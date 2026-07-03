Η επίδραση του τουρισμού στο Στεγαστικό: 342 ευρώ πάνω τα ενοίκια στην Ελλάδα από το 2019

Η Ευρώπη παραμένει η μεγαλύτερη τουριστική περιοχή στον κόσμο, προσελκύοντας περισσότερες από τις μισές διεθνείς τουριστικές αφίξεις. Ο τουριστικός τομέας αποφέρει εκατομμύρια ευρώ στην οικονομία κάθε χρόνο. Ωστόσο, για όσους δεν εργάζονται στον κλάδο, οι επιπτώσεις είναι συχνά σημαντικές — όχι μόνο σε επίπεδο συνωστισμού και ρύπανσης, αλλά και στο κόστος ζωής, με κυριότερη την εκτίναξη των ενοικίων.

Σύμφωνα με τη New Economics Foundation, οι κάτοικοι της Ελλάδας είναι οι πιο επιβαρυμένοι. Η αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας έχει οδηγήσει σε επιπλέον επιβάρυνση των ετήσιων ενοικίων κατά 342 ευρώ από το 2019.

Η μελέτη συνδυάζει δεδομένα αύξησης ενοικίων της Eurostat με την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων και τις τρέχουσες τιμές της αγοράς κατοικίας.

Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που έχουν βρεθεί πρόσφατα στο επίκεντρο διαμαρτυριών κατά του υπερτουρισμού, όπως και η Ολλανδία, η Ιταλία και η Ισπανία.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ισπανία, όπου η επίδραση του τουρισμού εκτιμάται σε 236 ευρώ ετησίως, ενώ ακολουθούν η Πορτογαλία με 220 ευρώ και η Ιταλία με 202 ευρώ.

Σε σύγκριση με την Ελλάδα, οι ερευνητές σημειώνουν ότι οι ευρείας κλίμακας πολιτικές ελέγχου ενοικίων στην Ισπανία φαίνεται να έχουν μετριάσει την άνοδο των τιμών, ενώ στην Ιταλία η μεγαλύτερη προσφορά κατοικιών έχει συμβάλει στην απορρόφηση της πίεσης.

Την ίδια ώρα, η Ιρλανδία εμφανίζεται ως η χώρα με τη μεγαλύτερη απόλυτη αύξηση ενοικίων την επόμενη πενταετία, με επιπλέον επιβάρυνση 251 ευρώ τον χρόνο. Η μελέτη επισημαίνει ότι τα σχέδια επέκτασης του αεροδρομίου του Δουβλίνου ενδέχεται να επιδεινώσουν περαιτέρω την ήδη πιεσμένη στεγαστική αγορά.

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Σε γενικές γραμμές, τα ενοίκια σε όλες τις χώρες που εξετάστηκαν αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται λόγω του τουρισμού.

Το Euronews που παρουσίασε την έκθεση σημειώνει κλείνοντας την ανάλυσή του πως «κάποιοι θα υπέθεταν ότι η άνοδος των ενοικίων συνδέεται με το αυξημένο κόστος κατασκευής, το οποίο έχει αυξηθεί κατά 45% την τελευταία δεκαετία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στις χώρες με υψηλή τουριστική κίνηση δεν φαίνεται να υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στις τιμές κατασκευής και στην τουριστικά τροφοδοτούμενη αύξηση των ενοικίων.

Η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα έχουν καταγράψει μόνο οριακές αυξήσεις στο κόστος κατασκευής τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τη Eurostat, γεγονός που υποδηλώνει ότι η άνοδος των ενοικίων πιθανότατα οφείλεται σε άλλους παράγοντες, με τον τουρισμό να συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών υπόπτων».