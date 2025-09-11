Διαθέσιμη η νέα υπηρεσία ψηφιακής βεβαίωσης και συνυπογραφής εγγράφων στο gov.gr - Η βασική καινοτομία

Από σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, είναι διαθέσιμη στο gov.gr η υπηρεσία «Ψηφιακή βεβαίωση ή συνυπογραφή προτυποποιημένου ιδιωτικού εγγράφου», μέσω της οποίας ένα έγγραφο που δημιουργείται από νομικό πρόσωπο μπορεί να υπογραφεί ψηφιακά από έναν ή περισσότερους πολίτες.

Η νέα υπηρεσία, σύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην απλούστευση των διαδικασιών υπογραφής εγγράφων στις συναλλαγές μεταξύ νομικών προσώπων και πολιτών. Αποτελεί επέκταση των υπηρεσιών «Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου» και «Ψηφιακή βεβαίωση ιδιωτικού συμφωνητικού».

Η βασική καινοτομία της νέας υπηρεσίας είναι ότι το έγγραφο δημιουργείται από το νομικό πρόσωπο, ενώ έως σήμερα η ψηφιακή βεβαίωση ξεκινούσε από φυσικό πρόσωπο που ανέβαζε το έγγραφο στις αντίστοιχες υπηρεσίες του gov.gr.

Η πρώτη εφαρμογή αφορά έγγραφα που υπογράφουν φυσικά πρόσωπα, όπως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, μεσίτες, πράκτορες, ασφαλιζόμενοι και εκπρόσωποι νομικών προσώπων, στο πλαίσιο παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών. Σε επόμενο στάδιο, η υπηρεσία θα επεκταθεί και σε άλλους κλάδους.

Λειτουργία της υπηρεσίας:

Το νομικό πρόσωπο δημιουργεί το έγγραφο μέσω του πληροφοριακού του συστήματος, το αναρτά στην υπηρεσία του gov.gr και δηλώνει τα ΑΦΜ των εμπλεκομένων φυσικών προσώπων. Μέσω διαλειτουργικότητας, το έγγραφο αναρτάται στη Θυρίδα Πολίτη των φυσικών προσώπων για υπογραφή. Τα φυσικά πρόσωπα συνδέονται με κωδικούς TaxisNet στην υπηρεσία «Ψηφιακή βεβαίωση ή συνυπογραφή προτυποποιημένου ιδιωτικού εγγράφου» και υπογράφουν το έγγραφο. Όταν ολοκληρωθεί η υπογραφή από όλους, το έγγραφο επιστρέφει στο πληροφοριακό σύστημα του νομικού προσώπου για την τελική έκδοση.

Κάθε έγγραφο που εκδίδεται μέσω της υπηρεσίας αναρτάται στη Θυρίδα Πολίτη κάθε υπογράφοντα και στο Gov.gr Wallet, φέρει μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης, QR code και την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Για να χρησιμοποιήσει ένα νομικό πρόσωπο την υπηρεσία και να αναρτήσει έγγραφα στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr-ΕΨΠ), απαιτείται η υποβολή αίτησης στην Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΥΣΕΨΠ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.