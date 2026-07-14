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Κλειστά ακίνητα: Νέα φορολογικά κίνητρα για περισσότερες κατοικίες στη μακροχρόνια μίσθωση
Ακίνητα
08:18 - 14 Ιουλ 2026

Κλειστά ακίνητα: Νέα φορολογικά κίνητρα για περισσότερες κατοικίες στη μακροχρόνια μίσθωση

Γιώργος Αλεξάκης
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Παράταση και διεύρυνση των φορολογικών κινήτρων για τους ιδιοκτήτες που ανοίγουν κλειστά ακίνητα ή μεταφέρουν κατοικίες από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια μίσθωση εξετάζει η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Στο οικονομικό επιτελείο βρίσκονται στο τραπέζι εισηγήσεις που προβλέπουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις ένταξης στο μέτρο, με στόχο να κινητοποιηθεί μεγαλύτερος αριθμός ιδιοκτητών και να επιστρέψει στην αγορά ένα σημαντικό απόθεμα κατοικιών που σήμερα παραμένουν κλειστές ή διατίθενται μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Οι αλλαγές που εξετάζονται

Μεταξύ των προτάσεων που έχουν κατατεθεί περιλαμβάνονται:

  • η μείωση του απαιτούμενου χρόνου αδράνειας ενός ακινήτου από τρία σε δύο χρόνια,

  • η καθιέρωση μεταβατικής ή κλιμακωτής φορολογικής ελάφρυνσης μετά τη λήξη της τριετούς απαλλαγής, ώστε να μην επανέρχεται απότομα η φορολογική επιβάρυνση,

  • η διεύρυνση των κατηγοριών κατοικιών που μπορούν να υπαχθούν στο ευνοϊκό καθεστώς.

Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις αυτές έχουν τεθεί επανειλημμένα από φορείς της αγοράς ακινήτων, οι οποίοι εκτιμούν ότι το υφιστάμενο πλαίσιο, αν και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, παραμένει περιορισμένο ως προς την εμβέλειά του.

Πώς λειτουργεί το μέτρο

Το ισχύον καθεστώς προβλέπει πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα μισθώματα που εισπράττουν επί τρία χρόνια οι ιδιοκτήτες οι οποίοι διαθέτουν για κύρια κατοικία ακίνητα που ήταν κλειστά ή μετατρέπουν κατοικίες από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια μίσθωση.

Το μέτρο εφαρμόζεται για συμβάσεις που θα συναφθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και αποτελεί μία από τις βασικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών προς ενοικίαση.

Το οικονομικό όφελος

Για παράδειγμα, ιδιοκτήτης που εκμισθώνει διαμέρισμα έναντι 700 ευρώ μηνιαίως αποκτά ετήσιο εισόδημα 8.400 ευρώ. Με συντελεστή φορολόγησης 15%, η τριετής απαλλαγή μεταφράζεται σε συνολικό όφελος 3.780 ευρώ, ενώ για υψηλότερα εισοδήματα το όφελος αυξάνεται, καθώς εφαρμόζονται υψηλότεροι φορολογικοί συντελεστές.

Οι προϋποθέσεις

Για να χορηγηθεί η απαλλαγή, το ακίνητο πρέπει να ήταν κενό ή να διατίθετο αποκλειστικά για βραχυχρόνια μίσθωση κατά τα τρία προηγούμενα έτη, ενώ η επιφάνειά του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120 τ.μ., με εξαίρεση τις πολύτεκνες οικογένειες, για τις οποίες προβλέπεται προσαύξηση του ορίου.

Επιπλέον, η σύμβαση μίσθωσης πρέπει να έχει διάρκεια τριών ετών και να αφορά κύρια κατοικία. Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης του ενοικιαστή, η φορολογική απαλλαγή διατηρείται εφόσον συναφθεί νέα τριετής μίσθωση μέσα σε τρεις μήνες. Αν λυθεί πρόωρα και η δεύτερη σύμβαση, το ευεργέτημα ανακαλείται.

Οι αποφάσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση θα αξιολογήσει την πορεία εφαρμογής του μέτρου πριν λάβει τις τελικές αποφάσεις για την παράταση ή την επέκτασή του. Κρίσιμο στοιχείο θα αποτελέσει ο αριθμός των κατοικιών που επανήλθαν στη μακροχρόνια αγορά, καθώς και η συμβολή του μέτρου στην αύξηση της προσφοράς και στον περιορισμό των πιέσεων στα ενοίκια.

Εφόσον η αξιολόγηση κριθεί θετική, οι σχετικές παρεμβάσεις αναμένεται να ενταχθούν στο πακέτο των οικονομικών μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/07/2026 - 08:44
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