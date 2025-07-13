Ρηματική Διακοίνωση στον ΟΗΕ: Η Λιβύη προκαλεί εκ νέου - Για φιάσκο της κυβέρνησης κάνει λόγο η αντιπολίτευση

Μια ακόμα προκλητική ενέργεια από τη Λιβύη εναντίον της Ελλάδας έλαβε χώρα στον ΟΗΕ με τη Ρηματική Διακοίνωση αμφισβητώντας την ελληνική ΑΟΖ νοτίως και δυτικώς της Κρήτης. Η ελληνική πολιτική σκηνή πήρε για ακόμα μία φορά «φωτιά» με τα κόμματα να κατηγορούν την κυβέρνηση για φιάσκο και ολιγωρία, ζητώντας άμεσες ενέργειες από πλευράς της.

Η Λιβύη φαίνεται ότι βρίσκεται σαφώς πιο κοντά στην Άγκυρα και τις επιδιώξεις της μιας και το τελευταίο διάστημα, και παρά τις διαβεβαιώσεις για το αντίθετο, οι δύο χώρες φαίνεται να έχουν «κοινή γραμμή», τουλάχιστον όσον αφορά την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα όπως έγινε γνωστό, σήμερα 13/7, η Λιβύη με μια Ρηματική Διακοίνωση που κατέθεσε στον ΟΗΕ (A/79/860) στις 3 Ιουλίου, αμφισβητεί επίσημα και ευθέως τη μέση γραμμή που έχει ορίσει η Ελλάδα για την οριοθέτηση της ΑΟΖ νοτίως και δυτικώς της Κρήτης. Πρόκειται για τις ίδιες περιοχές στις οποίες η Αθήνα έχει χαράξει ερευνητικά οικόπεδα για παραχώρηση σε εταιρείες υδρογονανθράκων.

Η Τρίπολη, για πρώτη φορά, αποτυπώνει επισήμως σε έγγραφο του ΟΗΕ τις θαλάσσιες διεκδικήσεις της, με βάση το παράνομο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο του 2019. Στους χάρτες που επισυνάπτονται, φαίνεται καθαρά η λιβυκή εκδοχή των θαλάσσιων συνόρων, η οποία εκμηδενίζει την επήρεια της Κρήτης και εξαφανίζει την ελληνική ΑΟΖ στην ευρύτερη περιοχή.

Στη Διακοίνωση, η Λιβύη κατηγορεί την Ελλάδα ότι επιχειρεί να επιβάλει τετελεσμένα σε «λιβυκές θαλάσσιες περιοχές», χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ειδικά της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Καλεί μάλιστα τη διεθνή κοινότητα, και ειδικά τον ΟΗΕ, να αναλάβει δράση ώστε να αποφευχθεί η κλιμάκωση και να διασφαλιστεί η σταθερότητα στη Μεσόγειο.

Η ρηματική διακοίνωση αποτελεί επίσημη καταγραφή διαφοράς στον ΟΗΕ, γεγονός που μπορεί να αξιοποιηθεί νομικά από την Ελλάδα για την παραπομπή της υπόθεσης στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης – μια πρόταση που επανειλημμένα έχει υποστηρίξει η Αθήνα, σε περίπτωση αποτυχίας διαπραγματεύσεων.

Αν και επίσημα η κυβέρνηση δεν έχει πάρει θέση για το γεγονός, διπλωματικές πηγές ξεκαθαρίζουν την ελληνική θέση τονίζοντας ότι «η Ρηματική Διακοίνωση της 20ής Ιουνίου της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης προς τον ΟΗΕ, σχετικά με την προκήρυξη οικοπέδων από την Ελλάδα, νοτίως της Κρήτης, δεν προσθέτει κάτι στην ήδη διατυπωθείσα επιχειρηματολογία», ενώ προσθέτουν ότι «θα υπάρξει επίσημη απάντηση στον ΟΗΕ εκ μέρους της Ελλάδας».

ΠΑΣΟΚ: Ζητά άμεσες ενέργειες από την κυβέρνηση

Άμεσα αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ με τον υπεύθυνων των Εξωτερικών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Δημήτρη Μάντζο να τονίζει σε ανακοίνωση του την τουρκολιβυκή προκλητικότητα, ενώ ζητά άμεσες ενέργειες από την κυβέρνηση αναφέροντας: «Η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει αφενός να μην απόσχει από την ενάσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στην περιοχή της δυνητικής ελληνικής ΑΟΖ, αφετέρου να απαντήσει άμεσα και αποφασιστικά στη νέα αυτή πρόκληση, αποτρέποντας νέα «παιχνίδια επί χάρτου» είτε από την Τρίπολη είτε από τη Βεγγάζη, η οποία πρόσφατα εμφανίζεται φιλική προς τις τουρκικές θέσεις».

ΣΥΡΙΖΑ: Το ένα φιάσκο μετά το άλλο στην εξωτερική πολιτική από την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγορεί την κυβέρνηση για έλλειμα εθνικής στρατηγικής αναφέροντας: «Το έλλειμμα σαφούς, συνεκτικής εθνικής στρατηγικής της ΙΧ εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το οποίο συστηματικά καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, πολλαπλασιάζει τις αστοχίες και τις ήττες της χώρας μας, με το ένα φιάσκο να διαδέχεται το άλλο, σηματοδοτώντας συρρίκνωση του διεθνούς αποτυπώματος της χώρας. Και παράλληλα – σε αντίθεση με ό,τι, ψευδώς επαίρεται το ΥΠΕΞ -, φανερώνει υποχώρηση της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την κυριαρχία της και την άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων: είτε έναντι της Λιβύης είτε έναντι της Τουρκίας…

Η περίπτωση της τελευταίας Ρηματικής Διακοίνωσης της Λιβύης στον ΟΗΕ αποδεικνύει, φευ, του λόγου το αληθές.

Η Λιβύη, που πλέον κινείται στη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας, απορρίπτει επισήμως τη μέση γραμμή που έχει ορίσει η Ελλάδα, δυτικά αλλά πλέον και νότια της Κρήτης, διατυπώνοντας σαφή διεκδίκηση σε βάρος της χώρας μας στη βάση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, εξαφανίζοντας την ελληνική ΑΟΖ νότια της Κρήτης. Παράλληλα κατηγορεί προκλητικά την… Ελλάδα για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι υπόλογη απέναντι στον ελληνικό λαό.

Θα συνεχίσει να πορεύεται χωρίς εθνική στρατηγική σε έναν πολυπολικό κόσμο με δραστικές ανακατατάξεις και νέες συμμαχίες, εκθέτοντας τη χώρα σε απειλές κατά της κυριαρχίας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, εργαλειοποιώντας παράλληλα το μεταναστευτικό – προσφυγικό ζήτημα προς άγραν ακροδεξιών ψήφων; Θα αρθεί επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων που απαιτούν ενεργητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, που ασκούσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με την Αθήνα πόλο πρωτοβουλιών ειρήνης και συνεργασίας; Ή θα συνεχίσει τη σημερινή επικίνδυνη ΙΧ εξωτερική πολιτική με την κλιμακούμενη περιθωριοποίηση της Ελλάδας και ό,τι αρνητικό συνεπάγεται αυτό για τη χώρα μας;»

Κίνημα Δημοκρατίας: Κάθε μέρα απραξίας είναι μια ακόμη ήττα

Από την πλευρά του, το Κίνημα Δημοκρατίας με ανακοίνωση του αναφέρει ότι «Κάθε μέρα απραξίας είναι μια ακόμη ήττα. Η ελληνική πολιτεία δεν έχει την πολυτέλεια της σιωπής ή της καθυστέρησης, όταν αμφισβητείται ευθέως η κυριαρχία της».