκαταστάσεις σε 27 χώρες.