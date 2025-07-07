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Τράπεζα Πειραιώς: Best Performing Bank στην Ελλάδα στις κατατάξεις του περιοδικού The Banker
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:11 - 07 Ιουλ 2025

Τράπεζα Πειραιώς: Best Performing Bank στην Ελλάδα στις κατατάξεις του περιοδικού The Banker

Reporter.gr Newsroom
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Η Πειραιώς αναδείχθηκε ως η Τράπεζα με την υψηλότερη επίδοση στην Ελλάδα, σύμφωνα με την κατάταξη Top 1000 World Banks για το 2025 που δημοσιεύει το περιοδικό The Banker, ο παγκοσμίως αναγνωρισμένος δείκτης αξιολόγησης της τραπεζικής ισχύος που εκδίδεται κάθε χρόνο από τον Όμιλο Financial Times. Η Πειραιώς κατέλαβε την πρώτη θέση στη χώρα ως προς τη συνολική επίδοση, επιτυγχάνοντας κορυφαία θέση τόσο στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα όσο και στην απόδοση σε σχέση με τον κίνδυνο.

Η αξιολόγηση που διενεργεί το περιοδικό The Banker βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο δεικτών πέραν των κεφαλαίων Tier 1, περιλαμβάνοντας την αποδοτικότητα λειτουργίας, την ποιότητα του ενεργητικού, τη ρευστότητα και την απόδοση προσαρμοσμένη στον κίνδυνο, διαμορφώνοντας μια συνολική εικόνα σταθερής τραπεζικής επίδοσης. Τα στοιχεία προέρχονται από τις πλέον πρόσφατες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και αξιολογούνται ανεξάρτητα από τη συντακτική και ερευνητική ομάδα του περιοδικού. Η κατάταξη χρησιμοποιείται από κεντρικές τράπεζες, στρατηγικούς αναλυτές και ανώτερα στελέχη σε 94 χώρες και θεωρείται το πιο ολοκληρωμένο μέτρο της τραπεζικής ισχύος παγκοσμίως, καλύπτοντας περισσότερους από 130 δείκτες απόδοσης και παρακολουθώντας περιουσιακά στοιχεία ύψους 150 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, δήλωσε: «Η διάκριση αυτή αντανακλά τη συνεπή και πειθαρχημένη προσπάθεια ολόκληρης της ομάδας μας να ενισχύσει την αποδοτικότητα, να διαχειριστεί αποτελεσματικά τους κινδύνους και να προσφέρει ισχυρά αποτελέσματα για τους πελάτες και τους μετόχους μας. Η ανάδειξη στην πρώτη θέση στη συνολική επίδοση αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της δέσμευσης και της αφοσίωσης των ανθρώπων μας, καθώς και της δύναμης, της ανθεκτικότητας και της ηγετικής παρουσίας της Πειραιώς στην ελληνική αγορά. Αποδεικνύει ότι η στρατηγική μας αποδίδει και ότι η προσήλωσή μας στη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας βρίσκει απήχηση τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.»

Το περιοδικό The Banker επισημαίνει ότι το 2024 ήταν μια χρονιά με μεικτά αποτελέσματα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, καθώς τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν και η ανάπτυξη του ενεργητικού παρέμεινε περιορισμένη. Αντίθετα, οι ελληνικές τράπεζες επανήλθαν σε σταθερή κερδοφορία έπειτα από μία δεκαετία αναδιάρθρωσης, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει για την ισχυρή της επίδοση στους βασικούς δείκτες.

Η παρουσία της Πειραιώς στις κορυφαίες θέσεις του περιοδικού The Banker έρχεται ως επιστέγασμα μιας περιόδου στοχευμένης υλοποίησης στρατηγικών στόχων, από την ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας μέχρι τη βελτίωση της απόδοσης προσαρμοσμένης στον κίνδυνο. Το 2024 η Πειραιώς πέτυχε υψηλή κερδοφορία, με καθαρά κέρδη ύψους 1,1 δισ. ευρώ και απόδοση κεφαλαίων 15%. Παράλληλα, συνέχισε να ενδυναμώνει τον ισολογισμό της, αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων με τον ταχύτερο ρυθμό της αγοράς, κατά 12%, προσεγγίζοντας τα 35 δισ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν επίσης με ρυθμό άνω του 20% ετησίως, ξεπερνώντας πλέον τα 12 δισ. ευρώ. Τα αποτελέσματα αυτά υπογραμμίζουν τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ενίσχυση των θεμελιωδών μεγεθών της Πειραιώς και τον καθοριστικό της ρόλο στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας με υπεύθυνη, σταθερή και προσανατολισμένη στο μέλλον τραπεζική δραστηριότητα.

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