ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Διαθέσιμη η νέα υπηρεσία ψηφιακής βεβαίωσης και συνυπογραφής εγγράφων στο gov.gr - Η βασική καινοτομία
Ειδήσεις
14:30 - 11 Σεπ 2025

Διαθέσιμη η νέα υπηρεσία ψηφιακής βεβαίωσης και συνυπογραφής εγγράφων στο gov.gr - Η βασική καινοτομία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Από σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, είναι διαθέσιμη στο gov.gr η υπηρεσία «Ψηφιακή βεβαίωση ή συνυπογραφή προτυποποιημένου ιδιωτικού εγγράφου», μέσω της οποίας ένα έγγραφο που δημιουργείται από νομικό πρόσωπο μπορεί να υπογραφεί ψηφιακά από έναν ή περισσότερους πολίτες.

Η νέα υπηρεσία, σύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην απλούστευση των διαδικασιών υπογραφής εγγράφων στις συναλλαγές μεταξύ νομικών προσώπων και πολιτών. Αποτελεί επέκταση των υπηρεσιών «Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου» και «Ψηφιακή βεβαίωση ιδιωτικού συμφωνητικού».

Η βασική καινοτομία της νέας υπηρεσίας είναι ότι το έγγραφο δημιουργείται από το νομικό πρόσωπο, ενώ έως σήμερα η ψηφιακή βεβαίωση ξεκινούσε από φυσικό πρόσωπο που ανέβαζε το έγγραφο στις αντίστοιχες υπηρεσίες του gov.gr.

Η πρώτη εφαρμογή αφορά έγγραφα που υπογράφουν φυσικά πρόσωπα, όπως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, μεσίτες, πράκτορες, ασφαλιζόμενοι και εκπρόσωποι νομικών προσώπων, στο πλαίσιο παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών. Σε επόμενο στάδιο, η υπηρεσία θα επεκταθεί και σε άλλους κλάδους.

Λειτουργία της υπηρεσίας:

  1. Το νομικό πρόσωπο δημιουργεί το έγγραφο μέσω του πληροφοριακού του συστήματος, το αναρτά στην υπηρεσία του gov.gr και δηλώνει τα ΑΦΜ των εμπλεκομένων φυσικών προσώπων.
  2. Μέσω διαλειτουργικότητας, το έγγραφο αναρτάται στη Θυρίδα Πολίτη των φυσικών προσώπων για υπογραφή.
  3. Τα φυσικά πρόσωπα συνδέονται με κωδικούς TaxisNet στην υπηρεσία «Ψηφιακή βεβαίωση ή συνυπογραφή προτυποποιημένου ιδιωτικού εγγράφου» και υπογράφουν το έγγραφο.
  4. Όταν ολοκληρωθεί η υπογραφή από όλους, το έγγραφο επιστρέφει στο πληροφοριακό σύστημα του νομικού προσώπου για την τελική έκδοση.

Κάθε έγγραφο που εκδίδεται μέσω της υπηρεσίας αναρτάται στη Θυρίδα Πολίτη κάθε υπογράφοντα και στο Gov.gr Wallet, φέρει μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης, QR code και την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Για να χρησιμοποιήσει ένα νομικό πρόσωπο την υπηρεσία και να αναρτήσει έγγραφα στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr-ΕΨΠ), απαιτείται η υποβολή αίτησης στην Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΥΣΕΨΠ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παπαθανάσης: Στο ΑΠΔΕ η χρηματοδότηση της γραμμής Αλεξανδρούπολη-Σίγρι Λέσβου-Μεστά Χίου
Οικονομία

Παπαθανάσης: Στο ΑΠΔΕ η χρηματοδότηση της γραμμής Αλεξανδρούπολη-Σίγρι Λέσβου-Μεστά Χίου

Για δύο βράδια, η Δημοτική Αγορά Κυψέλης μεταμορφώνεται σε θερινό σινεμά
Magazino

Για δύο βράδια, η Δημοτική Αγορά Κυψέλης μεταμορφώνεται σε θερινό σινεμά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΕΠΕ: Στην ετήσια γενική συνέλευση ο Παπαστεργίου - Στο επίκεντρο ο ψηφιακός μετασχηματισμός
Επιχειρήσεις

ΣΕΠΕ: Στην ετήσια γενική συνέλευση ο Παπαστεργίου - Στο επίκεντρο ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Μητσοτάκης: Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου συμβολίζει την προσπάθεια να αφήσουμε πίσω παθογένειες δεκαετιών
Πολιτική

Μητσοτάκης: Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου συμβολίζει την προσπάθεια να αφήσουμε πίσω παθογένειες δεκαετιών

Παπαστεργίου: Στο Pharos AI Factory χτίζουμε λύσεις ΤΝ με ελληνικό αποτύπωμα και ευρωπαϊκά πρότυπα
Πολιτική

Παπαστεργίου: Στο Pharos AI Factory χτίζουμε λύσεις ΤΝ με ελληνικό αποτύπωμα και ευρωπαϊκά πρότυπα

Στο επίκεντρο η μεταρρύθμιση του Κτηματολογίου – Εκδήλωση με συμμετοχή Μητσοτάκη
Πολιτική

Στο επίκεντρο η μεταρρύθμιση του Κτηματολογίου – Εκδήλωση με συμμετοχή Μητσοτάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
29/06/2026 - 16:22

Μακελειό στη Γερμανία: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς σε δομή φιλοξενίας μητέρων και παιδιών – Δύο συλλήψεις

Ειδήσεις
29/06/2026 - 16:14

ΕΕ: Έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια €5 εκατ. στη Βενεζουέλα & αποστολή 50 τόνων προμηθειών

Πολιτική
29/06/2026 - 16:08

Φεύγας: Ζητά κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα και διάλογο με Σαμαρά – Άδειασμα από Μαρινάκη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
29/06/2026 - 16:06

Kosmocar: τα προγράμματα 10ετούς εγγύησης επεκτείνονται και στα ήδη κυκλοφορούντα αυτοκίνητα

Ειδήσεις
29/06/2026 - 15:59

ΥΠΑΑΤ: Ξεκινά το πρόγραμμα διαχείρισης λαγοκέφαλου – Αμοιβή έως €5,33 το κιλό

Ειδήσεις
29/06/2026 - 15:56

Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης προσφύγων

Επιχειρήσεις
29/06/2026 - 15:47

H Qualco Intelligent Finance υποστηρικτής της ομιλίας του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δασκαλάκη

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 15:45

Η Πειραιώς Αργυρός Χορηγός στη φιλανθρωπική συναυλία «Όταν η Ελπίδα Γίνεται Νότες»

Πολιτική
29/06/2026 - 15:43

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: Προσωρινό Πολιτικό Συμβούλιο με Αυγερινό και Γρατσία

Αναλύσεις
29/06/2026 - 15:41

JPMorgan για ευρωπαϊκές μετοχές: Προβλέπει άνοδο έως 10% και ισχυρή αύξηση εταιρικών κερδών

Magazino
29/06/2026 - 15:38

Τελετή Απονομής Αριστείου Μποδοσάκη 2026

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
29/06/2026 - 15:27

HATTA: Δικαιώματα Επιβατών - Υπηρεσίες ταξιδιωτικών διαμεσολαβητών

Οικονομία
29/06/2026 - 15:15

Τέλος το πλαφόν στα κέρδη – Συμφωνία κυβέρνησης-σούπερ μάρκετ για «πάγωμα» τιμών και νέες μειώσεις

Νομίσματα
29/06/2026 - 15:09

«Κολλημένο» κάτω από τα $60.000 το Bitcoin – Γιατί είναι επιφυλακτικοί οι αναλυτές

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29/06/2026 - 14:58

Η Philip Morris International και ο Andrea Bocelli παρουσίασαν την πλατφόρμα «Believe. Further»

Πολιτική
29/06/2026 - 14:52

Δένδιας – Αλβανός ΥΠΑΜ: Νέα ώθηση στη διμερή αμυντική συνεργασία Ελλάδας–Αλβανίας και έμφαση στην κυβερνοασφάλεια

Πολιτική
29/06/2026 - 14:47

Ξενογιαννακοπούλου: Αποχωρεί από ΣΥΡΙΖΑ – Δεν νοείται ψηφοδέλτιο του κόμματος απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα

Πολιτική
29/06/2026 - 14:33

ΕΛ.Α.Σ: Το success story της κυβέρνησης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της κοινωνίας

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/06/2026 - 14:20

ΟΤΕ: Πιλοτική εφαρμογή ευέλικτων μορφών απασχόλησης για καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Ναυτιλία
29/06/2026 - 14:19

Στενά του Ορμούζ: Παραμένει υποτονική η κίνηση – Παρουσία και ελληνικών πλοίων

Ναυτιλία
29/06/2026 - 14:15

ΟΛΠ Α.Ε.: Επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΣΕΛΠΕ στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Εμπορεύματα
29/06/2026 - 14:08

Πετρέλαιο: Κέρδη μετά την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αλλά οι ανησυχίες παραμένουν

Επιχειρήσεις
29/06/2026 - 13:57

Invel Real Estate: Ψήφος εμπιστοσύνης στην από Έλληνες και ξένους επενδυτές

Οικονομία
29/06/2026 - 13:52

ΤτΕ: «Άλμα» €5,3 δισ. στις καταθέσεις τον Μάιο – Αύξηση κατά €1,6 δισ. στα δάνεια

Οικονομία
29/06/2026 - 13:48

Alpha Bank: Ελλάδα και Νότια Ευρώπη οδηγούν την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη – Eυκαιρίες και κίνδυνοι

Πολιτική
29/06/2026 - 13:29

Μαξίμου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για την ακρίβεια και τη «συμφωνία κυρίων» – Έρχονται ανακοινώσεις

Πολιτική
29/06/2026 - 13:28

Τσουκαλάς για συνταξιούχους: Η κυβέρνηση υποσχέθηκε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά τον εφάρμοσε πιστά

Πολιτική
29/06/2026 - 13:21

Μαρινάκης: Η εντιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο

Ειδήσεις
29/06/2026 - 13:09

Πεζεσκιάν: ΗΠΑ και Ιράν ανοίγουν δίαυλο αποκλιμάκωσης – Αποδεσμεύονται $6 δισ. από το Κατάρ

Πολιτική
29/06/2026 - 13:00

Νέα Αριστερά: Μήνυση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου για υποκίνηση βίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ