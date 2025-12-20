Εξοικονομώ 2025 - Αιτήσεις, επιδοτήσεις και παράταση για δάνεια: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενεργοποιεί επίσημα το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025», με την έκδοση της 1ης Απόφασης Υπαγωγής, που ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση χιλιάδων ενεργειακών έργων σε όλη τη χώρα.

Στο πρώτο κύμα υπάγονται 20.840 ωφελούμενοι, οι οποίοι προέρχονται από κάθε περιφερειακή ενότητα της Ελλάδας. Η συνολική επιδότηση για τους συμμετέχοντες ανέρχεται σε 464.897.111,57 ευρώ, ενώ ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων δαπανών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των έργων, φτάνει τα 586.767.055,31 ευρώ.

Οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνει το πρόγραμμα καλύπτουν όλο το φάσμα της ενεργειακής αναβάθμισης: από αναβαθμίσεις κελύφους και κουφωμάτων έως βελτιώσεις εξοπλισμού και συστημάτων θέρμανσης, παράλληλα με όλες τις υπόλοιπες απαραίτητες τεχνικές εργασίες.

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος, οι ωφελούμενοι μπορούν να λάβουν Απόσπασμα Απόφασης Υπαγωγής, το οποίο παρέχει πλήρη εικόνα για το έργο που εντάχθηκε, περιλαμβάνοντας:

Αναλυτική καταγραφή των παρεμβάσεων

Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Επιλέξιμο κόστος

Ποσοστό επιχορήγησης

Για όσους έχουν επιλέξει τη χρηματοδότηση μέσω δανείου, το σύστημα ενημερώνει άμεσα για την έναρξη της διαδικασίας υπογραφής της δανειακής σύμβασης. Η υπογραφή πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ενημέρωση για την έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής. Σε περίπτωση καθυστέρησης με ευθύνη του ωφελούμενου, ενεργοποιείται η διαδικασία τροποποίησης του χρηματοδοτικού σχήματος, με δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής μέσω ιδίων κεφαλαίων. Αν δεν επιλεγεί αυτή η λύση, η αίτηση ενδέχεται να οδηγηθεί σε απένταξη.

Το Υπουργείο δίνει παράταση έως τις 30 Ιανουαρίου 2026 για την υπογραφή δανειακών συμβάσεων μόνο για όσους εντάσσονται στην 1η Απόφαση Υπαγωγής, διευκολύνοντας όσους χρειάζονται επιπλέον χρόνο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγχουν τακτικά την πορεία της αίτησής τους μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας: https://exoikonomo2025.gov.gr/

Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025» μπαίνει πλέον σε φάση υλοποίησης, σηματοδοτώντας την ενεργή στήριξη της ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών σε όλη τη χώρα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ευκαιρίες εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης δαπανών για χιλιάδες νοικοκυριά.