Ελληνικό Κτηματολόγιο: Παράταση για αιτήσεις διόρθωσης σε Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού Κτηματολογίου, ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων στις Περιφερειακές Ενότητες Ιθάκης, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ότι, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα Γραφεία Κτηματογράφησης, όσοι έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2025 επισκεφθούν τα Γραφεία και αιτηθούν διόρθωση ή κλείσουν ραντεβού, θα θεωρηθεί ότι έχουν ενεργήσει εμπρόθεσμα, ακόμη κι αν η διαδικασία ολοκληρωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Επιπλέον, έως τις 7 Οκτωβρίου 2025 μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις διόρθωσης/αναμόρφωσης που βρίσκονται σε κατάσταση «προσωρινής καταχώρισης» στο portal του Ελληνικού Κτηματολογίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποθηκευτεί προσωρινά στο σύστημα μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Η Ανάρτηση διενεργείται πλήρως ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στα Γραφεία Κτηματογράφησης. Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, μπορούν να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες καλούνται να ελέγξουν:

Την περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός Πίνακας).

Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα).

Αν τα στοιχεία είναι ορθά, δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια. Σε περίπτωση διαφορών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης μέσω της ιστοσελίδας ή στο Γραφείο Κτηματογράφησης (μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού). Με την έναρξη της Ανάρτησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2308/1995, οι οποίες αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων, την εκδίκαση υποθέσεων ενώπιον δικαστηρίου και την καταχώριση πράξεων στο Υποθηκοφυλακείο.

Ακολουθούν αναλυτικά οι περιοχές:

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης

Καλλικρατικός Δήμος Ιθάκης: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΝΩΓΗΣ, ΕΞΩΓΗΣ, ΙΘΑΚΗΣ, ΚΙΟΝΙΟΥ, ΛΕΥΚΗΣ, ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ, ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ.

Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας

Καλλικρατικός Δήμος Αργοστολίου: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΓΚΩΝΟΣ, ΑΡΓΙΝΙΩΝ, ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ, ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ, ΖΟΛΩΝ, ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ, ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ, ΛΑΚΗΘΡΑΣ, ΛΟΥΡΔΑΤΩΝ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΥΡΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ, ΜΟΥΣΑΤΩΝ, ΝΥΦΙΟΥ, ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΜΑΛΩΝ, ΠΑΣΤΡΑΣ, ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ, ΠΕΣΑΔΑΣ, ΠΟΡΟΥ, ΠΟΥΛΑΤΩΝ, ΠΥΛΑΡΕΩΝ, ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ, ΣΚΑΛΑΣ, ΣΠΑΡΤΙΩΝ, ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ, ΧΙΟΝΑΤΩΝ.

Καλλικρατικός Δήμος Ληξουρίου: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΓ. ΘΕΚΛΗΣ, ΑΘΕΡΟΣ, ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ, ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ, ΚΑΤΩΓΗΣ, ΚΟΝΤΟΓΕΝΑΔΑΣ, ΜΟΝΟΠΟΛΑΤΩΝ, ΡΙΦΙΟΥ, ΣΚΙΝΕΩΣ, ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ, ΧΑΒΔΑΤΩΝ, ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ.

Καλλικρατικός Δήμος Σάμης: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΝΤΙΠΑΤΩΝ ΕΡΙΣΟΥ, ΑΣΟΥ, ΒΑΡΕΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΙΑΔΩΝ, ΓΡΙΖΑΤΩΝ, ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, ΚΑΡΥΑΣ, ΚΟΘΡΕΑΣ, ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ, ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ, ΠΛΑΓΙΑΣ, ΠΥΡΓΙΟΥ, ΣΑΜΗΣ, ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ, ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ, ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ.

Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

Καλλικρατικός Δήμος Ζακύνθου: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ, ΑΓ. ΛΕΟΝΤΟΣ, ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ, ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ, ΑΓΑΛΑ, ΑΛΙΚΑΝΑ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑΣ, ΑΝΩ ΒΟΛΙΜΩΝ, ΑΝΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ, ΒΑΝΑΤΟΥ, ΒΟΛΙΜΩΝ, ΒΟΥΓΙΑΤΟΥ, ΓΑΪΤΑΝΙΟΥ, ΓΑΛΑΡΟΥ, ΓΥΡΙΟΥ, ΕΞΩ ΧΩΡΑΣ, ΚΑΛΙΠΑΔΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ, ΚΑΤΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ, ΚΕΡΙΟΥ, ΚΟΙΛΙΩΜΕΝΟΥ, ΚΥΨΕΛΗΣ, ΛΑΓΚΑΔΑΚΙΩΝ, ΛΑΓΩΠΟΔΟΥ, ΛΙΘΑΚΙΑΣ, ΛΟΥΧΑΣ, ΜΑΡΙΩΝ, ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ, ΜΕΣΟΥ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ, ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, ΜΠΟΧΑΛΗΣ, ΟΡΘΟΝΙΩΝ, ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ, ΠΛΑΝΟΥ, ΡΟΜΙΡΙΟΥ, ΣΑΡΑΚΗΝΑΔΟΥ, ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟΥ, ΤΡΑΓΑΚΙΟΥ, ΦΙΟΛΙΤΗ.