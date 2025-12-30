Επιστροφή ενοικίου: Φίνις για τις διορθώσεις - Οι ημερομηνίες πληρωμών

Μέχρι το τέλος της ημέρας έχουν περιθώριο να κάνουν αίτηση για διορθώσεις οι δικαιούχοι που δεν πληρώθηκαν στο πλαίσιο της δράσης για την επιστροφή ενοικίου.

Κλείνει έτσι και η τελευταία δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε1 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025 σε όσους και όσες είχαν σειρά λαθών και πήραν μία δεύτερη ευκαιρία. Υπενθυμίζεται ότι οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Άρα, για λίγες ώρες ακόμη υπάρχει η δυνατότητα για όσους και όσες διαπίστωσαν λάθη στις δηλώσεις τους σε σχέση με το μίσθωμα που κατέβαλαν για υποβολή τροποποιητικής ώστε να συμπεριληφθούν στις επόμενες πληρωμές. Η επιστροφή καταβάλλεται αυτόματα στον δηλωμένο IBAN, χωρίς να απαιτείται αίτηση. Όσοι δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό μπορούν να το κάνουν άμεσα, ώστε να πραγματοποιηθούν οι συμπληρωματικές καταβολές.

Προσοχή στο ΙΒΑΝ

Αναλυτικά με βάση την ενημέρωση του ΥΠΕΘΟ και της ΑΑΔΕ, μια από τις βασικές αιτίες για την μη καταβολή της επιστροφής ενοικίου έχει να κάνει με το ΙΒΑΝ ή τους αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών. Μάλιστα μς βάση την ΑΑΔΕ περίπου 30.000 ενοικιαστές δεν είχαν δηλώσει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, παρότι πληρούσαν τα κριτήρια για ένταξη στην “περίμετρο” των καταβολών της επιστροφής του ενοικίου.

Τα λάθη

Αναλυτικά, τα λάθη που εντοπίστηκαν είναι τα ακόλουθα:

1. Σε χιλιάδες περιπτώσεις, το μηνιαίο ενοίκιο είχε δηλωθεί ως ετήσιο στο έντυπο Ε1, με αποτέλεσμα η ΑΑΔΕ να πιστώσει μόλις 1/12 του πραγματικού ποσού. Έτσι, πολλοί δικαιούχοι έλαβαν επιστροφές μόλις 20,30,40 ευρώ, ενώ η ενίσχυση υπολογίζεται από την ετήσια δαπάνη ενοικίου του 2024, είτε για την κύρια κατοικία (κωδικοί 811–816), είτε για τη φοιτητική κατοικία τέκνων (κωδικοί 817–822).

2. Σημαντικός αριθμός όσων έλαβαν μικρά ποσά είτε μοιραζόταν το ενοίκιο με άλλους αντισυμβαλλόμενους στο μισθωτήριο, είτε είχε ενοικιάσει την κατοικία μόνο για λίγους μήνες το 2024. Υπενθυμίζεται ότι η επιδότηση σταθμίζεται με βάση την ετήσια δαπάνη. Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος που νοίκιασε διαμέρισμα από 1η Σεπτεμβρίου 2024 με μηνιαίο μίσθωμα 200 ευρώ είχε συνολική δαπάνη 800 ευρώ για τέσσερις μήνες, με αποτέλεσμα η ενίσχυση που αναλογεί ως 1/12 της ετήσιας δαπάνης να είναι μόλις 67 ευρώ.

3. Επίσης υπήρξε και ζήτημα με δικαιούχους με χαμηλά ενοίκια, που πήραν κατώτερα του αναμενομένου ποσά..Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η βασική ενίσχυση για την κύρια κατοικία ανέρχεται έως 800 ευρώ ετησίως και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί που δηλώνεται στο έντυπο Ε1. Σε περιπτώσεις διακοπής έγγαμης συμβίωσης η προσαύξηση ισχύει και για τους δύο γονείς, χωρίς περιορισμό σε σχέση με το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μισθώσεως. Η διατύπωση της ΚΥΑ δημιουργεί την εντύπωση ότι το ποσό για τα παιδιά προστίθεται απευθείας στο ανώτατο όριο των 800 ευρώ. Η ΑΑΔΕ, ωστόσο αναφέρει ότι η ενίσχυση υπολογίζεται ως 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης, με ανώτατο ποσό 800 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 50 ευρώ ανά παιδί, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 1/12 της δαπάνης. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η προσαύξηση για τα παιδιά δεν ισχύει σε περιπτώσεις χαμηλότερου ενοικίου.

Για παράδειγμα, εάν μισθωτής με δύο τέκνα καταβάλλει ετήσιο μίσθωμα 12.000 ευρώ το 1/12 της δαπάνης ανέρχεται στα 1.000 ευρώ Δικαιούται το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ήτοι 800 ευρώ προσαυξημένο κατά 100 ευρώ για δύο παιδιά. Συνεπώς η ενίσχυση που θα λάβει είναι 900€, καθώς αυτή είναι μικρότερη του 1/12 της ετήσιας δαπάνης. Αντίθετα, εάν, μισθωτής με δύο παιδιά καταβάλλει ετήσιο μίσθωμα 6.000 ευρώ τότε το ποσό της ενίσχυσης ισοδυναμεί με το 1/12 δηλαδή 500 ευρώ. Δεν υπολογίζεται προσαύξηση λόγω των δύο τέκνων, καθώς η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβεί το ύψος του 1/12 της ετήσιας δαπάνης.

Πώς υπολογίζεται η ενίσχυση

Όπως διευκρινίζει το Υπουργείο Οικονομικών η επιστροφή ενοικίου υπολογίζεται ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση (Ε1) του μισθωτή για το φορολογικό έτος 2024, δηλαδή στη δήλωση που υποβλήθηκε το 2025.

Υπάρχουν ανώτατα όρια επιστροφής:

800 ευρώ για μισθωτή χωρίς τέκνα

850 ευρώ με ένα τέκνο

900 ευρώ με δύο τέκνα

και +50 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Το πλαφόν ενεργοποιείται μόνο εφόσον το δηλωθέν ετήσιο ενοίκιο ξεπερνά αυτά τα ποσά, διαφορετικά εφαρμόζεται το 1/12 της πραγματικής δαπάνης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης φοιτητικής κατοικίας λαμβάνεται επιπλέον ποσό έως 800 ευρώ ανά φοιτητική κατοικία.

Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται αίτημα στην ΑΑΔΕ;

Προβλέπονται ειδικές περιπτώσεις δικαιούχων μισθωτών οι οποίοι υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής της ενίσχυσης.

Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις που ο εκμισθωτής:

– δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (Δημόσιο) ή

– υποβάλει χειρόγραφα δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (π.χ. ανήλικοι)

οι δικαιούχοι μισθωτές πρέπει να υποβάλουν έως τις 20/10/2025, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά (μισθωτήριο, αποδεικτικά καταβολής του μισθώματος, βεβαίωση σπουδών) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ. Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), και είναι απαραίτητη προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση έως το τέλος Νοεμβρίου 2025.

Εάν τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβληθούν μετά τις 20/10/2025 και το αργότερο έως τις 31/12/2025, η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει σε επόμενο χρόνο.

Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις μη καταβολής της ενίσχυσης και συγκεκριμένα λόγω:

– εσφαλμένης εφαρμογής περιουσιακού κριτηρίου για φοιτητική κατοικία

– μη διαπίστωσης της συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης για το σύνολο των φοιτητικών κατοικιών μιας οικογένειας

– ασυμφωνίας μισθώματος λόγω καταβολής μεγαλύτερου ποσού, εφόσον το ποσό αυτό έχει περιληφθεί στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή, και προκύπτει από τα συμβατικώς συμφωνηθέντα οι δικαιούχοι μισθωτές μπορούν να υποβάλουν έως τις 31/12/2025 ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), τα σχετικά δικαιολογητικά (μισθωτήριο, βεβαιώσεις σπουδών, αποδεικτικά τραπέζης για την καταβολή του μισθώματος) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ, προκειμένου να γίνει η καταβολή της ενίσχυσης σε επόμενο χρόνο.