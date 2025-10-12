«Νέα εποχή» για την ΥΠΑ: Εκσυγχρονισμός, προσλήψεις και οικονομική αυτοτέλεια στο επίκεντρο

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις», το οποίο μετατρέπει την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) σε αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), αποκτώντας διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου, το νομοσχέδιο αποτελεί έναν από τους επτά πυλώνες του Σχεδίου Δράσης που εφαρμόζεται τους τελευταίους μήνες σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς (DG MOVE, EASA, EUROCONTROL) με στόχο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών αεροναυτιλίας στη χώρα.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, τόνισε: «Η διοικητική μεταρρύθμιση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αποσκοπεί στη θεσμική αναμόρφωση, την οικονομική αυτοτέλεια, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την τεχνολογική αναβάθμιση των υπηρεσιών αεροναυτιλίας της Ελλάδας. Οι κανόνες διοίκησης και λειτουργίας εναρμονίζονται με το ισχύον κανονιστικό εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο, ενώ παρέχονται ευέλικτες διαδικασίες και δυνατότητες εκσυγχρονισμού των συστημάτων αεροναυτιλίας και των αναγκαίων υποδομών».

Προσλήψεις και ενίσχυση προσωπικού

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι ήδη ξεκίνησαν οι προσλήψεις προσωπικού σε κρίσιμες ειδικότητες, όπως Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, και ότι προγραμματίζεται περαιτέρω ενίσχυση του προσωπικού φέτος και το 2026, με ελεγκτές, ηλεκτρονικούς ATSEP και υπαλλήλους παροχής πληροφοριών πτήσης αεροδρομίων (AFISO). «Με τη διοικητική μεταρρύθμιση, την αναβάθμιση των υποδομών και τις προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού ισχυροποιούμε τον κλάδο της ελληνικής αεροναυτιλίας δημιουργώντας καλύτερες προϋποθέσεις για τη βέλτιστη διαχείριση όλων των ζητημάτων που άπτονται της ασφάλειας των πτήσεων», σημείωσε.

Η ΥΠΑ θα συνεχίσει να λειτουργεί ως πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης αεροναυτιλίας και διαχείρισης αερολιμένων. Το Δ.Σ. θα αποτελείται από επτά μέλη: τον Διοικητή της ΥΠΑ ως Πρόεδρο, τον Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας ως Αντιπρόεδρο Α’, τον Υποδιοικητή Αερολιμένων ως Αντιπρόεδρο Β’ και τέσσερα μέλη. Οι οργανικές δομές μειώθηκαν κατά περίπου 35%, δημιουργώντας μια πιο σύγχρονη και αποτελεσματική διοικητική δομή.

Προσωπικό και θέσεις

Συστήνονται 2.407 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΙΔΑΧ.

Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται στο Π.Δ. 85/2022 και στον επικείμενο Οργανισμό της ΥΠΑ.

Η πλήρωση των κενών θέσεων γίνεται με αυτοτελείς προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Προβλέπονται μετακινήσεις υπαλλήλων στα περιφερειακά αεροδρόμια για κάλυψη εποχιακών ή εκτάκτων αναγκών.

Δυνατότητα αξιοποίησης πλεονάζοντος προσωπικού από τους παραχωρημένους αερολιμένες της Fraport.

Ρυθμίσεις για ενίσχυση των περιφερειακών αερολιμένων.

Διαδικασίες παροχής εξειδικευμένης εκπαίδευσης στο προσωπικό της ΥΠΑ.

Οικονομική αυτοτέλεια

Η ΥΠΑ θα καταρτίζει αυτοτελή προϋπολογισμό, ισολογισμό, απολογισμό και λοιπές χρηματοοικονομικές αναφορές. Προβλέπεται αξιοποίηση εσόδων από EUROCONTROL, ειδικών τελών επιβατών και τέλους ασφάλειας στους αερολιμένες αρμοδιότητας ΥΠΑ. Επίσης, θα μπορεί να αξιοποιεί αποθεματικά για την αντιμετώπιση μειωμένης κίνησης ή απρόβλεπτων αναγκών, καθώς και για δαπάνες που εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τέλος, θεσπίζεται η δυνατότητα κατάρτισης Κανονισμού Έργων, Προμηθειών, Μελετών και Υπηρεσιών της ΥΠΑ, σύμφωνα με το ισχύον Ενωσιακό Πλαίσιο, με στόχο την αποτελεσματική και ταχεία ολοκλήρωση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας και των υποδομών.