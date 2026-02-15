ΕΝΦΙΑ: Τέλος χρόνου για τις δηλώσεις που δίνουν έκπτωση 20%
Ακίνητα
12:45 - 15 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, για να υποβάλουν αίτηση χορήγησης μείωσης 20% και 10% στον Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, για κατοικίες τις οποίες είχαν ασφαλίσει μέσα στο 2025. Διαφορετικά θα χάσουν το δικαίωμα μείωσης του φόρου στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ που θα εκδοθούν εφέτος.

Με τα νέα δεδομένα, πάντως, για περισσότερα από 1 εκατομμύριο δικαιώματα επί ακινήτων (πλήρης ή μερική κυριότητα, επικαρπίες κλπ) οι φορολογούμενοι αναμένεται να δουν μειωμένο τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ για το 2026, σε σχέση με πέρυσι. Οι νέες ελαφρύνσεις αφορούν κυρίως όσους έχουν ασφαλίσει ακίνητα ή ιδιοκτησίες σε περιοχές και οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο από 1.700 κατοίκους, ενώ τα εκκαθαριστικά αναμένεται να αναρτηθούν στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2026.

Οι μειώσεις και εκπτώσεις φόρου ακινήτων λειτουργούν και συνδυαστικά, με συνέπεια το τελικό ποσοστό μείωσης να φτάνει και στο 70% -ή σε πλήρη απαλλαγή για ειδικές περιπτώσεις.

Υπολογίζεται ότι περίπου 400.000 ιδιοκτήτες μπορούν να διεκδικήσουν μείωση έως 20% από τον ΕΝΦΙΑ λόγω ασφαλισμένης κατοικίας. Για να την εξασφαλίσουν, όμως, οι φορολογούμενοι πρέπει μέχρι τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου να υποβάλουν αίτηση χορήγησης μείωσης του φόρου μέσω της πλατφόρμας myProperty, πιστοποιώντας ότι έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους συνολικά από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα).

Προϋπόθεση αποτελεί επίσης η τιμή ασφάλισης ανά τετραγωνικό να μην είναι μικρότερη από 900 ευρώ. Επιπλέον σημειώνεται ότι το μέγιστο ποσοστό μείωσης του ΕΝΦΙΑ κατά 20% ισχύει για ακίνητα που ήταν ασφαλισμένα και τους 12 μήνες του 2025. Αν ήταν λιγότερους, η έκπτωση μειώνεται αναλογικά. Για παράδειγμα, μείωση 5% αν είχε ασφάλιση για 3 μήνες ή 10% για ασφάλιση 6 μήνες κλπ. Επίσης, αν το ακίνητο έχει αξία πάνω από 500.000 ευρώ, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται έως 10% αντί 20%.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων αυτών, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα προχωρήσουν στη διασταύρωση στοιχείων έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026, ώστε η ΑΑΔΕ να εκδώσει τα εκκαθαριστικά ενσωματώνοντας τις εκπτώσεις.

Ακόμα και αν έχουν ήδη υποβάλει δήλωση, όμως, υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή συμπλήρωσης της αρχικής αίτησης, έως και την καταληκτική προθεσμία της Δευτέρας.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/02/2026 - 13:11
