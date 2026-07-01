Έληξε η μίσθωση, αλλά ο ενοικιαστής δεν φεύγει – Τι μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Όπως σημειώνει η ΕΕΚΕ, όταν η μίσθωση λήγει, αλλά ο ενοικιαστής παραμένει στο ακίνητο χωρίς άδεια, ο ιδιοκτήτης έχει δικαιώματα και μπορεί να κινηθεί με νόμιμο τρόπο για να ανακτήσει το ακίνητό του.
Στη σχετική ανακοίνωση της ΕΕΚΕ επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Πότε θεωρείται ότι έχει λήξει η μίσθωση;
- Αν πρόκειται για ορισμένη διάρκεια (π.χ. 3 χρόνια), η μίσθωση λήγει αυτόματα με τη συμπλήρωση της διάρκειας, χωρίς να απαιτείται ειδοποίηση.
- Αν είναι αορίστου χρόνου, πρέπει να προηγηθεί έγγραφη καταγγελία με προθεσμία, σύμφωνα με τη σύμβαση ή τον νόμο.
Τι μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης αν ο ενοικιαστής δεν φεύγει;
1.Προφορική επικοινωνία και έγγραφη ειδοποίηση. Η ΕΕΚΕ συνιστά στους ιδιοκτήτες:
- Ζητήστε με ευγένεια την αποχώρηση, υπενθυμίζοντας τη λήξη της μίσθωσης.
- Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, στείλτε εξώδικο μέσω δικηγόρου.
2.Αγωγή αποβολής (έξωσης)
- Όπως διευκρινίζει η Ένωση, αν ο ενοικιαστής επιμένει να μένει χωρίς σύμβαση, ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταθέσει αγωγή απόδοσης του μισθίου στο αρμόδιο δικαστήριο ή να πετύχει την έκδοση διαταγής απόδοσης του μισθίου.
- Οι διαδικασίες αυτές ξεκινούν τρεις μήνες μετά το εξώδικο.
- Η διαδικασία απαιτεί δικηγόρο και χρόνο αλλά είναι ο μόνος νόμιμος δρόμος.
3. Όχι σε ιδιωτικές παρεμβάσεις
- Ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να αλλάξει κλειδαριές ή να κόψει ρεύμα/νερό, όσο διαρκεί η μίσθωση.
- Τέτοιες ενέργειες είναι παράνομες και μπορεί να θεωρηθούν ότι παραβιάζουν το μισθωτήριο.
Τι ισχύει για τα ενοίκια μετά τη λήξη της μίσθωσης;
Αναφορικά με το τι ισχύει για τα ενοίκια μετά τη λήξη της μίσθωσης, η ΕΕΚΕ διευκρινίζει: Αν ο ενοικιαστής συνεχίζει να μένει στο ακίνητο και ο ιδιοκτήτης δεν αντιδρά, τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι η μίσθωση έχει παραταθεί σιωπηρά και να συνεχιστεί με τους ίδιους όρους, θεωρείται δηλαδή αορίστου χρόνου.
Γι’ αυτό είναι σημαντικό ο ιδιοκτήτης να δράσει άμεσα και με σαφήνεια.
Η ΕΕΚΕ συμβουλεύει ειδικότερα:
- Ενημερωθείτε για τη σύμβασή σας – έχει λήξει;
- Αποφύγετε παρεξηγήσεις – ενεργήστε εγγράφως.
- Αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε δικηγόρο ή στην ΕΕΚΕ για δωρεάν νομική καθοδήγηση.
Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας παραθέτει και τα στοιχεία επικοινωνίας της, σε περίπτωση που οι καταναλωτές επιθυμούν να υποβάλλουν ερωτήματα, αναφορές ή καταγγελίες.
- Φόρμα υποβολής καταγγελιών: https://eeke.gr/epikinonia/kataggelies/
- Τel : 210-8817730
- Web: eeke.gr
- e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
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