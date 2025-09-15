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1555: Πρωταγωνίστησε στην 89η ΔΕΘ με νέες υπηρεσίες και συμπεριληπτική εξυπηρέτηση
Ειδήσεις
16:21 - 15 Σεπ 2025

1555: Πρωταγωνίστησε στην 89η ΔΕΘ με νέες υπηρεσίες και συμπεριληπτική εξυπηρέτηση

Reporter.gr Newsroom
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Με ζωηρό ενδιαφέρον υποδέχθηκε το κοινό στην 89 η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τις καινοτόμες υπηρεσίες του 1555, του πολυκαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης πολιτών για θέματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι παρευρισκόμενοι, φέτος, κατά τη διάρκεια της έκθεσης (6-14 Σεπτεμβρίου 2025), ήρθαν σε επαφή με νέες, συμπεριληπτικές και τεχνολογικά προηγμένες λύσεις που «ακούν» τις ανάγκες κάθε πολίτη και είναι σχεδιασμένες για την άμεση και «ανθρώπινη» εξυπηρέτηση των πολιτών.

Με αφορμή τη νέα υπηρεσία «Βιντεοκλήση στη νοηματική», στο περίπτερο του 1555 (Υπαίθριο Περίπτερο 03, Τομέας Α08) υπήρχε εξυπηρέτηση και στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από εξειδικευμένο διερμηνέα, εκπαιδευμένο στη θεματολογία του Υπουργείου. Παράλληλα, εκπρόσωποι του 1555 ενημέρωσαν και καθοδήγησαν το κοινό για εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά θέματα, προσφέροντας ολοκληρωμένη και προσωπική υποστήριξη σε κάθε επισκέπτη.

Το 1555 ξεκίνησε το 2021 με έναν βασικό στόχο: να συγκεντρώσει σε μία πύλη την πληροφόρηση και την υποστήριξη για ασφαλιστικά, εργασιακά και κοινωνικά θέματα. 4 χρόνια μετά έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς, μέσω του οποίου ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί για 10 φορείς του Δημοσίου. Με σχεδόν 13 εκατομμύρια απαντημένες κλήσεις μέχρι σήμερα, το 1555 εξελίσσεται διαρκώς ενσωματώνοντας νέες, τεχνολογικά εξελιγμένες λύσεις, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κοινού, όπως εξειδικευμένες ομάδες για επίκαιρα θέματα και προσωπικούς συμβούλους που ενημερώνουν προληπτικά όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης.

Το περίπτερο του τηλεφωνικού κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών «1555» στην 89η ΔΕΘ επισκέφθηκε το Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025 και η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η οποία υπογράμμισε: «Το 1555 είναι εδώ και παρουσιάζει στην πράξη τις μοναδικές υπηρεσίες του προς τους πολίτες, μεταξύ των οποίων και η νέα υπηρεσία «Βιντεοκλήση στην Νοηματική». Αυτό που χρειάζεται ο πολίτης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του κράτους είναι ισότιμη πρόσβαση στην ενημέρωση για όλους, καθώς και απλή, άμεση και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Το 1555 βάζει τέλος στις εξαντλητικές αναμονές στα τηλεφωνικά κέντρα, στις ατελείωτες ουρές στα γκισέ και στην έλλειψη κατευθυντήριων οδηγιών. Ο μέσος χρόνος αναμονής σε μία κλήση διαρκεί πλέον μόλις 17 δευτερόλεπτα. Είμαστε υπερήφανοι για την επιτυχία του κέντρου, το οποίο αναβαθμίζει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες του κράτους, διευκολύνοντας με ουσιώδη τρόπο την καθημερινότητα όλων, ανεξαιρέτως, των πολιτών.»

Λίγα λόγια για το 1555

Το νέο, ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο 1555 είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με σκοπό την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών, ενοποιώντας τα διάσπαρτα τηλεφωνικά κέντρα που λειτουργούσαν μέχρι πρότινος στο Υπουργείο και τους Φορείς του. Έχει σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες την ημέρα, με ελάχιστο χρόνο αναμονής. Με ένα απλό τηλεφώνημα, χωρίς χρέωση, κάθε πολίτης μπορεί να έχει άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση, φιλική εξυπηρέτηση και αποτελεσματική διαχείριση των αιτημάτων του. Επιπλέον, με την ιστοσελίδα 1555.gov.gr και την Ψηφιακή Εξυπηρέτηση οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν διαδικτυακά προσωποποιημένα αιτήματα, χωρίς να απαιτείται κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο, ενώ με τη νέα υπηρεσία Βιντεοκλήση στη Νοηματική εξυπηρετούνται ισότιμα και οι πολίτες με προβλήματα ακοής.

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