ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ελληνικό Κτηματολόγιο: Παράταση για αιτήσεις διόρθωσης σε Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο
Ακίνητα
16:26 - 19 Σεπ 2025

Ελληνικό Κτηματολόγιο: Παράταση για αιτήσεις διόρθωσης σε Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού Κτηματολογίου, ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων στις Περιφερειακές Ενότητες Ιθάκης, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ότι, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα Γραφεία Κτηματογράφησης, όσοι έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2025 επισκεφθούν τα Γραφεία και αιτηθούν διόρθωση ή κλείσουν ραντεβού, θα θεωρηθεί ότι έχουν ενεργήσει εμπρόθεσμα, ακόμη κι αν η διαδικασία ολοκληρωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Επιπλέον, έως τις 7 Οκτωβρίου 2025 μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις διόρθωσης/αναμόρφωσης που βρίσκονται σε κατάσταση «προσωρινής καταχώρισης» στο portal του Ελληνικού Κτηματολογίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποθηκευτεί προσωρινά στο σύστημα μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Η Ανάρτηση διενεργείται πλήρως ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στα Γραφεία Κτηματογράφησης. Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, μπορούν να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες καλούνται να ελέγξουν:

  • Την περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός Πίνακας).
  • Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα).

Αν τα στοιχεία είναι ορθά, δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια. Σε περίπτωση διαφορών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης μέσω της ιστοσελίδας ή στο Γραφείο Κτηματογράφησης (μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού). Με την έναρξη της Ανάρτησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2308/1995, οι οποίες αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων, την εκδίκαση υποθέσεων ενώπιον δικαστηρίου και την καταχώριση πράξεων στο Υποθηκοφυλακείο.

Ακολουθούν αναλυτικά οι περιοχές:

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης

Καλλικρατικός Δήμος Ιθάκης: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΝΩΓΗΣ, ΕΞΩΓΗΣ, ΙΘΑΚΗΣ, ΚΙΟΝΙΟΥ, ΛΕΥΚΗΣ, ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ, ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ.

Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας

Καλλικρατικός Δήμος Αργοστολίου: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΓΚΩΝΟΣ, ΑΡΓΙΝΙΩΝ, ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ, ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ, ΖΟΛΩΝ, ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ, ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ, ΛΑΚΗΘΡΑΣ, ΛΟΥΡΔΑΤΩΝ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΥΡΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ, ΜΟΥΣΑΤΩΝ, ΝΥΦΙΟΥ, ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΜΑΛΩΝ, ΠΑΣΤΡΑΣ, ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ, ΠΕΣΑΔΑΣ, ΠΟΡΟΥ, ΠΟΥΛΑΤΩΝ, ΠΥΛΑΡΕΩΝ, ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ, ΣΚΑΛΑΣ, ΣΠΑΡΤΙΩΝ, ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ, ΧΙΟΝΑΤΩΝ.

Καλλικρατικός Δήμος Ληξουρίου: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΓ. ΘΕΚΛΗΣ, ΑΘΕΡΟΣ, ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ, ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ, ΚΑΤΩΓΗΣ, ΚΟΝΤΟΓΕΝΑΔΑΣ, ΜΟΝΟΠΟΛΑΤΩΝ, ΡΙΦΙΟΥ, ΣΚΙΝΕΩΣ, ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ, ΧΑΒΔΑΤΩΝ, ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ.

Καλλικρατικός Δήμος Σάμης: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΝΤΙΠΑΤΩΝ ΕΡΙΣΟΥ, ΑΣΟΥ, ΒΑΡΕΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΙΑΔΩΝ, ΓΡΙΖΑΤΩΝ, ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, ΚΑΡΥΑΣ, ΚΟΘΡΕΑΣ, ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ, ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ, ΠΛΑΓΙΑΣ, ΠΥΡΓΙΟΥ, ΣΑΜΗΣ, ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ, ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ, ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ.

Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

Καλλικρατικός Δήμος Ζακύνθου: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ, ΑΓ. ΛΕΟΝΤΟΣ, ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ, ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ, ΑΓΑΛΑ, ΑΛΙΚΑΝΑ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑΣ, ΑΝΩ ΒΟΛΙΜΩΝ, ΑΝΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ, ΒΑΝΑΤΟΥ, ΒΟΛΙΜΩΝ, ΒΟΥΓΙΑΤΟΥ, ΓΑΪΤΑΝΙΟΥ, ΓΑΛΑΡΟΥ, ΓΥΡΙΟΥ, ΕΞΩ ΧΩΡΑΣ, ΚΑΛΙΠΑΔΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ, ΚΑΤΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ, ΚΕΡΙΟΥ, ΚΟΙΛΙΩΜΕΝΟΥ, ΚΥΨΕΛΗΣ, ΛΑΓΚΑΔΑΚΙΩΝ, ΛΑΓΩΠΟΔΟΥ, ΛΙΘΑΚΙΑΣ, ΛΟΥΧΑΣ, ΜΑΡΙΩΝ, ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ, ΜΕΣΟΥ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ, ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, ΜΠΟΧΑΛΗΣ, ΟΡΘΟΝΙΩΝ, ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ, ΠΛΑΝΟΥ, ΡΟΜΙΡΙΟΥ, ΣΑΡΑΚΗΝΑΔΟΥ, ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟΥ, ΤΡΑΓΑΚΙΟΥ, ΦΙΟΛΙΤΗ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη μάχη κατά της ευλογιάς 81 κτηνίατροι και 72 στελέχη της κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Στη μάχη κατά της ευλογιάς 81 κτηνίατροι και 72 στελέχη της κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ

Hellenic Properties: Μεταμορφώνει μια πρώην βασιλική κατοικία σε ένα καινοτόμο έργο
Ακίνητα

Hellenic Properties: Μεταμορφώνει μια πρώην βασιλική κατοικία σε ένα καινοτόμο έργο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βαρνάβας και Άγιος Στέφανος οι πιο οικονομικές περιοχές για αγορά και ενοικίαση κατοικίας στην Αττική
Ακίνητα

Βαρνάβας και Άγιος Στέφανος οι πιο οικονομικές περιοχές για αγορά και ενοικίαση κατοικίας στην Αττική

Κτηματαγορά: Παράταση για τον ΦΠΑ στα νεόδμητα - Σενάρια για κατάργηση του φόρου υπεραξίας
Ακίνητα

Κτηματαγορά: Παράταση για τον ΦΠΑ στα νεόδμητα - Σενάρια για κατάργηση του φόρου υπεραξίας

Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτιρίων: Οχι στην Αναθεώρηση του άρθρου 17 του Συντάγματος!
Ακίνητα

Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτιρίων: Οχι στην Αναθεώρηση του άρθρου 17 του Συντάγματος!

Η επίδραση του τουρισμού στο Στεγαστικό: 342 ευρώ πάνω τα ενοίκια στην Ελλάδα από το 2019
Ακίνητα

Η επίδραση του τουρισμού στο Στεγαστικό: 342 ευρώ πάνω τα ενοίκια στην Ελλάδα από το 2019

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Πολιτική
11/07/2026 - 12:43

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Πολιτική
11/07/2026 - 12:31

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Τεχνολογία
11/07/2026 - 12:16

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

Ειδήσεις
11/07/2026 - 09:24

Βόρεια Κορέα εναντίον ΝΑΤΟ: Η αποπυρηνικοποίηση να ξεκινήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ

Φορολογία
11/07/2026 - 09:22

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:59

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:47

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 23:11

Στα «πράσινα» η Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:46

Ιράν: Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ δεν θα ολοκληρωθεί με την παράδοσή μας

Magazino
10/07/2026 - 22:30

Honeymoon τέλος: Πώς οι Μαλδίβες, η Μπόρα Μπόρα και η Σαντορίνη έγιναν οικογενειακά resorts

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:00

Βρετανία: Πρώην υπουργός βρέθηκε νεκρή – Η αστυνομία ερευνά ανθρωποκτονία

Magazino
10/07/2026 - 21:30

Δωμάτια Κήπου: Πώς να μεγαλώσετε το σπίτι σας χωρίς ανακαίνιση

Ειδήσεις
10/07/2026 - 21:00

Η μάχη των εξοπλισμών: Γιατί οι S-400 έγιναν το κλειδί για τα F-35

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ