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ΔΕΘ 2025: Τα μέτρα που έχουν κλειδώσει και τα σενάρια για πιθανές «εκπλήξεις»
Οικονομία
09:52 - 06 Σεπ 2025

ΔΕΘ 2025: Τα μέτρα που έχουν κλειδώσει και τα σενάρια για πιθανές «εκπλήξεις»

Reporter.gr Newsroom
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Πρεμιέρα για την 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σάββατο (5/9), η οποία σηματοδοτεί παραδοσιακά και την έναρξη της νέας πολιτικής περιόδου, με τα βλέμματα είναι στραμμένα στην βραδινή ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει πακέτο μέτρων ύψους περίπου 1,7 δισ. ευρώ, το οποίο αφορά κυρίως φορολογικές ελαφρύνσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, τη μεσαία τάξη και πολυμελείς οικογένειες.

Σύμφωνα με διαρροές, το πακέτο αποσκοπεί στη στήριξη κοινωνικών ομάδων που είχαν συμβάλει καθοριστικά στις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας το 2019 και το 2023. Η παρουσίαση θα συνδυαστεί με το μήνυμα ότι τα μέτρα αποτελούν προϊόν δημοσιονομικής πειθαρχίας και όχι προεκλογικών παροχών, με την επισήμανση ότι «τα πλεονάσματα επιστρέφουν στην κοινωνία».

Κεντρική θέση στο σχέδιο κατέχουν οι αλλαγές στη φορολογία. Προβλέπεται προσαρμογή της φορολογικής κλίμακας για εισοδήματα έως 60.000 ευρώ, με στόχο την ελάφρυνση των οικογενειών και την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος. Για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ, ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής θα διαμορφωθεί στο 44%, από 40% που ισχύει σήμερα για ποσά άνω των 40.000 ευρώ.

Δεν θα υπάρξει αλλαγή στο αφορολόγητο όριο, αλλά προβλέπεται διαφοροποίηση με βάση τον αριθμό των τέκνων. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής στη ζώνη των 10.000 – 20.000 ευρώ θα μειωθεί στο 22%, δηλαδή κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες για όλους τους φορολογούμενους, ενώ για κάθε παιδί θα υπάρχει επιπλέον μείωση 2%. Το μοντέλο παραπέμπει στο αντίστοιχο γαλλικό σύστημα φορολογικής στήριξης οικογενειών.

Άλλα μέτρα που φέρεται να έχουν κλειδώσει είναι ακόμη η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για περίπου 600.000 συνταξιούχους, οι αυξήσεις στις αποδοχές ενστόλων, αντικίνητρα ώστε τα κλειστά ακίνητα να μη μένουν χωρίς ένοικο, καθώς και αναστολή του ΦΠΑ για νεόδμητα ακίνητα το 2026.

Η πιθανή έκπληξη

Παράλληλα, εξετάζονται στοχευμένα μέτρα για την ύπαιθρο. Μεταξύ των σεναρίων είναι η μείωση του ΕΝΦΙΑ σε μικρά χωριά, με στόχο να αποτραπεί η περαιτέρω ερημοποίησή τους. Το θέμα έχει αναδείξει πρόσφατα και το ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 51η επέτειο της ίδρυσής του.

Έντονες πολιτικές αποχρώσεις

Ο πρωθυπουργός αναμένεται επίσης να δώσει έμφαση στη σημασία της πολιτικής σταθερότητας, ενώ θα θέσει και μακροπρόθεσμο ορίζοντα για τις κυβερνητικές προτεραιότητες, με αναφορές στην ανάγκη συναινέσεων σε κρίσιμα ζητήματα.

Σημειώνεται ότι το ενδιαφέρον για τη φετινή ΔΕΘ είναι μεγαλύτερο σε σχέση με άλλες χρονιές από άποψη πολιτικής χροιάς, με την κυβέρνηση να επιδιώκει ολικό restart μετά από μία περίοδο φθοράς ελέω ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιπλέον έχουμε αναβίωση του δίπολου Μητσοτάκη-Τσίπρα, μετά την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στον Economist. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το δικό του όραμα για τη χώρα με σαφείς αιχμές προς την κυβέρνηση και μένει να φανεί τι απαντήσεις θα δώσει ο κ. Μητσοτάκης.

Η «επιστροφή» Τσίπρα δεν αφήνει φυσικά αδιάφορο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος ανεβαίνει για πρώτη φορά στη ΔΕΘ ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την ομιλία του να είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο (13/9).

Τελευταία τροποποίηση στις 06/09/2025 - 10:43
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