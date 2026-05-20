ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»
Ακίνητα
15:21 - 20 Μάι 2026

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»

Reporter.gr Newsroom
Ένα εμβληματικό ακίνητο της Κω περνά σε νέα φάση ανάπτυξης με σεβασμό στην ιστορική και αρχιτεκτονική του αξία.

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της ανοικτής ηλεκτρονικής πλειοδοτικής διαδικασίας (e-auction) για τη μίσθωση του ακινήτου «Οικία Brunetti» στην Κω, μέσω της πλατφόρμας e-publicrealestate.gr.

Ανάδοχος του διαγωνισμού αναδείχθηκε η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.», με οικονομική προσφορά ύψους 85.000 ευρώ, έναντι τιμής εκκίνησης 17.300 ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει το σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον για ακίνητα υψηλής ιστορικής και τοποθεσιακής αξίας του χαρτοφυλακίου της ΕΤΑΔ. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 16 έτη, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 8 έτη.

Το ακίνητο ΑΒΚ 19, γνωστό ως «Οικία Brunetti», αποτελεί διατηρητέο μνημείο με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία, χαρακτηριστικό δείγμα της ιταλικής αρχιτεκτονικής του Μεσοπολέμου, και σημαντικό τεκμήριο της ιστορίας του νησιού. Κατασκευάστηκε το 1936, κατά την περίοδο της Ιταλοκρατίας στα Δωδεκάνησα, ως κατοικία του Ιταλού Αξιωματούχου και γιατρού, Αlessandro- AntonioΒrunetti και αργότερα χρησιμοποιήθηκε από την 80ή Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΑΔΤΕ).

Το διώροφο οίκημα, συνολικής επιφάνειας περίπου 420 τ.μ., είναι χτισμένο σε οικόπεδο 1.045 τ.μ. και περιλαμβάνει ισόγειο, Α’ και Β’ όροφο, μικρό υπόγειο και βοηθητικούς χώρους. Βρίσκεται στον αστικό ιστό της πόλης της Κω, σε προνομιακή θέση στο παραλιακό μέτωπο, επί των οδών Θεμιστοκλέους και Ακτής Κουντουριώτη.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, κυρία Ηρώ Χατζηγεωργίου δήλωσε: «Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας μας αποκτά πραγματική αξία όταν συνδυάζει την αναπτυξιακή προοπτική με τον σεβασμό στην ιστορία και την ταυτότητα κάθε τόπου. Η “Οικία Brunetti” αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η ΕΤΑΔ ενεργοποιεί ακίνητα του χαρτοφυλακίου της, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για επενδύσεις, τοπική ανάπτυξη και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Η αναβίωση του ιστορικού κτηρίου της Κω εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΕΤΑΔ για την ενεργή και στοχευμένη αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου της. Μέσα από σύγχρονες και ανοιχτές διαδικασίες, η Εταιρεία επιδιώκει να ενεργοποιεί περιουσιακά στοιχεία με αναπτυξιακή δυναμική, δημιουργώντας νέα αξία για τις τοπικές κοινωνίες και την οικονομία, με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα κάθε περιοχής.

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»

