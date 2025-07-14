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Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ
Εργασιακά
06:50 - 14 Ιουλ 2025

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Κατά την περίοδο 14 Ιουλίου έως 18 Ιουλίου  , θα καταβληθούν 69.428.596,38 ευρώ σε 64.198 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
  • Στις 14 Ιουλίου θα καταβληθούν 596,38 ευρώ σε 145 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ ( επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας και ατυχημάτων).
  • Από τις 14 Ιουλίου έως τις 18 Ιουλίου θα καταβληθούν 000.000 ευρώ σε 1.050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
  1. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 4.000.000 ευρώ σε 5.700 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 2.000.000 ευρώ σε 3.300 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
  • 250.000 ευρώ σε 3 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
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