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Στη μάχη κατά της ευλογιάς 81 κτηνίατροι και 72 στελέχη της κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16:12 - 19 Σεπ 2025

Στη μάχη κατά της ευλογιάς 81 κτηνίατροι και 72 στελέχη της κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ

Reporter.gr Newsroom
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Με αποφασιστικές κινήσεις και πλήρη ανάπτυξη δυνάμεων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στηρίζει τις Περιφέρειες στη μάχη κατά της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα. Συνολικά 153 κτηνίατροι και μέλη κτηνιατρικού προσωπικού (81 κτηνίατροι και 72 επιστημονικά στελέχη της κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ) αναλαμβάνουν δράση στο πεδίο, ενισχύοντας το έργο των Περιφερειών.

Την απόφαση ανακοίνωσαν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας και ο γενικός γραμματέας, Σπύρος Πρωτοψάλτης, κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Λάρισας με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, εκπροσώπων τοπικών αρχών και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα, από τη Δευτέρα (22/9) θα λειτουργούν 17 σημεία απολύμανσης σε ολόκληρη τη Θεσσαλία.

Στη σύσκεψη εξετάστηκαν τα επείγοντα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν τόσο στη Θεσσαλία όσο και σε άλλες πληγείσες περιοχές της χώρας για την ανάσχεση της νόσου. Όπως έγινε γνωστό, 153 κτηνίατροι και στελέχη της κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και των εποπτευόμενων οργανισμών θα κινητοποιηθούν άμεσα στις Περιφέρειες που έχουν πληγεί, υποστηρίζοντας τις ΔΑΟΚ σε ελέγχους, στην επιτήρηση των ζώων και στην εφαρμογή προληπτικών μέτρων. Την ίδια στιγμή, οι απολυμαντικοί σταθμοί αυξάνονται από πέντε σε δεκαεπτά, σε καίρια σημεία του οδικού δικτύου της Θεσσαλίας, ενισχύοντας ουσιαστικά την άμυνα κατά της διασποράς.

Ο υφυπουργός Χρήστος Κέλλας δήλωσε: «Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά που πλήττει την αιγοπροβατοτροφία. Η ενίσχυση με περισσότερους από 150 κτηνιάτρους και στελέχη της κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και η δημιουργία 17 απολυμαντικών σταθμών θα συμβάλουν καθοριστικά στη σταθεροποίηση της κατάστασης, με την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων και τη στήριξη της αστυνομίας στους ελέγχους».

Ο γενικός γραμματέας, Σπύρος Πρωτοψάλτης, επισήμανε: «Δίνουμε τη μάχη για να σταματήσουμε την ευλογιά εδώ και τώρα. Με ενισχυμένους ελέγχους, κινητοποίηση επιπλέον κτηνιάτρων και τη συνεργασία όλων των φορέων, θωρακίζουμε την κτηνοτροφία μας, προστατεύουμε το εισόδημα των παραγωγών. Δεν θα αφήσουμε τη νόσο να απειλήσει την παραγωγή και την οικονομία της υπαίθρου μας».

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Είμαστε σε πόλεμο. Μέχρι σήμερα λειτουργούσαν πέντε απολυμαντικοί σταθμοί από τη Δευτέρα θα φτάσουμε στους δεκαεπτά, ώστε να θωρακίσουμε την κτηνοτροφία μας και να προστατεύσουμε το εισόδημα των παραγωγών».

Μετά τη σύσκεψη ακολούθησε επίσκεψη σε απολυμαντικό σταθμό στο Μακρυχώρι. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και όλους τους αρμόδιους φορείς, εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και ελέγχου, με στόχο την άμεση μείωση της εξάπλωσης της νόσου, την προστασία της ζωικής παραγωγής και τη στήριξη της αγροτικής οικονομίας. Παρόμοια σχέδια κατά της ευλογιάς υλοποιούνται και σε άλλες Περιφέρειες που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.

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