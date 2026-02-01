Επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα προανήγγειλε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα προανήγγειλε η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κάνοντας δηλώσεις από την πρεμιέρα της ταινίας «Melania» στο «Κέντρο Αθηνών»

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο επίσκεψης του προεδρικού ζεύγους στην Αθήνα, η Γκιλφόιλ είπε: «Ελπίζω να έρθει (σ.σ. η Μελάνια). Γνωρίζω ότι ο Πρόεδρος θα έρθει και ανυπομονώ πραγματικά να έρθουν και οι δύο για να επισκεφθούν την Ελλάδα. Θα είναι μια απίστευτη τιμή για τη χώρα, ναι».

Νωρίτερα, η Αμερικανίδα πρέσβης είχε μιλήσει πολύ εγκωμιαστικά για τη Μελάνια Τραμπ, εστιάζοντας στο έργο και την προσωπικότητά της: «Είναι μια τόσο απίστευτη τιμή, η εκπληκτική Πρώτη Κυρία, πιστεύω η πιο αναμορφωτική Πρώτη Κυρία που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», είπε αρχικά και προσέθεσε:

«Η Μελάνια Τραμπ είναι μια αγαπημένη μου φίλη, μια απίστευτη μητέρα, μια σπουδαία σύζυγος και πραγματικά μια λαμπρή Πρώτη Κυρία. Έχει κάνει απίστευτα πράγματα για τα παιδιά, για τις γυναίκες. Είναι πολύ αφοσιωμένη στη χώρα μας και ήθελα να μπορέσω να αναδείξω απόψε τι κατάφερε να πετύχει, και ο θαυμασμός, η αγάπη και η στοργή που απολαμβάνει από τη χώρα μας είναι πραγματικά κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ».

Τέλος, η Κιμπερλι Γκιλφόιλ αναφέρθηκε και στην πρόσφατη επίσκεψή της στη γαλλική πρωτεύουσα, λέγοντας: «Το Παρίσι ήταν πολύ ωραίο. Ήμουν εκεί για να στηρίξω την αγαπημένη μου φίλη, τη Σίλια (σ.σ. Κριθαριώτη), μια εξαιρετικά ταλαντούχα σχεδιάστρια, οπότε ήταν μια σπουδαία εμπειρία και είχα επίσης υπέροχες συναντήσεις και με τον πρέσβη, Τσαρλς Κούσνερ, ο οποίος είναι αγαπημένος φίλος».