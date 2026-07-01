Έληξε η μίσθωση, αλλά ο ενοικιαστής δεν φεύγει – Τι μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες

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Αναλυτικές οδηγίες με όλα όσα πρέπει να γνωρίσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων σχετικά με τη λήξη της μίσθωσης και τις διαδικασίες αποχώρησης του ενοικιαστή, καθώς και τα λάθη που θα πρέπει να αποφεύγουν για να προστατεύονται, παρέχει η Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος (ΕΕΚΕ).

Όπως σημειώνει η ΕΕΚΕ, όταν η μίσθωση λήγει, αλλά ο ενοικιαστής παραμένει στο ακίνητο χωρίς άδεια, ο ιδιοκτήτης έχει δικαιώματα και μπορεί να κινηθεί με νόμιμο τρόπο για να ανακτήσει το ακίνητό του.

Στη σχετική ανακοίνωση της ΕΕΚΕ επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Πότε θεωρείται ότι έχει λήξει η μίσθωση;

Αν πρόκειται για ορισμένη διάρκεια (π.χ. 3 χρόνια), η μίσθωση λήγει αυτόματα με τη συμπλήρωση της διάρκειας, χωρίς να απαιτείται ειδοποίηση.

Αν είναι αορίστου χρόνου, πρέπει να προηγηθεί έγγραφη καταγγελία με προθεσμία, σύμφωνα με τη σύμβαση ή τον νόμο.

Τι μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης αν ο ενοικιαστής δεν φεύγει;

1.Προφορική επικοινωνία και έγγραφη ειδοποίηση. Η ΕΕΚΕ συνιστά στους ιδιοκτήτες:

Ζητήστε με ευγένεια την αποχώρηση, υπενθυμίζοντας τη λήξη της μίσθωσης.

Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, στείλτε εξώδικο μέσω δικηγόρου.

2.Αγωγή αποβολής (έξωσης)

Όπως διευκρινίζει η Ένωση, αν ο ενοικιαστής επιμένει να μένει χωρίς σύμβαση, ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταθέσει αγωγή απόδοσης του μισθίου στο αρμόδιο δικαστήριο ή να πετύχει την έκδοση διαταγής απόδοσης του μισθίου.

Οι διαδικασίες αυτές ξεκινούν τρεις μήνες μετά το εξώδικο.

Η διαδικασία απαιτεί δικηγόρο και χρόνο αλλά είναι ο μόνος νόμιμος δρόμος.

3. Όχι σε ιδιωτικές παρεμβάσεις

Ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να αλλάξει κλειδαριές ή να κόψει ρεύμα/νερό, όσο διαρκεί η μίσθωση.

Τέτοιες ενέργειες είναι παράνομες και μπορεί να θεωρηθούν ότι παραβιάζουν το μισθωτήριο.

Τι ισχύει για τα ενοίκια μετά τη λήξη της μίσθωσης;

Αναφορικά με το τι ισχύει για τα ενοίκια μετά τη λήξη της μίσθωσης, η ΕΕΚΕ διευκρινίζει: Αν ο ενοικιαστής συνεχίζει να μένει στο ακίνητο και ο ιδιοκτήτης δεν αντιδρά, τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι η μίσθωση έχει παραταθεί σιωπηρά και να συνεχιστεί με τους ίδιους όρους, θεωρείται δηλαδή αορίστου χρόνου.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό ο ιδιοκτήτης να δράσει άμεσα και με σαφήνεια.

Η ΕΕΚΕ συμβουλεύει ειδικότερα:

Ενημερωθείτε για τη σύμβασή σας – έχει λήξει;

Αποφύγετε παρεξηγήσεις – ενεργήστε εγγράφως.

Αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε δικηγόρο ή στην ΕΕΚΕ για δωρεάν νομική καθοδήγηση.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας παραθέτει και τα στοιχεία επικοινωνίας της, σε περίπτωση που οι καταναλωτές επιθυμούν να υποβάλλουν ερωτήματα, αναφορές ή καταγγελίες.