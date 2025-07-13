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ΕΕ: Προτείνει πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο στο 15 % της διεθνούς τιμής
Εμπορεύματα
20:20 - 13 Ιουλ 2025

ΕΕ: Προτείνει πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο στο 15 % της διεθνούς τιμής

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την εφαρμογή ενός κυμαινόμενου ανώτατου ορίου τιμών για το ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο θα καθορίζεται στο 15 % κάτω από τη μέση τιμή του Brent βάσει των τελευταίων τριών μηνών.

Σύμφωνα με το Reuters, η πρόταση αυτή, που στοχεύει στον περιορισμό των εσόδων της Ρωσίας από την εξαγωγή πετρελαίου, εντάσσεται στο πλέγμα κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας.

Το ισχύον ανώτατο όριο τιμής των 60 δολ./βαρέλι, που εφαρμόστηκε από το G7 και την ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2022, έχει χάσει την αποτελεσματικότητά του, καθώς οι τιμές του μέσου Brent απομακρύνονται από αυτό το επίπεδο: πρόσφατα διαμορφώθηκαν στα 70,36 δολ./βαρέλι. Η νέα πρόταση επιδιώκει προσαρμογή κάθε τρίμηνο, βασισμένη στην πραγματική τιμή της αγοράς, ώστε το μέτρο να παραμένει προσβάσιμο και λειτουργικό.

Τα νησιωτικά ναυτιλιακά κράτη της ΕΕ όπως Μάλτα, Ελλάδα και Κύπρος έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η αλλαγή αφορά κυρίως τη διαθεσιμότητα πλοίων και υπηρεσιών shipping. Η πρόταση της Επιτροπής φαίνεται να λαμβάνει υπόψη αυτές τις ανησυχίες, εξασφαλίζοντας ότι το μέτρο λειτουργεί με ευελιξία και σχετική δικαιοσύνη.

Το καθεστώς του πλαφόν περιλαμβάνει επίσης εμπόδια στην παροχή ναυτιλιακών, ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών υπηρεσιών για μεταφορές ρωσικού πετρελαίου που υπερβαίνουν το καθορισμένο όριο. Η πρώτη πρόταση για μείωση του ορίου στα 45 δολ./βαρέλι δεν προχώρησε λόγω αντιρρήσεων στο εσωτερικό της ΕΕ, κυρίως από ορισμένα κράτη μέλη.

Η ρωσική αντίδραση

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι έχει μάθει να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους κυρώσεις, αν και παραδέχεται ότι αυτές επηρεάζουν την οικονομία της Ρωσίας. Σύμφωνα με υπολογισμούς του IEA, τα έσοδα από τις εξαγωγές καυσίμων μειώθηκαν κατά 14% τον Ιούνιο σε σχέση με πέρυσι, παρά τη σταθερή παραγωγή.

Συνολικά, το κυμαινόμενο πλαφόν επιδιώκει να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων της ΕΕ περιορίζοντας ταυτόχρονα τις οικονομικές και εμπορικές επιπτώσεις για τις ευρωπαϊκές ναυτιλιακές χώρες. Η πρόταση οδεύει τώρα προς το Συμβούλιο ΕΕ και χρειάζεται ομόφωνη έγκριση για να τεθεί σε εφαρμογή.

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