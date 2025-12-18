Η γκάφα με τον ΕΛΓΑ και οι παραιτήσεις που δεν έγιναν

Δεν έφταναν τα λάθη του παρελθόντος, οι παραλείψεις των τελευταίων ετών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η γενική αδιαφορία για τον αγροτικό τομέα, ήρθαν και οι γκάφες των συναρμοδίων υπουργών και διοικητικών στελεχών και έκαναν τα πράγματα πολύ χειρότερα.

Το νέο περιστατικό με την δέσμευση των ενισχύσεων από τον ΕΛΓΑ μόλις κατατέθηκαν στους λογαριασμούς των αγροτών, ήταν χαρακτηριστικό. Θα μπορούσε να είναι ένα κανονικό σαμποτάζ, φαίνεται όμως ότι ήταν μία κανονικότατη, μεγαλοπρεπής γκάφα.

Δεδομένων των συνθηκών και καθώς επιχειρείται αποκλιμάκωση από την πλευρά της κυβέρνησης, αυτό και μόνο το περιστατικό θα έπρεπε να έχει οδηγήσει σε παραίτηση όλων των συναρμοδίων. Φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια και κυβερνητικές αντοχές για μία κρίση μέσα στην κρίση…