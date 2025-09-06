ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η «συνταγή» Πιερρακάκη: Εξαγωγές, επενδύσεις, εξωστρέφεια για ανάπτυξη έως και 4%
Πολιτική
17:09 - 06 Σεπ 2025

Η «συνταγή» Πιερρακάκη: Εξαγωγές, επενδύσεις, εξωστρέφεια για ανάπτυξη έως και 4%

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Πρέπει διαρκώς να έχουμε έναν πολλαπλασιαστή εξωστρέφειας, και στις εξαγωγές, και στις επενδύσεις, και στο σύνολο της καθημερινότητας και της συμπεριφοράς μας. Μόνο έτσι το 2,3%  του ρυθμού ανάπτυξης μπορεί να φτάσει στο 3% και στο 4%».

Αυτό διεμήνυσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας σε πάνελ της εκδήλωσης του Υπερταμείου με τίτλο «Εθνική Συμμαχία για την Ανάπτυξη». «Μόνο με περισσότερες εξαγωγές, επενδύσεις και εξωστρεφή κουλτούρα η Ελλάδα θα ξεπεράσει τα σημερινά όρια ανάπτυξης» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός επεσήμανε ότι η χώρα βελτιώνεται συνεχώς, αναγνωρίζοντας ωστόσο τις προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η οικονομία. «Υπάρχουν ακόμα στοιχήματα που πρέπει να κερδηθούν, πολίτες που πρέπει να στηριχθούν, προβλήματα που πρέπει να λυθούν», είπε ο κ. Πιερρακάκης, προσθέτοντας ότι το πνεύμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού απόψε θα συνδυάζει μια συνεκτική λογική και μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. «Υπάρχουν ζητήματα στο πεδίο τα οποία βλέπουμε, αλλά λύνοντας ένα πρόβλημα τη μέρα αποκτάς την αυτοπεποίθηση ότι από τα δεν γίνεται μπορείς να σβήνεις τα ‘’δεν’’».

Παραγωγικές επενδύσεις και διασυνοριακές εξαγορές

«Βλέπουμε πάρα πολλές παραγωγικές επενδύσεις να συμβαίνουν στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα, ακόμα και στη διάσταση των διασυνοριακών εξαγορών που δεν συναντούσαμε τα προηγούμενα χρόνια» είπε ο Υπουργός απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην πρόταση εξαγοράς του ελληνικού χρηματιστηρίου από την Euronext, καθώς και την αύξηση της επένδυσης της UniCredit στην Αlpha Bank, ως χαρακτηριστικά παραδείγματα εξωστρέφειας, αντιπαραβάλλοντάς τα με την εσωστρέφεια που επικρατεί αντίστοιχα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.

«Η επιλογή της Unicredit να επενδύσει στην Alpha Bank αγκαλιάστηκε από την ελληνική κυβέρνηση -αν δείτε τι συνέβη σε άλλες χώρες της ΕΕ δεν υπήρξε η ίδια ανταπόκριση,» είπε, προσθέτοντας ότι η ρητορική που επαναλαμβάνεται στα Eurogroup και τα ECOFIN και αφορά στην αφαίρεση των πρακτικών συνόρων που υπάρχουν ακόμη ανάμεσα στα κράτη-μέλη πρέπει να περάσει σε πραγμάτωση, σύμφωνα με τις συστάσεις των εκθέσεων Ντράγκι και Λέττα.

Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

Την ανάγκη στρατηγικής αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας με σκοπό την τόνωση του ρυθμού ανάπτυξης επεσήμανε, τέλος, ο Υπουργός.

«Ασπαζόμενοι το ευρωπαϊκό όραμα του να φύγουν όλα τα πανευρωπαϊκά εμπόδια πρέπει να μειώσουμε τα εθνικά εμπόδια τα οποία ήδη έχουμε» είπε. «Πρέπει να αξιοποιήσουμε και τη δημόσια περιουσία με το Υπερταμείο στο επίκεντρο αυτής της εξίσωσης», με το Υπερταμείο ως καταλύτη και επιταχυντή προς αυτή την κατεύθυνση.

Έχοντας καταφέρει να συγκεντρώσουμε τα assets του ελληνικού δημοσίου, τα στοιχεία ενεργητικού σε ένα σημείο και στη συνέχεια να βάλουμε κοινούς κανόνες διακυβέρνησης, τώρα, «είμαστε στη φάση που το Υπερταμείο πρέπει να παίξει επίθεση και όχι άμυνα», είπε ο Υπουργός, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του προς την Διοίκηση του Υπερταμείου προς αυτή την κατεύθυνση.

Σε ότι αφορά την ανάπτυξη, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι «το 2,3% είναι αρκετά μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μπορεί να γίνει καλύτερο και ακόμη καλύτερο. Και νομίζω ότι εδώ, στο Υπερταμείο, έχετε έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσετε ως προς αυτό».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πώς φαντάζεται ο Τσίπρας την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία;
Γιώργος Ραυτόπουλος

Πώς φαντάζεται ο Τσίπρας την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία;

Η ναυτιλία των Ελλήνων στην κορυφή: Η θέση των ελληνικών ναυτιλιακών στον παγκόσμιο χάρτη
Ναυτιλία

Η ναυτιλία των Ελλήνων στην κορυφή: Η θέση των ελληνικών ναυτιλιακών στον παγκόσμιο χάρτη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανδρουλάκης εναντίον Πιερρακάκη στη Βουλή για το νόμο Κατσέλη και τους... ξεχασμένους δανειολήπτες
Πολιτική

Ανδρουλάκης εναντίον Πιερρακάκη στη Βουλή για το νόμο Κατσέλη και τους... ξεχασμένους δανειολήπτες

ΟΔΔΗΧ: Υπερκάλυψη 2,70 φορές στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων ύψους €400 εκατ.
Οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Υπερκάλυψη 2,70 φορές στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων ύψους €400 εκατ.

Ο Πιερρακάκης απαξιώνει τον νόμο Κατσέλη και τον «διορθώνει» - Κόντρα με τον Γερουλάνο
Πολιτική

Ο Πιερρακάκης απαξιώνει τον νόμο Κατσέλη και τον «διορθώνει» - Κόντρα με τον Γερουλάνο

Νέο κεφάλαιο για τη Mapei Hellas με επενδυτικό πρόγραμμα €25 εκατ.
Επιχειρήσεις

Νέο κεφάλαιο για τη Mapei Hellas με επενδυτικό πρόγραμμα €25 εκατ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
24/06/2026 - 18:24

Γερουλάνος: Να μιλήσουμε για λαϊκές μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο για επιδόματα

Ειδήσεις
24/06/2026 - 18:16

Ισλανδία: Η αντιπολίτευση εναντιώνεται στην επανέναρξη των συνομιλιών για ένταξη στην ΕΕ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 18:00

Μεντβέντεφ: Ετοιμάζουμε αντίμετρα σε περίπτωση δήμευσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό 

Πολιτική
24/06/2026 - 17:59

Ανδρουλάκης εναντίον Πιερρακάκη στη Βουλή για το νόμο Κατσέλη και τους... ξεχασμένους δανειολήπτες

Ειδήσεις
24/06/2026 - 17:50

Δίκη Τεμπών: Την Τρίτη (24/6) η εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα των συνηγόρων των θυμάτων

Σχόλια Αγοράς
24/06/2026 - 17:44

Οριακή πτώση στο Χρηματιστήριο - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν στις τραπεζικές πιέσεις

Πολιτική
24/06/2026 - 17:38

Καρυστιανού: Πολεμούν την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», άρα τα πάμε καλά

Φορολογία
24/06/2026 - 17:38

ΑΑΔΕ: Νέος δασμός 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές από Temu, Shein - Πώς υπολογίζεται

Πολιτική
24/06/2026 - 17:31

Στη Βουλή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε έναν γύρο

Φορολογία
24/06/2026 - 17:13

Πώς βάζει τέλος η ΑΑΔΕ στο «εμπόριο» αποδείξεων στα βενζινάδικα

Ειδήσεις
24/06/2026 - 17:12

ΠΟΥ: Μέτρα προστασίας από τον καύσωνα που «σαρώνει» την Ευρώπη

Πολιτική
24/06/2026 - 16:54

Μαρινάκης για Αβραμόπουλο: Να αποφύγουμε τα τηλεδικαστήρια – Όταν μας καλούν οι Αρχές, πηγαίνουμε

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 16:50

Άνοδος στη Wall Street με ώθηση από την ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών 

Ειδήσεις
24/06/2026 - 16:47

Restart για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ στην Κύπρο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
24/06/2026 - 16:44

BYD: θα παρουσιάσει συνολικά οκτώ νέα μοντέλα στο Goodwood Festival of Speed 2026

Ειδήσεις
24/06/2026 - 16:26

Μύκονος: Επιχείρηση του «Ελληνικού FBI» για εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών - Πέντε συλλήψεις

Πολιτική
24/06/2026 - 16:20

Θεοδωρικάκος: Διάλογος με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ ώστε να μειωθούν οι τιμές

Ειδήσεις
24/06/2026 - 16:18

Bloomberg: Οι όροι της ΕΕ για την έγκριση εξαγοράς της Warner Bros από την Paramount

Ανακοινώσεις
24/06/2026 - 16:05

PREMIA: Πρόωρη εξόφληση του ομολογιακού των €100 εκατ.

Ειδήσεις
24/06/2026 - 16:04

ΕΣΗΕΑ: Οι δημοσιογράφοι της Ευρώπης στο πλευρό των εργαζομένων στη DW

Πολιτική
24/06/2026 - 15:54

Trafficking: 881 νέες περιπτώσεις το 2025 - Οι 108 αφορούσαν ανήλικους

Ειδήσεις
24/06/2026 - 15:47

Τραμπ: Καμία χρέωση για πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ – Τι ανέφερε για τα ιρανικά κεφάλαια

Ειδήσεις
24/06/2026 - 15:43

Κατς: Το Ισραήλ δε θα αποχωρήσει από το νότιο Λίβανο, ακόμη και αν το ζητήσουν οι ΗΠΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
24/06/2026 - 15:29

Mercedes-Benz: 100 χρόνια ιστορία για το πιο εμβληματικό αστέρι

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
24/06/2026 - 15:23

Γ. Σαμαράς στο “Out of the Box Stories” by Pamestoixima.gr: «Δεν ξέρω τι όνειρο είδε ο Santos και με επέλεξε για το πέναλτι το 2014»

Πολιτική
24/06/2026 - 15:08

Real Polls: Η ΕΛΑΣ εδραιώνεται δεύτερη δύναμη – Τα «κλειδιά» της ανόδου του Τσίπρα

Οικονομία
24/06/2026 - 14:51

ΟΔΔΗΧ: Υπερκάλυψη 2,70 φορές στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων ύψους €400 εκατ.

Ναυτιλία
24/06/2026 - 14:46

ΠΕΝΕΝ: Τρίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή (26/6) στα πλοία της Ραφήνας

Πολιτική
24/06/2026 - 14:38

«Αποδεκατίζεται» το κόμμα Καρυστιανού – Και δεύτερη αποχώρηση σε μία ημέρα

Ανεμοδείκτης
24/06/2026 - 14:13

Η… ιστορία μπούρδα του Δημήτρη Αβραμόπουλου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ