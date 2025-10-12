ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Νέα εποχή» για την ΥΠΑ: Εκσυγχρονισμός, προσλήψεις και οικονομική αυτοτέλεια στο επίκεντρο
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14:54 - 12 Οκτ 2025

«Νέα εποχή» για την ΥΠΑ: Εκσυγχρονισμός, προσλήψεις και οικονομική αυτοτέλεια στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις», το οποίο μετατρέπει την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) σε αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), αποκτώντας διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου, το νομοσχέδιο αποτελεί έναν από τους επτά πυλώνες του Σχεδίου Δράσης που εφαρμόζεται τους τελευταίους μήνες σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς (DG MOVE, EASA, EUROCONTROL) με στόχο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών αεροναυτιλίας στη χώρα.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, τόνισε: «Η διοικητική μεταρρύθμιση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αποσκοπεί στη θεσμική αναμόρφωση, την οικονομική αυτοτέλεια, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την τεχνολογική αναβάθμιση των υπηρεσιών αεροναυτιλίας της Ελλάδας. Οι κανόνες διοίκησης και λειτουργίας εναρμονίζονται με το ισχύον κανονιστικό εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο, ενώ παρέχονται ευέλικτες διαδικασίες και δυνατότητες εκσυγχρονισμού των συστημάτων αεροναυτιλίας και των αναγκαίων υποδομών».

Προσλήψεις και ενίσχυση προσωπικού

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι ήδη ξεκίνησαν οι προσλήψεις προσωπικού σε κρίσιμες ειδικότητες, όπως Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, και ότι προγραμματίζεται περαιτέρω ενίσχυση του προσωπικού φέτος και το 2026, με ελεγκτές, ηλεκτρονικούς ATSEP και υπαλλήλους παροχής πληροφοριών πτήσης αεροδρομίων (AFISO). «Με τη διοικητική μεταρρύθμιση, την αναβάθμιση των υποδομών και τις προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού ισχυροποιούμε τον κλάδο της ελληνικής αεροναυτιλίας δημιουργώντας καλύτερες προϋποθέσεις για τη βέλτιστη διαχείριση όλων των ζητημάτων που άπτονται της ασφάλειας των πτήσεων», σημείωσε.

Η ΥΠΑ θα συνεχίσει να λειτουργεί ως πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης αεροναυτιλίας και διαχείρισης αερολιμένων. Το Δ.Σ. θα αποτελείται από επτά μέλη: τον Διοικητή της ΥΠΑ ως Πρόεδρο, τον Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας ως Αντιπρόεδρο Α’, τον Υποδιοικητή Αερολιμένων ως Αντιπρόεδρο Β’ και τέσσερα μέλη. Οι οργανικές δομές μειώθηκαν κατά περίπου 35%, δημιουργώντας μια πιο σύγχρονη και αποτελεσματική διοικητική δομή.

Προσωπικό και θέσεις

  • Συστήνονται 2.407 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΙΔΑΧ.
  • Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται στο Π.Δ. 85/2022 και στον επικείμενο Οργανισμό της ΥΠΑ.
  • Η πλήρωση των κενών θέσεων γίνεται με αυτοτελείς προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.
  • Προβλέπονται μετακινήσεις υπαλλήλων στα περιφερειακά αεροδρόμια για κάλυψη εποχιακών ή εκτάκτων αναγκών.
  • Δυνατότητα αξιοποίησης πλεονάζοντος προσωπικού από τους παραχωρημένους αερολιμένες της Fraport.
  • Ρυθμίσεις για ενίσχυση των περιφερειακών αερολιμένων.
  • Διαδικασίες παροχής εξειδικευμένης εκπαίδευσης στο προσωπικό της ΥΠΑ.

Οικονομική αυτοτέλεια

Η ΥΠΑ θα καταρτίζει αυτοτελή προϋπολογισμό, ισολογισμό, απολογισμό και λοιπές χρηματοοικονομικές αναφορές. Προβλέπεται αξιοποίηση εσόδων από EUROCONTROL, ειδικών τελών επιβατών και τέλους ασφάλειας στους αερολιμένες αρμοδιότητας ΥΠΑ. Επίσης, θα μπορεί να αξιοποιεί αποθεματικά για την αντιμετώπιση μειωμένης κίνησης ή απρόβλεπτων αναγκών, καθώς και για δαπάνες που εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τέλος, θεσπίζεται η δυνατότητα κατάρτισης Κανονισμού Έργων, Προμηθειών, Μελετών και Υπηρεσιών της ΥΠΑ, σύμφωνα με το ισχύον Ενωσιακό Πλαίσιο, με στόχο την αποτελεσματική και ταχεία ολοκλήρωση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας και των υποδομών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κικίλιας: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος για τις ΗΠΑ
Ναυτιλία

Κικίλιας: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος για τις ΗΠΑ

Γάζα: Το Ισραήλ θα καταστρέψει τις σήραγγες της Χαμάς μετά την απελευθέρωση των ομήρων
Ειδήσεις

Γάζα: Το Ισραήλ θα καταστρέψει τις σήραγγες της Χαμάς μετά την απελευθέρωση των ομήρων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πάει ΠΑΣΟΚ η Μυρτώ Κοροβέση;
Ανεμοδείκτης

Πάει ΠΑΣΟΚ η Μυρτώ Κοροβέση;

Βουλή: Ομόφωνη η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου
Πολιτική

Βουλή: Ομόφωνη η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Παπασταύρου: Η αδράνεια δεν είναι λύση - Αναγκαία η μεταρρύθμιση για ασφαλές και ποιοτικό νερό
Πολιτική

Παπασταύρου: Η αδράνεια δεν είναι λύση - Αναγκαία η μεταρρύθμιση για ασφαλές και ποιοτικό νερό

Βουλή: «Μάχη» για την πολιτιστική κληρονομιά – Πέρασε το νομοσχέδιο Μενδώνη εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης
Πολιτική

Βουλή: «Μάχη» για την πολιτιστική κληρονομιά – Πέρασε το νομοσχέδιο Μενδώνη εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/07/2026 - 16:43

Bloomberg: Η ΕΕ κατασκευάζει AI Gigafactories με στόχο την τεχνολογική ανεξαρτησία

Ειδήσεις
30/07/2026 - 16:34

ΗΠΑ: Επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,5% το β’ τρίμηνο – Στο 3,3% ο δομικός πληθωρισμός

Εμπορεύματα
30/07/2026 - 16:23

«Καμπανάκι» ΕΚΤ: Κίνδυνος νέας έκρηξης στις τιμές πετρελαίου – Τα «τείχη» άμυνας υποχωρούν

Πολιτική
30/07/2026 - 16:21

Γερουλάνος: Τα κρίσιμα ζητήματα θέλουν δουλειά, δηλαδή άλλη κυβέρνηση

Πολιτική
30/07/2026 - 16:05

Αντεπίθεση ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: Πού βρίσκετε τα εκατομμύρια για το ιδιωτικής χρήσης κόμμα σας

Magazino
30/07/2026 - 15:58

Ο ΠΣΑΠΠ φέρνει το Football Unity Festival στην Πλατεία Συντάγματος

Ειδήσεις
30/07/2026 - 15:48

CNBC: Σε drone οφειλόταν η επίθεση σε πλοία μεταφοράς LNG υποστηρίζει η Αίγυπτος

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/07/2026 - 15:41

Plot Twist: Από το γήπεδο στο Hollywood και από την τηλεόραση στο βάθρο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 15:08

Autonomous: Τα ισχυρά αποτελέσματα της Πειραιώς προμηνύουν αναβαθμίσεις εκτιμήσεων

Ειδήσεις
30/07/2026 - 14:57

Σε πύρινο κλοιό η χώρα, με θυελλώδεις ανέμους – Η εικόνα από τα μέτωπα

Νομίσματα
30/07/2026 - 14:54

Σταθερή η αγορά crypto με το Bitcoin «κολλημένο» στα $64.000

Ναυτιλία
30/07/2026 - 14:35

ΟΛΠ: Διπλή διάκριση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμπερίληψη

Ανεμοδείκτης
30/07/2026 - 14:22

Πάει ΠΑΣΟΚ η Μυρτώ Κοροβέση;

Πολιτική
30/07/2026 - 14:17

Μαρινάκης: Έως τον Σεπτέμβριο στο Υπουργικό το νομοσχέδιο για τις ραδιοφωνικές άδειες

Πολιτική
30/07/2026 - 14:03

Χριστοδουλάκης: Η επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία

Πολιτική
30/07/2026 - 13:53

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις αντοχές των νοικοκυριών παρακολουθώντας αμέτοχη το «ροκάνισμα» του οικογενειακού εισοδήματος

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:46

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Προαστιακό μετά τη φωτιά στους Αγίους Αναργύρους

Εμπορεύματα
30/07/2026 - 13:36

Μικρή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα $87 το Brent

Πολιτική
30/07/2026 - 13:33

«Πυρά» Σαμαρά κατά Μιχαηλίδου για «woke ατζέντα» και αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:24

Ανθεκτική η Ευρωζώνη: Ανάπτυξη 0,4% το β’ τρίμηνο παρά τις πιέσεις από τη Μέση Ανατολή

Ναυτιλία
30/07/2026 - 13:14

COSCO SHIPPING Development - 1,17 δισ. δολάρια για 15 Newcastlemax bulk carriers

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:09

11ο Business Forum Ελλάδας-Σουηδίας την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Divani Caravel

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:01

Προσφυγικά: Ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ υποστηρίζουν ότι η κοινότητα δεν είναι παράνομη

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:50

LG Electronics: Εκτόξευση λειτουργικών κερδών 147% στα €1,58 τρισ. το β' τρίμηνο

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:46

ENDLESS: Έξι πυλώνες ανάπτυξης και στρατηγικής βιωσιμότητας – Έμφαση σε κυκλική οικονομία και τοπικούς προμηθευτές

Ειδήσεις
30/07/2026 - 12:40

ΕΕΕΠ: Επιθεώρηση της προόδου στο εμβληματικό έργο Voria στο Μαρούσι

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30/07/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 8,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούνιο

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
30/07/2026 - 12:18

ΟΤΕ: Ανθεκτική κερδοφορία βλέπει η JPMorgan – Τιμή στόχος στα €20,20

Αυτοδιοίκηση
30/07/2026 - 12:15

Δήμος Αθηναίων: Παραδόθηκαν σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά τα vouchers για δωρεάν κλιματιστικά

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/07/2026 - 12:11

Σκλαβενίτης: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 με αύξηση τζίρου, επενδύσεων και απασχόλησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ