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ΠΟΜΙΔΑ: Θετικά τα μέτρα, αλλά ολέθρια η αυτόματη διαγραφή καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης
Ακίνητα
13:13 - 18 Δεκ 2025

ΠΟΜΙΔΑ: Θετικά τα μέτρα, αλλά ολέθρια η αυτόματη διαγραφή καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης

Reporter.gr Newsroom
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Η ΠΟΜΙΔΑ σχολίασε σήμερα (18/12) μέσω ανακοίνωσής της τα μέτρα που εξήγγειλε κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού ο πρωθυπουργός για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. 

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει:

1. Πρόγραμμα επιδότησης της ανακαίνισης κατοικιών ύψους 400.000.000 ευρώ. Πολύ θετικό μέτρο, γιατί ανταποκρίνεται στην τεράστια ανάγκη για ανακαίνιση υπαρχουσών κατοικιών που βρίσκονται σε πλεονεκτικά σημεία του αστικού ιστού των πόλεων. Απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχία του είναι η θέσπιση μικρού διαστήματος κενότητας, η μείωση της γραφειοκρατίας και του χρόνου εκταμίευσης και οι σωστές ρυθμίσεις για τα επί μέρους ποσοστά επιδότησης κάθε κατηγορίας ενδιαφερομένων.

2. Νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση: Ούτε η βραχυχρόνια μίσθωση είναι η αιτία του στεγαστικού προβλήματος, ούτε οι νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια θα το επιλύσουν ιδίως στο κέντρο της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων όπου οι διαθέσιμοι χώροι ουδέποτε είχαν χρησιμοποιηθεί ή προορίζονταν για χρήση κατοικίας, αλλά για βιοτεχνικοί και γραφειακοί χώροι, οι οποίοι έχουν απαξιωθεί από πολλών ετών, ιδίως όταν απαγορεύτηκαν στα κέντρα των πόλεων, αρκετές από τις χρήσεις αυτές!

"Ολέθρια" για την ιδιοκτησία η ρύθμιση που θα προβλέπει "αυτόματη διαγραφή" από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, κάθε καταλύματος που μεταβιβάζεται λόγω πώλησης και ίσως και γονικής παροχής ή και κληρονομιάς του... Προσβάλλει βάναυσα τον "πυρήνα" του ιδιοκτησιακού δικαιώματος, η μεταβίβαση ενός ακινήτου να συνεπάγεται την ουσιαστική απαξίωσή του!!! Αυτό θα ισχύσει ιδιαίτερα για όλα τα μικρά καταλύματα του Εμπορικού Τριγώνου της Αθήνας που -όπως προαναφέρθηκε- δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία.

3. Νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης. Πρόκειται για εξαιρετική πρόταση, που τα αποτελέσματά της θα εξαρτηθούν από τον τρόπο που θα νομοθετηθεί. Για να υπάρξει συμμετοχή του ιδιωτικού κατασκευαστικού τομέα, θα πρέπει αφενός να υπάρχει πλήρης φορολογική απαλλαγή των ενοικίων και όχι απλώς κάποιο ποσοστό έκπτωσης, και αφετέρου να υπάρξουν σαφείς κανόνες λογικού προσδιορισμού των ενοικίων, πλήρως και απολύτως δεσμευτικοί για το μέλλον και προς την πλευρά του Δημοσίου, έτσι ώστε να μην οδηγηθούν οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν σε χρεωκοπία από "μινιμαλιστικές" επιλογές μελλοντικών κυβερνήσεων...

4. Πολεοδομική ρύθμιση από το ΥΠΕΝ για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση και την ένταξη εγκαταλελειμμένων ή ημιτελών κτισμάτων στην κατηγορία ιδιωτικών επενδύσεων με κίνητρο την έκπτωση φόρου. Απόλυτα αναγκαία η ρύθμιση αυτή. Επίσης αναγκαία είναι και η νομοθετική δυνατότητα διαίρεσης μεγάλων διαμερισμάτων πολυκατοικιών σε μικρότερα, ακόμη και όπου αυτό απαγορεύεται από τους κανονισμούς των πολυκατοικιών, προκειμένου να προκύψουν μικρότερα διαμερίσματα από τα οποία έχει άμεση και τεράστια ανάγκη η αγορά και η κοινωνία.

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