Λαβρόφ & Γουάνγκ στο Πεκίνο: «No Limits» συνεργασία Ρωσίας - Κίνας ενάντια στις ΗΠΑ

Η συνάντηση του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ με τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι στο Πεκίνο την 13η Ιουλίου 2025, αποτέλεσε συνέχεια και εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών, με επίκεντρο την κρίση στην Ουκρανία και τη σχέση τους με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο πλευρές «συζήτησαν τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις προοπτικές επίλυσης της ουκρανικής κρίσης», υπερτονίζοντας τη σημασία της στενής συνεργασίας σε διεθνείς φόρουμ όπως ο ΟΗΕ, BRICS, SCO, G20 και APEC . Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνεδρίασης των Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης.

Ο Λαβρόφ έφτασε στο Πεκίνο μετά από επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα, όπου συναντήθηκε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, που επανέλαβε την πλήρη υποστήριξη της Πιονγιάνγκ στη ρωσική προσέγγιση για την επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης .

Η Κίνα έχει θέσει μια στάση που παρουσιάζει την ίδια ως ουδέτερη πλευρά στη σύρραξη, χωρίς ποτέ να καταδικάσει την εισβολή της Ρωσίας το 2022 ούτε να απαιτήσει την αποχώρηση ρωσικών στρατευμάτων από την Ουκρανία. Κατά συνέπεια, το Πεκίνο προτείνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών και κατηγορεί τις δυτικές χώρες ότι παρατείνουν τη σύγκρουση υποστηρίζοντας στρατιωτικά την Ουκρανία .

Εκτός από την ουκρανική κρίση, υπήρξε ανταλλαγή απόψεων και για άλλα «φλέγοντα ζητήματα» διεθνούς εμβέλειας όπως η κατάσταση στη Γάζα και η κορεατική χερσόνησος.

Σύμφωνα με το Reuters, η συνάντηση των δύο ανδρών εδραίωσε τη θέση της Κίνας και της Ρωσίας ως συνοδοιπόρων σε μια “no limits” στρατηγική συμμαχία, έτοιμη να απαντήσει σε ενδεχόμενες δυτικές πιέσεις και κυρώσεις, ενώ παράλληλα επιδιώκει να ενισχύσει τη multipolar τάση στη διεθνή πολιτική τάξη .