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Νέα υπηρεσία του 1555: Βιντεοκλήση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
Εργασιακά
18:00 - 01 Σεπ 2025

Νέα υπηρεσία του 1555: Βιντεοκλήση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Reporter.gr Newsroom
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  Το τηλεφωνικό κέντρο του 1555 επισκέφθηκε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως προκειμένου να παρακολουθήσει τη λειτουργία της νέας υπηρεσίας του τηλεφωνικού κέντρου 1555 «Βιντεοκλήση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα» και της διαδικασίας προγραμματισμού ραντεβού.

Πρόκειται για μία καινούρια λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου 1555 η οποία δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες με προβλήματα ακοής να εξυπηρετούνται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα μέσω βιντεοκλήσης με εξειδικευμένους εκπροσώπους, εκπαιδευμένους στη θεματολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η κα Κεραμέως παρακολούθησε σε πραγματικό χρόνο τη διαδικασία ορισμού ραντεβού από το site του 1555 για την υπηρεσία της νοηματικής, συνομίλησε με υπαλλήλους της υπηρεσίας και τον διερμηνέα της νοηματικής που βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο, ενώ παρακολούθησε και δοκιμαστικό βιντεοκλήσης μεταξύ υπαλλήλου/διερμηνέα και πολίτη με προβλήματα ακοής.

Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Η ισότιμη πρόσβαση στην πληροφόρηση αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα για τη σύγχρονη δημόσια διοίκηση. Επεκτείνουμε τη λειτουργία του 1555 προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα οι συμπολίτες μας με προβλήματα ακοής. Στεκόμαστε στο πλευρό των πολιτών, μεριμνούμε για όλους ανεξαιρέτως με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του συνόλου των Ελλήνων πολιτών».

Η διαδικασία για την υποβολή αιτήματος ραντεβού γίνεται μέσω της ιστοσελίδας https://1555.gov.gr με κωδικούς Taxisnet μέσω της ψηφιακής εξυπηρέτησης του 1555, ενώ η υπηρεσία λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-17:00. Στην ιστοσελίδα του 1555, https://1555.gov.gr/vinteoklisi-stin-noimatiki υπάρχει αναρτημένο σχετικό βίντεο.

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