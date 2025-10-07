ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Κεραμέως: Πάνω από 45 προτάσεις ενσωματώθηκαν στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο
Εργασιακά
12:46 - 07 Οκτ 2025

Reporter.gr Newsroom
Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1, δήλωσε ότι πάνω από 45 προτάσεις που προέρχονται από εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και πολίτες μέσω της δημόσιας διαβούλευσης έχουν ενσωματωθεί στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Ως παράδειγμα, ανέφερε την εισήγηση της ΓΣΕΕ για να μην επιτρέπεται «οποιαδήποτε δυσμενής διάκριση εις βάρος εργαζομένου ο οποίος αρνείται να εργαστεί υπερωριακά». Η αρχική μορφή του νομοσχεδίου προέβλεπε ότι απαιτείται «υποχρεωτικά η συναίνεση του εργαζόμενου προκειμένου να εργαστεί υπερωριακά και η άρνησή του δεν μπορεί να οδηγήσει σε απόλυση», και η ενσωμάτωση της πρότασης της ΓΣΕΕ ενίσχυσε περαιτέρω αυτή τη ρύθμιση.

Απαντώντας σε ερωτήσεις πολιτών για τη «δήθεν 13ωρη εργασία», διευκρίνισε ότι «αυτή γίνεται μόνο κατ’ εξαίρεση και υπάρχουν συγκεκριμένα όρια». Όπως ανέφερε, «δεν μπορεί να γίνεται αυτό πάνω από 37 ημέρες το χρόνο, δηλαδή κατ’ αναλογία όχι πάνω από τρεις ημέρες το μήνα».

Για το ζήτημα της δυνατότητας άρνησης υπερωριακής απασχόλησης, η υπουργός τόνισε ότι «αυτή η συζήτηση γίνεται σε μία εποχή που η ανεργία είναι στο χαμηλότερο σημείο 18 ετών. Έχει τη σημασία του αυτό. Γιατί όσο μειώνεται η ανεργία, όσο αυξάνεται ο ανταγωνισμός για συγκεκριμένες προσλήψεις, ενδυναμώνεται, ενισχύεται πάρα πολύ η θέση του εργαζομένου».

Υπενθύμισε ότι η ίδια συζήτηση είχε γίνει και πριν από ένα χρόνο για τη «δήθεν εξαήμερη εργασία» και τόνισε: «Ο εργαζόμενος μπορεί να αρνηθεί, είναι κατ’ εξαίρεση και είναι πολύ ακριβό για τον εργοδότη να το κάνει. Πάμε να δούμε τι απέγινε αυτό το μέτρο ένα χρόνο μετά: Πόσες επιχειρήσεις εφαρμόζουν αυτή τη δήθεν εξαήμερη, που λέγεται έκτακτη βάρδια; Το 0,1%. Να η απόδειξη η έμπρακτη».

Η υπουργός αναφέρθηκε και στους νέους κλάδους που εντάσσονται στη «ψηφιακή κάρτα εργασίας», όπως το χονδρεμπόριο, η ενέργεια, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και κάποιες διοικητικές υπηρεσίες τουρισμού, καλύπτοντας περίπου 350.000 εργαζόμενους. «Μιλάμε για περίπου 350.000 εργαζόμενους. Θυμίζω ότι στην κάρτα είναι ήδη όλες οι τράπεζες, τα μεγάλα σουπερμάρκετ, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι ΔΕΚΟ, όλη η βιομηχανία, όλο το λιανεμπόριο, όλος ο τουρισμός, όλη η εστίαση. Σύνολο 1.850.000 εργαζόμενοι προστατεύονται σήμερα από την ψηφιακή κάρτα εργασίας». Επισήμανε ότι μέχρι και τον Αύγουστο καταγράφηκαν «1,8 εκατομμύρια παραπάνω υπερωρίες σε σχέση με το οκτάμηνο του 2024» και ότι το μέτρο προστατεύει «πρωτίστως τον εργαζόμενο αλλά και τον υγιή ανταγωνισμό».

Σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές, σημείωσε ότι «υπάρχουν μειώσεις σε δύο επίπεδα: στις οριζόντιες μειώσεις είμαστε ήδη στις -5,5 ποσοστιαίες μονάδες μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Είναι η μεγαλύτερη μείωση ασφαλιστικών εισφορών που έχει γίνει στην Ευρώπη. Επίκειται άλλη μισή μονάδα μείωση το 2027». Πρόσθεσε ότι «καταργήσαμε όλες τις προσαυξήσεις σε εισφορές σε υπερεργασία, υπερωρία, νυχτερινά και αργίες», και ότι η μείωση «βοήθησε πολύ στη συμμόρφωση», με αποτέλεσμα «48% αύξηση στις αποδοχές των εργαζομένων σε δύο μήνες και 32% αύξηση στα ασφαλιστικά ταμεία». Όπως είπε, «περισσότεροι πήγαν και δήλωσαν υπερωρίες, άρα εισπράξαμε και περισσότερα στα ασφαλιστικά ταμεία».

Τέλος, για τις συντάξεις ανέφερε ότι «εντός Νοεμβρίου θα γίνει αύξηση 250 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους», ενώ θα υπάρξει και «η ετήσια αύξηση η οποία υπολογίζεται κάθε χρόνο με βάση την αύξηση του ΑΕΠ και τον πληθωρισμό». Επισήμανε, επίσης, ότι «η μείωση στους φορολογικούς συντελεστές που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εφαρμόζεται και στους συνταξιούχους».

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ