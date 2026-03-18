Κοινωνική Κατοικία: Σχέδιο για 2.300 νέα διαμερίσματα – Αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων και ανενεργών στρατοπέδων

Σε δύο νέες στοχευμένες στεγαστικές πρωτοβουλίες, που αποσκοπούν στην ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών και στην αξιοποίηση ανεκμετάλλευτης δημόσιας ακίνητης περιουσίας, αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά την τοποθέτησή της στο συνέδριο Hellenic Public Property Conference.

Όπως εξήγησε, οι παρεμβάσεις αφορούν το πρόγραμμα Κοινωνικής Αντιπαροχής και την Αξιοποίηση Ανενεργών Στρατοπέδων, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

«Για πρώτη φορά, η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας αποκτά ενιαίο και σαφή σκοπό, την ανάπτυξη κοινωνικής και προσιτής κατοικίας εντός του αστικού ιστού, σε αντίθεση με παλαιότερα μοντέλα που οδηγούσαν σε γκετοποίηση ή σε παραγωγή απομονωμένων στεγαστικών δομών. Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων κατοικιών στις γειτονιές των πόλεων, ενταγμένων στις τοπικές κοινότητες και στις πραγματικές ανάγκες τους», τόνισε η υπουργός.

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη, τα νεότερα νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν έντονες δυσκολίες στην εξασφάλιση στέγης.

«Τρεις στους δέκα πολίτες, και πρωτίστως οι νεότεροι, αδυνατούν να αποκτήσουν ή να εξασφαλίσουν οικονομικά προσιτή στέγη. Οι νέες παρεμβάσεις έρχονται να καλύψουν αυτό το κενό, δημιουργώντας πρόσθετο στεγαστικό απόθεμα για τις ανάγκες αυτών των ομάδων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη ειδικότερα στο πρόγραμμα Κοινωνικής Αντιπαροχής, επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα μοντέλο εμπνευσμένο από την παραδοσιακή αντιπαροχή, με τη διαφορά ότι εφαρμόζεται σε δημόσια και όχι σε ιδιωτικά οικόπεδα.

«Στόχος είναι η αξιοποίηση της λιμνάζουσας δημόσιας γης, ώστε να προκύψουν πολλαπλά οφέλη, όπως η αύξηση του συνολικού στεγαστικού αποθέματος, ενισχύοντας την προσφορά και συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση των τιμών στην αγορά και η δέσμευση τουλάχιστον 30% των νέων κατοικιών για κοινωνικά ευάλωτους πολίτες», ανέφερε. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά ακίνητα που βρίσκονται στην Αττική, την Πάτρα, τον Πύργο και τη Λάρισα, για τα οποία έχει ήδη δρομολογηθεί η διαδικασία αξιοποίησης.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα αξιοποίησης ανενεργών στρατοπέδων, υπογράμμισε ότι υλοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και προβλέπει τη δημιουργία 2.300 σύγχρονων διαμερισμάτων, με άμεσο ορίζοντα υλοποίησης και στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων, λειτουργικών γειτονιών που θα περιλαμβάνουν σχολικές μονάδες, κοινόχρηστους χώρους και αθλητικές υποδομές.

«Μέσω αυτής της παρέμβασης προγραμματίζεται η δημιουργία 2.300 σύγχρονων διαμερισμάτων, με άμεσο ορίζοντα υλοποίησης και στόχο την ανάπτυξη νέων, πλήρως λειτουργικών γειτονιών με σχολεία, κοινόχρηστους χώρους κι αθλητικές εγκαταστάσεις», σημείωσε. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η αξιοποίηση τριών ανενεργών στρατοπέδων στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη (στρατόπεδο Ζιάκα) και στην Πάτρα.

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων, η υπουργός επισήμανε ότι, έπειτα από διαπραγματεύσεις με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, εξασφαλίστηκαν 400 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. «Πρόκειται για ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο η χώρα αξιοποιεί με δημιουργικότητα και ταχύτητα, επιτυγχάνοντας για πρώτη φορά την απευθείας ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μεγάλων στεγαστικών έργων», εξήγησε.

Κλείνοντας, η Δόμνα Μιχαηλίδου ενέταξε τις συγκεκριμένες δράσεις σε ένα ευρύτερο πλέγμα 43 στεγαστικών πολιτικών, συνολικού προϋπολογισμού 7 δισ. ευρώ, τονίζοντας: «Στόχος είναι η ουσιαστική μείωση της στεγαστικής πίεσης, η ενίσχυση των νοικοκυριών και η δημιουργία μόνιμων, βιώσιμων λύσεων για το στεγαστικό πρόβλημα της χώρας».