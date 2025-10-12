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Επιστολή ΠΟΜΙΔΑ προς ΥΠΕΝ: Αίτημα συνάντησης και προτάσεις για τα φλέγοντα πολεοδομικά θέματα των ακινήτων
Ακίνητα
15:05 - 12 Οκτ 2025

Επιστολή ΠΟΜΙΔΑ προς ΥΠΕΝ: Αίτημα συνάντησης και προτάσεις για τα φλέγοντα πολεοδομικά θέματα των ακινήτων

Reporter.gr Newsroom
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Η Πανελλήνιος Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) απέστειλε επιστολή στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, ζητώντας τον ορισμό συνάντησης με θέμα τα καυτά πολεοδομικά ζητήματα που απασχολούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς και τις προτάσεις της για την επίλυσή τους.

Στις προτάσεις της, η ΠΟΜΙΔΑ περιλαμβάνει ζητήματα όπως οι επικείμενες λήξεις νομίμων προθεσμιών για την ταυτότητα κτιρίων, την τακτοποίηση αυθαιρέτων και την παράταση οικοδομικών αδειών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην επιτάχυνση των μεταβιβάσεων ακινήτων, με την πρόταση να θεσπιστεί η δυνατότητα άμεσης μεταβίβασης. Σύμφωνα με αυτή, ο αγοραστής θα υποχρεούται να εκδώσει ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου εντός εννέα μηνών από την υπογραφή του μεταβιβαστικού συμβολαίου, υπό προϋποθέσεις που θα εξασφαλίζουν πλήρη νομιμότητα.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Αίτημα συνάντησης και προτάσεις για τα φλέγοντα πολεοδομικά θέματα των ακινήτων.

Αξιότιμε κε Υπουργέ

Όπως είναι γνωστό, το Υπουργείο του οποίου προΐστασθε, είναι αρμόδιο για σειρά θεμάτων που βρίσκονται στην επικαιρότητα και σχετίζονται καθοριστικά με την λειτουργία, τη χρήση, τη δόμηση και εν τέλει με την ίδια την αξία της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας της χώρας μας.

Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να ορίσετε το συντομότερο συνάντηση με το Προεδρείο της οργάνωσής μας προκειμένου να σας παραθέσουμε τις απόψεις μας αλλά και να ενημερωθούμε για τις δικές σας, στα εξής φλέγοντα, για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, θέματα:

  • Καθορισμός σαφών κανόνων δόμησης στις εντός και εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές της χώρας.
  • Παράταση της ισχύος όλων των οικοδομικών αδειών έως την 31.12.2026.
  • Καθιέρωση μόνιμης διαδικασίας τακτοποίησης αυθαιρέτων μετά την 31.3.2026, με συμπερίληψη και των αυθαιρέτων της κατηγορίας 5, με αυστηρότερους προϋποθέσεις και ειδικούς κανόνες, καθώς επίσης και των δασικών αυθαιρέτων.
  • Επιτάχυνση της διαδικασίας εκδίκασης των ενστάσεων κατά των δασικών χαρτών.
  • Ενεργοποίηση του θεσμού της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης.
  • Τριετής παράταση της προθεσμίας έκδοσης ταυτότητας ιδιωτικών κτιρίων δημόσιου ενδιαφέροντος που λήγει την 31.1.2026.
  • Δυνατότητα άμεσης μεταβίβασης ακινήτων. Για να αντιμετωπιστεί η πολύμηνη αργοπορία και εν γένει καταστροφική δυσλειτουργία της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων, η οποία επιδεινώνει το στεγαστικό πρόβλημα, προτείνουμε να νομοθετηθεί η δυνατότητα άμεσης μεταβίβασης ακινήτων με υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου από τον αγοραστή εντός ενεαμήνου από την ημέρα υπογραφής του μεταβιβαστικού συμβολαίου, με τις εξής προϋποθέσεις:
  1. Υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή στο συμβόλαιο ότι θα ολοκληρώσει εμπρόθεσμα τη νόμιμη διαδικασία έκδοσης ταυτότητας κτιρίου με αποκλειστική δαπάνη, ευθύνη και επιμέλειά του.
  2. Κατάθεση από τον αγοραστή στο συμβολαιογράφο, εγγυητικής επιστολής ποσού ίσου με το 10% της αξίας του ακινήτου που θα του επιστρέφεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
  3. Αν δεν είναι συνεπής με τα ανωτέρω η εγγυητική επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και θα είναι άκυρη η περαιτέρω μεταβίβαση και οποιαδήποτε άλλη εμπράγματη δικαιοπραξία επί του ακινήτου, επί όσον χρόνο δεν θα έχει εκδοθεί η ταυτότητα κτιρίου».
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