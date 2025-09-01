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Το πρώτο βραβείο F1 Allwyn Global Community Award απονεμήθηκε στο Ολλανδικό Grand Prix
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17:58 - 01 Σεπ 2025

Το πρώτο βραβείο F1 Allwyn Global Community Award απονεμήθηκε στο Ολλανδικό Grand Prix

Reporter.gr Newsroom
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Η Allwyn, μητρική εταιρεία του ΟΠΑΠ, και η Formula 1 ανακοίνωσαν τον νικητή του πρώτου F1® Allwyn Global Community Award, πριν από το Grand Prix της Ολλανδίας (F1® Heineken Dutch Grand Prix). 

Το F1® Allwyn Global Community Award είναι ένα νέο πρόγραμμα που ξεκίνησε από τη Formula 1 και την Allwyn, στο πλαίσιο της παγκόσμιας, πολυετούς συνεργασίας τους. Το βραβείο αντικατοπτρίζει την κοινή δέσμευση της Formula 1 και της Allwyn να προωθήσουν θετικές αλλαγές και να προσφέρουν στις κοινότητες που δραστηριοποιούνται. Στοχεύει στην αναγνώριση και υποστήριξη οργανισμών και πρωτοβουλιών που έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της ευζωίας και της βιωσιμότητας.

Το πρώτο F1® Allwyn Global Community Award απονεμήθηκε στον οργανισμό Stichting HandicapNL, ο οποίος θα λάβει δωρεά 100.000 ευρώ από την Allwyn. Η δωρεά θα αξιοποιηθεί για την επέκταση του θετικού αντίκτυπου του οργανισμού και την κατάρριψη των εμποδίων προσβασιμότητας. Από την παροχή επιπλέον εγκαταστάσεων έως την παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών, ο οργανισμός υποστηρίζει όλη την εμπειρία των εκδηλώσεων, - βοηθώντας τα δύο εκατομμύρια άτομα με αναπηρία στην Ολλανδία και δημιουργώντας μια κοινωνία περισσότερο συμπεριληπτική.

Το βραβείο αναγνωρίζει πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη Formula 1 και έχουν σημαντική κοινωνική συνεισφορά στη χώρα τους. Η δράση του Stichting HandicapNL κέρδισε την κριτική επιτροπή, στην οποία συμμετείχε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Jan Karas. Ο κ. Karas δήλωσε: «Ο αντίκτυπος του Stichting HandicapNL στην Ολλανδία πραγματικά εμπνέει. Στον όμιλο της Allwyn, θέλουμε να προσφέρουμε διασκέδαση και ψυχαγωγία σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους - κανείς δεν πρέπει να αντιμετωπίζει εμπόδια σε αυτό. Το έργο του Stichting HandicapNL δεν βελτιώνει μόνο την προσβασιμότητα για τους fan της F1, αλλά παρέχει γνώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικούς τύπους και κλίμακες εκδηλώσεων, εκτός του περιβάλλοντος της F1».

Κατά τη διάρκεια της σεζόν του 2025, συνολικά τέσσερις τοπικές πρωτοβουλίες που έχουν θετικό αντίκτυπο στις χώρες τους θα επιλεγούν από τους κριτές για να κερδίσουν, η καθεμία, δωρεά 100.000 ευρώ από την Allwyn. Τα επόμενα F1® Allwyn Global Community Awards θα απονεμηθούν κατά τη διάρκεια Grand Prix στις ΗΠΑ (Austin και Las Vegas) και στο Μεξικό.

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