Πρώτη κατοικία: Ante portas η προκήρυξη για τον ανάδοχο του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων

Σε διαδικασία άρσης της εκκρεμότητας που εδώ και χρόνια υπάρχει με τον φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων είναι η κυβέρνηση, όπως τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στη συνέντευξή του στην Καθημερινή της Κυριακής.

«Πρόκειται για μία ακόμη εκκρεμότητα που κλείνει πριν από το τέλος του έτους, ενδεχομένως ακόμη και αύριο, οπότε αναμένεται να δημοσιευθεί η προκήρυξη για την τελική φάση του διαγωνισμού, δηλαδή για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για τον ανάδοχο του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Είναι ένα κρίσιμο εργαλείο κοινωνικής πολιτικής που δίνει πραγματική δεύτερη ευκαιρία στους ευάλωτους οφειλέτες και διασφαλίζει την προστασία της κύριας κατοικίας τους ακόμη και σε περιπτώσεις πτώχευσης ή αναγκαστικής εκτέλεσης» τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

Οπως είπε «ο Φορέας θα αποκτά την κατοικία και θα την επαναμισθώνει στον πολίτη, με κρατική επιδότηση του ενοικίου και με σαφές, θεσμοθετημένο δικαίωμα επαναγοράς, εφόσον βελτιωθεί η οικονομική του κατάσταση. Στόχος μας είναι ο Φορέας να τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους. Μέχρι τότε, το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα στήριξης παραμένει σε ισχύ, αναστέλλοντας τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας και παρέχοντας κρατική επιδότηση της δόσης του δανείου έως και 210 ευρώ».

Σημειώνεται ότι η διαχείριση του φορέα θα υπόκειται σε ιδιώτη, και θα επιλεγεί έπειτα από διεθνή διαγωνισμό. Ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων αποτελεί έναν μηχανισμό που εισάγεται στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται για περιορισμό των «κόκκινων» δανείων.



Σύμφωνα με τα σχέδια του ΥΠΕΘΟ, προβλέπεται ότι ο φορέας που θα συσταθεί θα αγοράζει μέσω πλειστηριασμών τα ακίνητα οφειλετών με έκπτωση 30% επί της εμπορικής αξίας και θα δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να παραμείνουν στο σπίτι, εφόσον είναι η πρώτη κατοικία τους, για έως 12 χρόνια, καταβάλλοντας ένα ενοίκιο, το οποίο επίσης θα επιδοτείται από το κράτος με ένα ποσό από 70 έως 210 ευρώ, με βάση όμως τα μέλη του νοικοκυριού, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.



Στον νυν ιδιοκτήτη θα δίνεται η δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου, εφόσον αποκτήσει την οικονομική δυνατότητα κατά τη διάρκεια της επόμενης δωδεκαετίας.



Οι τράπεζες θα διαθέσουν 100 εκατ. ευρώ για την δημιουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ώστε να καταστεί ενεργός τους επόμενους μήνες.



Ο στόχος είναι να ξεκινήσει να λειτουργεί ο Φορέας περί τα τέλη του πρώτου τριμήνου του έτους, ή στις αρχές Απριλίου.



Υπενθυμίζεται, ότι η σύσταση Φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων είχε αρχικά προγραμματιστεί για την πρώτη τετραετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη.



Ωστόσο η πανδημική κρίση, κάποια τεχνικά ζητήματα, καθώς και το χλιαρό ενδιαφέρον από την πλευρά εκτεθειμένων δανειοληπτών οδήγησαν στην καθυστέρηση της σύστασής του.