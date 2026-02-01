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Τραμπ: Δηλώνει αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μετά την προειδοποίηση Χαμενεΐ
Ειδήσεις
21:20 - 01 Φεβ 2026

Τραμπ: Δηλώνει αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μετά την προειδοποίηση Χαμενεΐ

Reporter.gr Newsroom
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Την αισιοδοξία του ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν εξέφρασε την Κυριακή (1/2) ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά τη δήλωση του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος προειδοποίησε πως ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν «περιφερειακό πόλεμο».

Πιο συγκεκριμένα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν στη χώρα, η σύγκρουση θα εξελιχθεί σε περιφερειακό πόλεμο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα, ο Τραμπ ανέφερε ότι «ελπίζει να υπάρξει συμφωνία», προσθέτοντας πως σε διαφορετική περίπτωση «θα φανεί αν οι προειδοποιήσεις του Χαμενεΐ θα επαληθευτούν».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε τη στρατιωτική υπεροχή των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνοντας ότι διαθέτουν τα μεγαλύτερα και ισχυρότερα πλοία παγκοσμίως.

Επισημαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα, ο Τραμπ έχει στείλει αντικρουόμενα μηνύματα αναφορικά με το Ιράν, εναλλάσσοντας τη σκληρή ρητορική και τις απειλές στρατιωτικής παρέμβασης με δηλώσεις που εκφράζουν πρόθεση για επίλυση των διαφορών μέσω διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

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