Νιγηρία: Πέθανε ο πρώην πρόεδρος Μουχαμάντου Μπουχάρι

Ο πρώην πρόεδρος της Νιγηρίας Μουχαμάντου Μπουχάρι, ο οποίος κυβέρνησε την χώρα αρχικά ως στρατιωτικός και στη συνέχεια ως εκλεγμένος πρόεδρος, πέθανε σήμερα σε ηλικία 82 ετών, σύμφωνα με τον πρώην εκπρόσωπό του.

«Η οικογένεια του πρώην προέδρου ανακοίνωσε τον θάνατο του Μουχαμάντου Μπουχάρι σήμερα το απόγευμα σε κλινική στο Λονδίνο», ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Γκάρμπα Σέχου, ο οποίος διετέλεσε εκπρόσωπός του κατά τη διάρκεια της προεδρίας του (2015-2023).



«Ο πρόεδρος Μπουχάρι πέθανε σήμερα στο Λονδίνο περίπου στις 4.30 μ.μ. (18.30 ώρα Ελλάδας) έπειτα από μακρά ασθένεια», δήλωσε ο εκπρόσωπος του νυν προέδρου Μπόλα Τινούμπου με ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

